DonMak er McDonald’s på pro-russisk

Denne artikel blev oprindeligt bragt i marts-udgaven af VICE Magazine i USA.



Bor du i den ukrainske by Donetsk har du nok ikke spist så meet fastfood her på det sidste. Donetsk er en industriby med cirka en million indbyggere, der de facto kontrolleres af Folkerepublikken Donetsk, en oprørsgruppe bestående af pro-russiske seperatister der erklærede deres uafhængighed fra Ukraine i 2014.

Den krigsramte by blev en del af konfliktens frontlinje, da det russiske militær valgte at intervenere i Ukraine, og befolkningen har siden sultet på grund af konflikten. Den vestlige verdens sanktioner betød blandt andet, at McDonald’s måtte lukke sine restauranter i byen. Efterfølgende blev fastfood et symbol på vestlig dekadence i lande, der er støttet og kontrolleret af Rusland. Premierminister Sergei Aksyonov, fra det nærliggende Krim, fremlagde eksempelvis det pro-russiske synspunkt tilbage i 2014, da han sagde: “Vi vil blive sundere uden.”

Men livet går videre, og nu har nogle dristige entreprenører besluttet sig for at lukke det gabende hul på fastfoodmarkedet. De er gået i gang med at retrofitte forladte McDonald’s restauranter rundt omkring i Donetsk, som de efterfølgende har omdøbt til DonMaks.

En gylden måge? Tjek. Happy Meal? Tjek. Det er McDonald’s, men maden bliver serveret a lá pro-russiske seperatister.

I en PR-video fortæller en unavngiven talsperson: “Som i måske kan huske, elsker børn fastfood. De plejede at have et specielt måltid for børn med legetøj. Nu kommer det til at hedde… tja, ‘kids meal.’ Så simpelt er det. De her cool og farverige pakker er produceret i DPR, og de er blevet printet i nærheden af Donetsk.”

Emballagen er præget af kyrilliske bogstaver, ingredienserne skulle angiveligt være lokale, og udlejeren af DonMaks restauranter i Donetsk er Folkerepublikken Donetsks Ejendoms Fond, der erklærede ejendommene for “forladte” af deres tidligere ejer.



McDonald’s, der ignorerede vores gentagne henvendelser, har tidligere oplevet sin andel af varemærkeovertrædelser og kopier rundt omkring i hele verden.

Anna, der er restaurantbestyrer på en af DonMak restauranterne i Donetsk, fortalte os, at alle tre restauranter kører godt. Hun sagde også, at kæden ikke har modtaget henvendelser fra McDonald’s eller trusler om sagsanlæg. Anna forklarede, at meningen med DonMak er at give de lokale mulighed for at vælge fastfood og samtidig give dem et sted, hvor de kan lægge deres bekymringer fra sig, “så indbyggerne i Donetsk ikke mærker, hvor meget de er afskåret fra resten af verden”.

Hendes mening om DonMaks success? “Vi er hævet over enhver form for politik,” lød det.