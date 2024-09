Top, legings and earrings model’s own, H&M shoes

PHOTO: Tereza Žiaková

Videos by VICE

STYLING: Zita Medveďová

Model: Emma B (Unique One)

Production: Zita Medveďová



Second hand top, legings model’s own



All model’s own



H&M top, second hand skirt from GNK



H&M sweater, the rest model’s own



Second hand sweater from GNK, legings model’s own



H&M top and boots, leggings model’s own



GNK second hand sweater, H&M top and boots, legings model’s own



H&M top, leggings and shoes model’s own