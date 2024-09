Cocktail opskrift: Frosé

Portioner: 4

Forberedelse: 10 minutter

Tid i alt: 3 timer

Ingredienser

til sukkersirup:

200 g sukker

Videos by VICE

til frosé:

1 (75 cl) flaske rosé

cirka 1/2 dl sukkersirup

Vejledning

1. Lav sukkersirup: Kog sukker op med 250 ml vand. Rør jævnligt, til sukkeret er opløst – det tager omkring tre minutter. Fjern fra blusset, og lad det køle helt ned.

2. Lav frosé: Hæld rosé og sukkersirup i et fad på cirka 20 x 30 cm, dæk det til med husholdningsfilm, og stil det i fryseren. Rør rundt i blandingen med en gaffel hver halve time. Sørg for at skrabe kanterne, så alle isklumper bliver knust, mens blandingen fryser. Det tager cirka 3 timer, før vinen har den rigtige konsistens. Du kan også bruge en slushice-maskine, eller bare hælde rosé, is og sirup i en blender.