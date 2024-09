Spaghetti carbonara

“Man kan ikke kalde en bunke flødetung pasta for en carbonara, og jeg forbeholder mig retten til at synes, du er et fjols, hvis du gør.”

Total: 20 minutter

Ingredienser

80 g spaghetti

2 æggeblommer

50 g guanciale (saltede, tørrede svinekæber)

40 g pecorino ost

Friskkværnet peber

Vejledning

1. Skar guanciale i tern og placer i en tykbundet pande med en smule olivenolie i bunden og sæt den på blusset ved lav varme. Lad det stege langsomt i sit eget fedt, indtil det er sprødt og gyldent.

2. Hæld æggeblommer, pecorino og peber i en skål og bland.

3. Kog spaghettien i godt saltet vand indtil den er al dente.

4. Hæld den kogte spaghetti i skålen og bland sammen med æggeblommer, ost og peber. Varmen fra pastaen vil smelte pecorino-osten og koge æggeblommerne og på den måde lave saucen. Tilføj den sprøde guanciale, lidt af stegefedtet og rør godt rundt.

5. Er saucen for tyk, kan du tilføje en smule af det overskydende pastavand. Smag til.

6. Server med reven pecorino.

