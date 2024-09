Flæskesværs ‘pizza’

Portioner: 10

Total: 6 timer

Ingredienser

‘Chicharron’ flæskesvær:

4,5 kg svinesvær

salt, efter behov

vegetabilsk olie, til at fritere

frysetørret tomatpulver, efter behov

Ricotta:

1,25 l vand

2 g mælkesyrepulver

900 ml sødmælk

125 ml piskefløde

salt, efter behov

Basilikumfrø:

3,5 spsk basilikumfrø

frisk basilikum, til garniture

Vejledning

1. Flæskesværene: Placer sværen med fedtkanten opad, og skær forsigtigt fedtet fra. Skær sværene i passende stykker, så de kan ligge udstrakt i gryden. Put sværen i en stor suppegryde, og sørg for, at den er helt dækket af vand. Tilføj salt efter behov, og lad det koge i cirka 3 timer. Tag gryden af varmen, og hæld is i vandet for at hjælpe det med at køle af. Tag sværene op af gryden, og læg dem fladt på en bageplade dækket med bagepapir. Stil sværene i køleskabet, og giv dem tid til at køle helt af. Når de er helt afkølede, lægger du sværene på et spækbræt, og skraber eventuelt overskydende fedtrester af, mens du sørger for ikke at skære ned i selve skindet. Placer sværen på en rist dækket til med bagepapir. Stil derefter sværene i ovnen natten over ved 75°C varmluft, indtil sværene er fuldstændig tørre.

2. Hæld vegetabilsk olie i en stor støbejernsgryde, olielaget skal være cirka 5 cm dybt, og varm olien op til 190°C. Friter sværene indtil de er gyldenbrune og sprøde. Krydr med salt, mens de stadig er varme. Del sværene i passende stykker og strø med tomatpulver.

3. Ricottaen: Bland vandet sammen med mælkesyre. Pisk mælkesyreblandingen sammen med mælk i en mellemstor gryde. Varm det op til 80°C under omrøring. Når blandingen er tyknet, skal den have lov at trække i 30 minutter. Derefter skal osten hældes i en skål gennem en finmasket si betrukket med et osteklæde. Sæt det hele i køleskabet, indtil osten er helt filtreret (cirka 30 minutter). Hæld osten i en skål og pisk den sammen med piskefløden. Smag til med salt.

4. Basilikumfrøene: Kombiner basilikumfrøene med 175 ml vand og rør rundt, så basilikumfrøene bliver godt vædede.

5. Saml og server: pynt sværene med ricotta og basilikumfrø og frisk basilikum.