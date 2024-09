The Pizza Show: New Haven

Velkommen til New Haven i den amerikanske delstat Connecticut, en by der kan byde på nogle af USA’s bedste pizzaer. Vores vært, Frank Pinello, har aldrig været i New Haven før, og han kaster sig begejstret over det lokale køkken. Frank starter med at besøge Gary Bimonte, medejer af det legendariske pizzeria Frank Pepe Pizzeria Napoletana. Derefter mødes han med ejerne af Zuppardi’s og hilser på nogle vaskeægte New Haven-legender.

New Haven er en helt særlig by, der både byder på fantastiske mennesker og på fantastiske pizzaer.

Sæson 1 Afsnit 2 af The Pizza Show. Se mere