I dette afsnit af MUNCHIES Guide til Sverige tager Ivar til Umeå i det nordlige Sverige for at mødes med en rensdyrhyrde, sameren Tobias. Efter at have ofret et rensdyr tager de hjem til Tobias for at smage nogle rensdyr delikatesser.

Derefter fylder Ivar maven med palt, en lokal nordsvensk ret der består af kartoffeldumplings fyldt med skinke. Til sidst går turen ud i skoven sammen med den prisvindende bartender Emil for at lave lækre cocktails af fouragerede ingredienser.