Mød kvinden, der dominerer pornobranchen med sin pik på 23 centimeter

Danni Daniels er en af de mest genkendelige alternative, transkønnede pornostjerner, og det har både sine fordele og ulemper. “Der var en fan, der kom hen til mig i Disney World med sine børn på armen og fortalte mig, hvor meget han elskede mit arbejde,” fortæller hun. “Der gik noget tid, før jeg lærte at være bestemt over for mine fans. Jeg signerede en mase lort og var alt for sød, og så ville de pludselig sige, ‘Kan vi ikke lige smutte ud på toilettet, så du kan vise mig din pik?’ Jeg tænker bare, ‘Øh nej! Men hvis du har 30.000 kroner i lommen – helt sikkert. Så hiver jeg den sgu frem med det samme og dickslapper dig med den.’”

Hvor mange transkønnede pornostjerner passer ind i et mere heteronormativt kønsudtryk, så er Danni Daniels over 185 centimeter, har en androgyn frisure med kronragede sider og er dækket af tatoveringer. I 2013 samarbejdede hun med Peaches, hvor hun skubbede sangeren i kørestol henover scenen i filmen Peaches Does Herself.

Danni har fuld kontrol over den karierre, hun har skabt sig over de sidste seks år gennem en villighed til at skabe et image, der bryder med de traditionelle dogmer i pornobranchen. Det er en sjældenhed i en branche, hvor transkvinder oftest er underbetalte og tvinges til at deltage i intense og voldelige sexakter for at bibeholde et publikum. Danni tager bevidst afstand fra det mainstream – hun er aldrig blevet penetreret på kamera og har startet to succesfulde hjemmesider (begge NSFW), hvor hun selv skaber sine scener og vælger de folk – eller i en enkelt, mindeværdig scene ved navn “Pumpkin Fucker” – grøntsager, som hun arbejder med.

Jeg tog en snak med Danni om, hvordan det at arbejde med porno har hjulpet hende til at forstå sin seksualitet og kønsidentitet bedre. Jeg var nysgerrig på at tale med Danni, fordi selv jeg – som ciskønnet kvinde – synes, at der ligger en kæmpe magt i at se en kvinde med bryster og en 23-centimeter lang pik penetrere alle de her underdanige mænd. Hendes arbejde repræsenterer et gennembrud i en branche, hvor det meste allerede er set og gjort.

VICE: Hvordan begyndte du i pornobranchen?

Danni Daniels: Da jeg var 16 eller 17 år begyndte jeg at arbejde som model for modeblade. Jeg var i Vogue og mange af de andre store blade, men så fik jeg tatoveringer og begyndte mit kønsskifte, og begge dele var et problem for mit bureau. Jeg tog på, og mit bureau sagde, “Du er blevet tyk, du er for alternativ, og vi kan ikke booke dig til det her.” Når man tager hormoner i forbindelse med kønsskifte, så har man ligeså mange hormoner i kroppen som en kvinde, der er gravid med tvillinger. Derfor var jeg hele tiden sulten og gnaven. Da de sagde til mig, at jeg skulle spise noget mindre, tænkte jeg bare, “Hvis du stiller dig imellem mig og min mad, så slår jeg dig ihjel.” Så jeg skred.

Jeg begyndte at arbejde med teaterscenografi. Jeg fik nogle panikanfald, da det Broadway-show, jeg arbejdede på, nærmede sig sin slutdato. Min mentor led også af panikanfald, så hun hjalp mig virkelig med at håndtere min angst. Men lige da showet var slut, rodede hun min taske igennem og fandt mine Xanax. Hun slugte hele glasset og begik selvmord. Så jeg mistede den person, som havde hjulpet mig til at finde mit ståsted.

Jeg havde før fået tilbud om at arbejde i pornobranchen, og på det her tidspunkt havde jeg bare brug for at gøre noget, der føltes frigørende, og som kunne få mig væk fra New York. Jeg var også virkelig bange for at rejse og især at flyve. Når jeg har det på den måde, så har jeg brug for at gøre det, som skræmmer mig allermest. Det endte med at blive til et seks år langt, virkelig glamourøst eventyr som hjemløs.

Min seksualitet er en meget intim og privat ting for mig. Jeg siger altid til folk, at det, de ser på film, er en optræden — Danni Daniels

I noget af dit seneste arbejde penetrerer du ciskønnede mænd. Har det altid været sådan? Har du nogensinde haft sex med ciskønnede kvinder eller transmænd eller -kvinder?

Jeg har brugt porno til at opdage min seksualitet og finde ud af, hvor jeg ligger på kønsspektret. Jeg har altid været en seksuel person, men pornobranchen har virkelig hjulpet mig til at finde ud af, hvad jeg vil med livet. Jeg eksperimenterede med så meget som muligt – alle køn, alle seksualiteter – jeg elsker at prøve noget nyt. Men nu ved jeg, at jeg er en heteroseksuel transkvinde. Jeg har brug for pik i mit liv.

Det er der mange, der har.

Når man gør noget i pornobranchen, som ligger uden for ens seksuelle orientering, så skal man øve sig i at bruge sin krop som et værktøj. Pornoen har helt klart hjulpet mig til at hvile i mig selv og arbejde med nogle andre ting, som slet ikke har noget med hinanden at gøre – fordi jeg har kunnet bruge den kontrol over min krop og mit sind. Ved at have nogle professionelle omgivelser sammen med nogen, som også anså det for at være arbejde, kunne jeg skabe et fordomsfrit miljø, hvor min seksualitet kunne udfolde sig.

Men min egen seksualitet er meget forskellig fra den, jeg skildrer på film – den er næsten den diametrale modsætning til, hvordan jeg optræder på kamera. Min seksualitet er en meget intim og privat ting for mig. Jeg siger altid til folk, at det, de ser på film, er en optræden. De er velkomne til at nyde den, men det er ikke mig. Det svarer til at gå hen til Robert Downey Jr. og sige, “Wow, du er jo Iron Man.” Sådan er det slet ikke.

Jeg havde patter og en pik, jeg var tatoveret og alternativ, og jeg kunne komme igen og igen på kamera— Danni Daniels

Når du arbejder med nogen, som du ikke rigtig tænder på, hvordan holder du så din erektion? Tager du Viagra?

Da jeg begyndte at lave film, hvor det kun var mig og en kvinde uden en mand til stede, kunne jeg på ingen måde holde en erektion uden en eller anden form for assistance. Men de første tre år i branchen nægtede jeg at tage præstationsfremmende stoffer. Jeg havde set fyre gå fra at bruge Viagra til at bruge Cialis, til en blanding af de to og til sidst sprøjte det direkte i penis, fordi deres kroppe blev resistente over for det.

Passede det dig at have en penis, eller var det modstridende med din kønsidentitet?

Det var guld værd at starte i pornobranchen med en pik på 23 centimeter. Det gav mig selvtillid, og det betød også, at jeg ikke behøvede at arbejde ligeså hårdt. Jeg mødte bare op, tog tøjet af og fik ros for den. Jeg havde patter og en pik, jeg var tatoveret og alternativ, og jeg kunne komme igen og igen på kamera. Jeg var en niche inde i en niche inde i niche, og det gjorde, at jeg kunne være lidt mere selektiv med, hvad jeg gjorde, og hvem jeg arbejdede med.

Når man er underdanig på kamera, så behandler produktionsselskabet dig også som en underdanig person. De begynder at tænke, “Du er bare et hul, og du skal bare tage imod det, vi giver dig.” —Danni Daniels

Har du oplevet at ciskønnede kvinder og transkvinder, som er opereret, bliver behandlet forskelligt?

Helt sikkert. Hvis man er en underdanig ciskvinde eller transkvinde, så bliver man behandlet som lort. De behandler dig som et objekt. Jeg har slet ikke tal på, hvor mange gange, jeg har fået tilbudt en kæmpe sum penge for at blive penetreret. De sagde, “Vi giver dig 70.000 kroner for at blive penetreret.” Jeg ville have gjort det for 350.000. Det ville jeg stadig gøre. Hvis nogen ringede til mig og sagde, “Jeg vil give dig 350.000 for at ødelægge dig på kamera,” så ville jeg bare sige, “Hvor skal jeg skrive under?”

Hvis du underkastede dig, og blev penetreret bare en enkelt gang, ville din værdi i branchen så falde?

Ja, det ville være slutningen på min karriere, for så ville jeg blive behandlet anderledes. Så ville jeg begynde at få de der opringninger, hvor de siger, at de “desværre” kun kan tilbyde mig halvdelen af den løn, jeg beder om. Når man er underdanig på kamera, så behandler produktionsselskabet dig også som en underdanig person. De begynder at tænke, “Du er bare et hul, og du skal bare tage imod det, vi giver dig.”

Er det det samme for underdanige mænd?

Køen af mænd, der ansøger om at blive domineret, går hele vejen ud på gaden, så det er noget helt andet med underdanige mænd. Vi snakker hundredevis om dagen. De får næsten ingenting for det, fordi der er så mange, der er villige til at gøre det.

Hvis nogen ringede til mig og sagde, “Jeg vil give sig 350.000 for at ødelægge dig på kamera,” så ville jeg bare sige, “Hvor skal jeg skrive under?” —Danni Daniels

Hvordan holder du din seksualitet i pornobranchen og din private seksualitet adskilt?

Jeg identificerer mig som transkvinde, og min partner accepterer og behandler mig som transkvinde. Der findes virkelig mange mænd, som er i et forhold til en transkvinde under påskuddet af at ville behandle dem som kvinder, men senere vil de alligevel gerne domineres. Jeg har slet ikke tal på, hvor mange gange det scenarium har udspillet sig. Mange transkvinder ved ikke præcis, hvad de vil have, før de prøver det, og ofte gør det dem virkelig forvirrede, og de begynder at tænke, “Hvem er jeg, og hvad betyder det for mit liv og min seksualitet?”

Det skete rigtig tit for mig, især fordi dem jeg så, altid fandt mine videoer og gerne ville inkludere dominans og penetration i vores sexliv. Det var ikke det, jeg havde lyst til. Det var rigtig svært at skille tingene ad og sikre mig, at det ikke skulle blive en del af mine forhold.

Mange [af de mænd som dater transkvinder] er hemmeligt homoseksuelle og tror, at det her er en måde at udforske deres homoseksualitet på, uden rigtigt at være det. Vi transkvinder er blevet objektificeret og såret så meget i forhold, at mange er blevet fordømmende og reserverede.

Men jeg vidste, hvad det ville betyde rent følelsesmæssigt at møde den rigtige fyr – og nu sidder han her og smiler til mig. Jeg lærte meget ved at kigge på heteroseksuelle forhold, og jeg kendte også nogle ældre transkvinder, som var i lykkelige, velfungerende parforhold. Jeg vidste godt, at jeg ikke kunne forudsige, hvornår det ville ske, men nu er det sket. Det er fantastisk. Det er lidt en kliché, men alle sangene i radioen giver pludselig mening nu. Jeg elsker mit liv, og jeg ville ikke bytte det for noget i verden.

Hvordan har branchen ændret sig, siden du begyndte at arbejde i den?

Den er blevet ret indviklet og mange af de friheder, som er med til at gøre en tilpas, er blevet taget væk. Der er alle mulige formularer, der skal udfyldes, og der er skatter på alting, så man bliver ikke længere betalt i kontanter, og man skal rapportere alting.

Derudover plejede der altid at være Viagra på settet, fordi de bestilte de engros fra Mexico. Nu er det på recept, fordi man kan få bivirkninger, der kan påvirke hjertet og blodtrykket. Hvis man havde fået problemer som pornostjerne, kunne man have sagsøgt dem for millioner, så branchen blev bange for at være ansvarlig og holdt op med at stille dem til rådighed.

Jeg har Viagra i tasken ligesom Xanax eller en inhalator eller allergimedicin. Jeg ved, at det er der, hvis jeg får brug for det. Det er en slags nødløsning, hvis noget går galt.

I den sidste scene, jeg lavede, havde jeg ikke noget Viagra, og det var med en kvinde, jeg ikke var tiltrukket af. Det var en afløser, som de havde fundet i sidste øjeblik. Det var helt forfærdeligt. Hun pruttede mig i munden. Det gav mig lyst til at holde en lang pause fra branchen.

Hvilken slags projekter laver du nu?

Jeg laver stadig mine egne ting med min hjemmeside og mit firma, og jeg elsker det. Det er for det meste solo ting – ikke nogen scener.

Føles det godt selv at have kontrollen over det?

Ja, helt klart, det er meget mere afslappende på den måde. Det er mit, det er min baby, og folk betaler stadig for varen.Det gør det også mere ekslusivt. Trafikken og profitten på nettet går direkte til mig i stedet for at gå igennem tre-fire andre firmaer. Jeg laver også kun soloscener, når jeg har lyst. Jeg føler mig ikke nødsaget til det, hvilket er rart. Det giver mig mulighed for kun at lave materiale, som jeg virkelig har lyst til at lave, så jeg er stolt af at sætte mit navn på alt det, jeg laver.

