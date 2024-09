Giganternes ø

På trods af at der kun bor omtrent ligeså mange mennesker på Island, som der gør i Aarhus, afholder landet klodens mest intense styrkekonkurrence. Denne lille, vulkanske ø midt i Atlanterhavet har produceret adoniske muskelbundter i generationer, og deres slægter kan spores helt tilbage til vikingerne.

VICE tog til Island for at undersøge, hvordan landet former verdens stærkeste mænd. Vi hang ud på Jakabol – et motionscenter, der forvaltes af den tidligere stormester Magnus Ver Magnusson – og mødte en hel hær af islandske mastodonter, heriblandt Hafthor “Thor” Björnsson, den 205 centimeter høje stjerne fra Game of Thrones.