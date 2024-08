Opskrift: Spaghetti med kødboller

Portioner: 8

Forberedelse: 20 minutter

Samlet tid: cirka 2 timer

Ingredienser

til marinara-saucen:

60 ml ekstra jomfru olivenolie

5 fed hvidløg, presset

1 mellemstort løg, hakket

3 spsk tomat puré

1.5 l tomatsauce/passata

3 spsk sukker

2 friske laurbærblade

til kødbollerne:

3 skiver daggammelt hvidt brød

60 ml sødmælk

225 g hakket oksekød

225 g hakket svinekød

225 g hakket kalvekød

130 g fintrevet parmesanost

60 g brødkrummer

60 g fintrevet pecorino-ost

3 spsk olivenolie, plus lidt mere til at stege i

1 spsk knuste chiliflager

1 spsk friskkværnet sort peber

2 tsk salt

3 store æg

rapsolie, til at smøre dine håndflader med

ved servering:

450 g spaghetti

hakket persille

friskrevet parmesanost

Vejledning

1. Lav marinarasaucen: Varm olien op i en stor støbejernsgryde ved mellemhøj varme. Tilføj hvidløg og løg, og steg i 5 minutter, indtil løget er gennemsigtigt og velduftende. Tilføj tomatpuré og lad det simre, indtil det får en dyb rød farve og den rå, “dåseagtige” smag forsvinder. Det tager cirka 5 minutter. Tilføj tomatpassata, sukker og laurbærblade, og krydr med salt og peber. Kog det op, og skru ned, så saucen simrer. Lad det simre i en time, og sørg derefter for at holde den varm.

2. I mellemtiden laver du kødbollerne: Riv det hvide brød i små stykker, og smid det i en stor skål. Tilføj mælk, og bland det sammen, så du får en slags våde brødkrummer. Tilføj kød, ost, brødkrummer, olivenolie, chiliflager, peber, salt og æg. Ælt farsen sammen med hænderne, indtil den er godt jævn.

3. Gnid et par dråber rapsolie ud på dine håndflader, og form derefter kødboller på størrelse med golfbolde af farsen. Sæt dem på et stykke bagepapir. Put mere rapsolie på håndfladerne efter behov.

4. Varm cirka 2 spsk olivenolie op i stor pande ved høj varme. Steg kødbollerne i hold, indtil de er dybt gyldenbrune over det hele. Det tager cirka 3 minutter. Tag de brunede kødboller af varmen, og hæld dem med det samme i gryden med marinarasaucen. Lad det simre, indtil kødbollerne er helt gennemstegte. Det tager cirka 1 time.

5. Før servering bringer du en stor gryde med letsaltet vand i kog. Tilføj pastaen, og kog den indtil den er al dente. Hæld vandet fra, og læg spaghettien på et stort serveringsfad. Hæld sauce og kødboller ovenpå, og garnér med persille og revet parmesan.