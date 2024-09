Derfor knalder Generation Y ikke

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA.

I sidste uge hang jeg ud med min 20-årige fætter, og han fortalte min bror, min ven og mig (som alle er sidst i 20’erne) om en pige, han havde været sammen med aftenen før. Han forklarede, at han var helt udkørt, fordi han havde siddet vågen til tidligt om morgenen og snakket om livet med den unge dame.

“Fik du noget?” var der én af os, der spurgte.

Næh, der skete ikke noget. Det spørgsmål, der var så vigtigt for os tre, var fuldstændig underordnet for ham.

Han synes da, hun var lækker. Og jo, han ville gerne have sex med hende. Men hun boede sammen med hans ven, og han ville ikke skabe en akavet stemning. Han gad heller ikke være vågen hele natten, og selvom hun valgte at putte med ham på sofaen og snakke om sit liv til klokken tre om morgenen, var han ikke helt sikker på, om hun overhovedet havde lyst til at være sammen med ham.

Os gamle røvhuller fattede ikke et ord. Hvordan kunne han lade være med at prøve på noget? Hvordan kunne han prioritere noget som helst over sex, især i den alder?

Tallene viser, at min fætter ikke er en afviger. To undersøgelser fra det seneste år har peget på, at unge mennesker i dag har mindre sex.

I en undersøgelse fandt Dr. Jean Twenge, som er professor og forsker ved San Diego State University, frem til, at millennials har færre seksuelle partnere end dem fra Generation X og endda færre end babyboomerne havde, da de var på samme alder. En anden rapport fra 2015 fra Center For Disease Control viste, at færre 15-19-årige havde haft samleje, end det var tilfældet hos tidligere generationer. Faldet var markant hos begge køn, men især blandt mænd.

Jeg er selv millennial, så jeg befinder mig også inden for den her ramme. Men den sidstnævnte undersøgelse peger på, at det er sandsynligt, at seksuel aktivitet blandt millennials er en nedadgående spiral, hvilket betyder, at yngre millennials (som min fætter) er endnu mindre seksuelle end ældre millennials (som mig).

Én af mine veninder på 29 fortalte mig for nylig om en oplevelse, hun havde haft i gymnasiet: Hun havde suttet en fyrs pik. Hun havde selv valgt at gøre det, selvom hun ikke rigtig havde lyst, fordi hun følte, at hun var bagud i forhold til sine jævnaldrende. Hun ville bare have det overstået. Jeg havde det på samme måde med næsten hvert eneste udviklingsstadie i mit liv. En følelse af, at det skete for sent, hvilket virker absurd, når jeg tænker tilbage på det.

Min fætter, min 20-årige søster og deres venner ser ikke ud til at have det på den måde. Nogle gange ser jeg på dem som en ny prototype. Unge som, i det mindste på overfladen, virker meget mere selvsikre, end vi var, da vi var på deres alder. Hvis de har mindre sex, kan det være, fordi de er bedre forberedt til det tidlige voksenlivs forventninger. Er vi virkelig nået dertil, hvor unge mænd og kvinder tænker på sex uden fordømmelse og ikke føler et pres i forhold til at gøre det så meget som muligt?

Jeg vendte min teori med mine yngre familiemedlemmer. “Hmm, måske,” svarede min søster, men hun var hurtig til at pointere, at det at binde sig til et andet mennesker blev set ned på i så udtalt grad, at uforpligtende sex kunne opfattes som for intimt. Nogle af hendes venner havde endda valgt at afstå helt fra at have sex, så de ikke blandede et tilfældigt knald sammen med et rigtigt forhold eller ligefrem risikerede at få følelser for nogen.

Undersøgelsen maler et endnu mere dystert billeder af sexlivet hos millennials. Angst- og depressionssymptomer har været stigende i over et halvt århundrede, ifølge en undersøgelse fra 2009, som Twenge og hendes kollegaer udførte. Flere unge mennesker er på antidepressiver og stimulanser, som f.eks. Adderall, der kan hæmme sexlysten.

Desuden er der det logistiske problem, der opstår, når flere unge mennesker bor hos deres forældre. “Selv efter recessionen er det stadig tilfældet,” siger Twenge, som også dækker millennials i sin bog Generation Me. “Du kommer ikke lige anstigende med en hel flok partnere, hvis du bor i mors kælder.”

De unge er også overdyngede med arbejde og skole, så de har mindre tid til at feste og have sex. I stedet benytter de yngre millennials porno, som er mere tilgængeligt end nogensinde før.

“Jeg har set rigtig mange patienter, altså unge mænd, som ikke har et sexliv overhovedet, og det er til dels, fordi de tilfredsstiller sig selv via internettet og porno,” siger Dr. Ildiko Kovacs, en psykiater og professor fra UC San Diego med speciale i hvordan psyke, adfærd, forhold, kultur og religion påvirker seksuel sundhed. Indflydelsen fra porno er en forholdsvis ny tendens, forklarer hun. “Vi ser ret tidligt, allerede i gymnasiet, at de fordyber sig i porno og får øjeblikkelig tilfredsstillelse. De behøver ikke belemre et andet menneske. De bliver ikke afvist.”

Selvom faldet kunne være et billede på, at millennial-generaltionen føler sig mere utilpas, kunne det også være et tegn på en generation, der er mere forsigtig, selvom den er mere frisindet omkring sex. Graviditet blandt teenagere er faldet kraftigt, og millennials bruger oftere kondom og har generelt færre seksuelle partnere end tidligere generationer. Det ser nogen som et bevis på, at millennials er mere optagede af seksuel sundhed.

“Det her er den første generation, der er blevet kørt rundt i barnestol, og som ikke har gået hjem fra skole,” siger Twenge, “og det kan tænkes, at de går mere op i de problemer omkring sikkerhed og helbred, der følger med, når man har flere partnere.”

Samtidig er der et stort pres på unge mennesker i dag. Forventningerne skabt af porno har sammen med forskernes og mediernes konstante granskning af generationens sexliv betydet, at dem i starten af 20’erne lever i en verden, der konstant analyseres.

“Jeg tror, der er stort pres på de unge for at præstere,” siger psykiateren Kovacs. “De skal gøre det meget, gøre det godt, gøre det perfekt. Det er en slags mission for nogen. Og for andre bliver det en negativ udvikling. De gider ikke kaste sig ud i det. Det synes jeg man ser meget på universiteterne. De gider ikke at bruge al den tid på det. Der er vigtigere ting, der skal gøres.”

