Vi hang ud med de mennesker, som lader deres kroppe hænge i en krog som et ritual

En gammel stamme af den oprindelige befolkning i Nordamerika ved navn Mandan dyrkede ‘suspension’ – det at lade kroppen hænge fra en krog – som et overgangsritual, der markerede udviklingen fra dreng til mand. De ældste i stammen brugte håndlavede kroge til at gennembore huden, og løftede drengene op i luften med reb. De hang ofte på den måde i flere dage. De, der overlevede ritualet, var nu officielt mænd.

I dag er suspension et spirituelt og subkulturelt fænomen, der dyrkes over hele verden. Galeb Nikačević fra VICE Serbien besluttede at prøve ritualet af på egen krop i Rijeka i Kroatien.