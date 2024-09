Pizza med blomkålsbund

Portioner: 4

Forberedelse: 15 minutter

Videos by VICE

Total: 1 time

Ingredienser

til pizzadejen:

1 blomkålshoved

1 dl mandelmel

1 dl glutenfri mel

1 spsk ekstra jomfru olivenolie

1 tsk salt

2 tsk hakket rosmarin

1 1/2 tsk natron

1/4 tsk friskkværnet sort peber

til pesto:

4 spsk olivenolie

2 fed hvidløg

1 dl solsikkekerner, plus lidt mere til garniture

1 dl ristede pinjekerner, plus lidt mere til garniture

1 bundt frisk basilikum

1 citron, presset

salt og friskkværnet peber, til at krydre

til pizzafyldet:

2 små vintersquash

300 g svampe (gerne maitake-svampe)

friskhakket persille, til servering

Vejledning

1. Varm ovnen op til 175°C. Trim blomkålshovedet og smid blomkålsbuketterne i en blender. Blend fint til du har en slags blomkålsris.

2. Bring en gryde med godt saltet vand i kog, og kog blomkålsrisene 2-3 minutter, til de er al dente. Dæk en si med et osteklæde, og hæld blomkålene ned i sien. Rens klædet med blomkålsrisene med koldt vand, og pres derefter alt vandet fra. Luk klædet godt sammen om blomkålsrisene, og slyng osteklædet rundt. Sørg for at holde godt fast i klædet lige over blomkålene. Det er vigtigt, at alt væden er væk, hvis pizzabunden skal blive rigtig god.

3. Bland blomkål sammen med mandelmel, glutenfri mel, olivenolie, salt, rosmarin, natron og peber i en stor skål. Brug dine hænder til at kombinere ingredienserne grundigt.

4. Spred dejen ud på en bageplade dækket med et stykke bagepapir. Form bund og skorpe, som det passer dig. Smid den derefter i ovnen, og bag den i cirka 20 minutter. Hold øje med bunden, og sørg for, at den ikke brænder på.

5. Lav pesto: Varm 1 spsk olivenolie op i en pande ved mellemhøj varme. Tilføj hvidløg, og steg, indtil det er lettere ristet, cirka 5 -7 minutter. Køl hvidløget af, og smid det derefter i en blender sammen med den resterende olie, pinjekerner, solsikkekerner, basilikum, citronsaft, salt og peber.

6. I mellemtiden laver du fyldet. Flæk squash på langs, fjern kernerne og skær dem i tynde skiver (brug eventuelt et mandolinjern). Rør skiverne sammen med 2 spsk olivenolie og salt. Bred dem ud på et stykke bagepapir, og bag dem, indtil de er sprøde og gyldne. Det tager cirka 20 minutter.

7. Rør svampene sammen med det resterende olivenolie og salt, og bred dem ud på et stykke bagepapir. Bag dem, indtil de er gyldne og sprøde.

8. Når pizzaen skal samles, spreder du godt med pesto ud på den bagte bund. Fyld på med bagte courgetter, svampe, pinjekerner og solsikkerkerner. Drys med persille før servering.

Fra How-To: Blomkålspizza