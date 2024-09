​VICE Guide til Los Angeles

Denne guide er oprindeligt udgivet af VICE USA

Folk elsker at hade Los Angeles. Hvis du siger til nogen, at du har planer om at besøge eller flytte til stedet, skal du forberede dig på at blive bombarderet med uopfordrede stikpiller om at “folk er så falske” eller “trafikken er uudholdelig” eller “der ikke er nok vand.”

Okay, den sidste er faktisk god nok, og vi har ingen ide om hvordan vi nogensinde skal fikse det. Men hør engang, LA har ændret sig, det lover vi. Byen formår ikke længere at kombinere en Poison sangs usselhed, et Entourage-afsnits meningsløshed og den fortvivlelse og ligegyldighed, der emmer fra de desperate sjæle, der er flyttet hertil med håb og drømme om at blive berømte, og i stedet ser dem briste og blive knust af den barske virkelighed. Vi har fantastiske restauranter! Og ret udemærkede barer! Og historie, kultur og leveomkostninger, der er (en lille smule) billigere end New Yorks!

Hvis det stadig ikke er nok til at overbevise dig om, at vores by er smuk, så kan du i det mindste komme og besøge stedet. Og når du gør det, så er det de her kvarterer, du burde tjekke ud:



BYDELE VI GODT KAN LIDE

Franklin Village

Man kan ikke komme udenom, at Hollywood sutter, men som i Paris under 2. Verdenskrig findes der små modstandsgrupper, der kæmper for at det skal sutte knapt så hårdt. Du skal bare lede de rigtige steder. En af de oaser, i en ørken af forfærdelige skodklubber og turistfælder, er det lille købsstræde kendt som Franklin Village. Umiddelbart lyder et improvisationsteater, billig sushi og en håndfuld barer ikke som det helt vilde, men det er en af de få fodgænger-venlige områder i miles omkreds, hvor du ikke risikerer at blive antastet af en af de lurvede fyrer i Spider-Man kostumer, der kryber rundt i resten af Hollywood.

Koreatown

Kom for den fantastiske mad, gode beliggenhed i forhold til offentlig transport, gode stemning, og tilgængeligheden på gå-ben, og bliv fordi Silver Lake er blevet for dyrt til dig. Hvis du forsøger at genskabe en aften direkte fra en af de millioner af tv-serier om deprimerede og rige LA-hipstere (på en god måde), så tag på Pot at The Line, gå de lidt under to kilometer hen til Lock & Keys svedige baggårdshave (drenge, tag bukser på – dørmændene er en smule kræsne) og slut aftenen af med i fuldskab at trille din bowlingkugle ned af nabobanen på Shatto 39 Lanes.

Arts District/Little Tokyo

Little Tokyo har et par udemærkede ting at byde på, på den lidt-for-sukkersøde udendørs plads, men du har misforstået stedet hvis du springer direkte til Galleria. Det her indkøbcenter er et forfaldent relikvie fra 90’erne fyldt med specialforretninger, en grunget karaokebar, hvor man tager sine egne drikkevarer med, og en overraskende spøjs bowlingbane/bar/arkade på tredje etage.

Krydser du Alameda Street videre ind i Arts District, støder du på et helt andet sæt lækre restauranter, barer og arkader. Lad være med at gå i Wurstkuche hvis der er kø, og for alt i verden, hav lidt respekt for dig selv og lad være med at Instagramme foran de mange vægmalerier, der forurener områdets facader.

North Hollywood

Sådan som folk beskriver den, skulle man tro, at San Fernando Valley var Mordor, men nu til dags handler The Valley meget mindre om det, du måske tror – især i trendy områder som NoHo (NOrthHOllywood). Den lave husleje og de talrige danse- og skuespillerskoler har gjort stedet til et mekka for byens naive nyankomne. Derfor er der naturligvis opstået de nødvendige barer, butikker og spisesteder, til at imødekomme de storøjede og ivrige unge mennesker (indtil byen knuser deres drømme, og tvinger dem til at flytte hjem igen.)

Sawtelle

Det er teknisk set Little Osaka, og der er sågar dem, der kalder det Japantown. Los Angeles’ befolkning er et praktisk anlagt folkefærd, og derfor deler det her nabolag i daglig tale betegnelse med Sawtelle Boulevard; den færdselsåre, der skærer igennem det. Halvdelen af LA nægter at færdes vest for motorvej 405, men denne enklave af trendy butikker og eksperimentelle restauranter, der kun ligger et stenkast fra motorvejens kakofoni, er spændende nok til at lokke selv de mest stædige East-Side-4-Life-typer ned fra deres spydige pedestal.

Eagle Rock

Eagle Rock er så skønt og smukt, at det vil få dig til at længes efter en idyllisk fortid, der aldrig har fundet sted. Det ligger også meget, meget, meget langt væk fra alting. Men det her er LA, så du har en bil, og det koster 100 kroner at lave abonnoment hos Audible eller Spotify, så…fuck det?

Highland Park

Der er en masse at spise, drikke og lave i Highland Park, og du kan få ret vilde og moderne 50’er møbler i Sunbeam, der ligger belejligt lige på Figueroa. Men hvis du flytter hertil, så prøv på ikke at fucke stedet mere op, ved at gentrificere det mere, end det allerede er i forvejen.

SPIS HER

Hvis man ser bort fra tørken, er Los Angeles et fantastisk sted at spise og drikke. Her er en smart guide til alle vores yndlingssteder.

Roscoe’s House of Chicken and Waffles

Flere beliggenheder

5006 W. Pico Blvd, Los Angeles, CA 90019

Lad dig ikke snyde af alle reklamerne for Pit Bull Energy Drink. De laver god mad her! Det kan godt være, at du kan få chips med kylling- og vaffelsmag i din lokale kiosk nu til dags, men der er intet i det gastronomiske rædselskabinet af snacks, der kan erstatte den ægte vare. Det er det hele værd. Og hvis du føler dig døsig og har lyst til en lur efter du har spist, hvorfor så ikke prøve en Pit Bull Energy Drink?

Coni’Seafood

3544 W Imperial Hwy, Inglewood, CA 90303

I Los Angeles er Coni’Seafood nok det bedste sted at tage ud og spise hele grillede fisk eller andre mexicanske specialiteter fra havet. Udover at det kun ligger et par kilometer fra LAX (og derfor er ideel, når din ven eller familiemedlem beder dig om at hente dem i lufthavnen, og tilbyder dig et gratis måltid som betaling), er der også altid chance for at støde ind i madkritikeren Jonathan Gold, a.k.a. ‘the belly of Los Angeles’.

Enhver tacovogn

Hvor som helst

Svin vores pizza til, hvis du tør. Hvis du er i tvivl om, hvor du skal tage hen for at få et godt slice pepperonipizza i Los Angeles, så har du fuldstændig misforstået pointen med at være her. Den simple LA gadetaco er vores stolthed og vores funklende stjerne. Gadetacos påtvinges ikke overflødigt pynt og garnering, og derfor bærer dens kød titlen som den retmæssige kulinariske Kong Tyndskid her i vores by. El pastor, carnitas, pollo, og valgmulighederne som lengua og cabeza for de mere eventyrlystne, behøver kun en smule salsa, lidt koriander og at blive drysset med lidt løg. At tilsætte andet eller mere ville være blasfemi.

Hawkins House of Burgers

11603 Slater St, Watts, CA 90059

Der er cheeseburgere, og så er der de monstrøse køduhyrer fra Hawkins House of Burgers, som man dårligt nok kan få ind i munden. Det ville være en underdrivelse at sige, at de her burgere ikke var for sarte sjæle. Se bare på deres “Whipper Burger.” Den består af en dobbeltcheeseburger med skiveskåret pastrami, en stegt pølse og din værdighed ovenpå.

Doomie’s Home Cookin’

1253 Vine Street, Hollywood, CA 90038

Doomie’s er en vegansk restaurant på et butikstorv I Hollywood, der sælger ufatteligt gode, men kødfrie versioner af hotwings, Big Macs og alt det andet splat, som veganere ellers aldrig får lov at spise. Men der er et par helt grundlæggende ting, som de godt kunne trænge til at få styr på. For eksempel er det 2016, og de har ingen hjemmeside, og så vidt jeg kan se, er der retter på menuen, der faktisk ikke findes i virkeligheden, (i lige så lang tid som jeg er kommet på restauranten har den franske løgsuppe været “udsolgt for i dag”) men det er stadig værd at tjekke ud, fordi deres croissanter med ost og skinke er lige så vanedannende som et Breaking Bad DVD-sæt pakket ind i heroin.

Cactus Taqueria

Flere beliggenheder

11401 Moorpark Street, Studio City, CA 91602

Cactus er den slags ydmyge og beskedne sted en ven inviterer dig på til en hurtig frokost, der medfører en livsforandrende, eksistentiel krise, fordi du begynder at spekulere over, hvor mange andre åbenlyse steder, du mon er gået glip af i årevis. Måske er bodegaen ved siden af din lejlighed i virkeligheden det fedeste sted nogensinde. Måske er genbrugsforretningen lige uden for dit arbejde fyldt med fedt Wood Wood-tøj. Måske er Rasmus fra HR-afdelingen egentlig ret lækker. Det er det nummer Cactus kommer til at lave på din hjerne. Deres burritos er fantastiske. Deres tacos er endnu bedre. Og hey, hvis du aldrig har smagt lengua, er det her din store chance for at være voksen og prøve nye ting.

Donut Friend

5107 York Blvd, Los Angeles, CA 90065

Hjemmesiden og butikkens æstetik kan godt virke lidt for nørdet eller måske en tand for nuttet. Navnene på deres originale donuts, der er ordspil på punk bandnavne får dig kun til at rulle endnu hårdere med øjnene, men holy shit de laver gode donuts. Hvis du er på jagt efter noget kanelsnegl-, wienerbrødagtigt er der en million andre steder i byen du kan tage hen. Donut Friend en smule mere pretentiøst, med ingredienser som vegansk smøreost, jordbærsyltetøj, og en donut fyldt med basilikum, og glaseret med balsamisk vanilie. Du kan også “lave din egen” hvis du er typen, der godt kan lide at fortælle folk, der er eksperter på deres område, hvordan de skal gøre deres arbejde. Gør hvad du vil.

Dan Tana’s

9071 Santa Monica Blvd, West Hollywood, CA 90069

En af de mest utrolige ting ved LA er de mange steder, der får dig til at føle, at de er blevet teleporteret direkte ud af en David Lynch-film. Personligt tænker jeg altid på Dan Tana’s – en italiensk restaurant badet i rødt lys, hvor lusede mænd i smoking serverer de fineste pastaretter og alkoholiske drikkevarer for dig. Sidst jeg var der, var klokken 1 om morgenen, og jeg spiste kylling og parmesan mens Ron Jeremy, af uforklarlige årsager, sad sammen med en syv-årig pige og en fyr med sølv cowboystøvler ved det næste bord. Ja, det er dyrt, men kan man sætte en pris på en historisk begivenhed? Og hvis man kan, hvem siger så, at den pris ikke er 193 kroner for en portion lasagne?

The Oinkster

2005 Colorado Blvd, Eagle Rock, CA 90041

776 Vine Street, Los Angeles, CA 90038

Før Oinkster var det der mærkelige, post-apokalyptiske indkøbscenter på Colorado Blvd det eneste sted i Eagle Rock man kunne tage hen og spise. Så delte skyerne sig, og Gud sendte os pludselig et væld af lækre hamburgersteder. Oinkster er en moderne udgave af den klassiske sydcaliforniske burgerbar. De laver deres egen ketchup, der næsten er så god, at man kan drikke den for sig selv, og restaurantens medarbejdere er så flinke, at de nok ikke ville sige til nogen at du havde gjort det.

Langer’s

704 S. Alvarado Street, MacArthur Park, CA 90057

Det her er stedet for dig, der værdsætter næsvise og uforskammede tjenere, der sikkert arbejdede her dengang man ikke kunne gå i MacArthur Park efter klokken 22, uden at sætte livet på spil. De har ikke særlig længe åbent, og har ikke engang søndagsåbent, men de har byens bedste pastramisandwich (#19). Det må da gælde for et eller andet?

BCD Tofu House

Flere beliggenheder

3575 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90010

Bare rolig, seks-årige og andre kræsne spisere. På trods af det indtryk, du måske får af restaurantens navn, er du ikke tvunget til at skulle vælge din mad fra en menu fyldt med tofu. Man kan endda få kød. Det lover jeg. Feinschmeckere vil fortælle dig, at det ikke er den bedste koreanske restaurant i K-town, og det har de fuldstændig ret i. Men verden har brug for steder som BCD, der lige nu lever i den fire-stjernede bufferzone på Yelp. De har åbent 24 timer i døgnet, stedet har faktisk en parkeringsplads og man kan spise sig mæt for 60-70 kroner. Behøver man mere end det?

Daikokuya

327 E. 1st Street, Los Angeles, CA 90012

Hvis det stadig ikke er gået op for dig, så er asiatisk mad lige så stor en del af LA-diæten som tacos, brunch og spiselig cannabis. Det er umuligt at udvælge bare en af de mange formidable nuddelrestauranter, så bare tænk på nomineringen af Daikokuya, som du ville en ung Oscar-vinders ydmyge, forvirrede “jeg er beæret over overhovedet at være nomineret sammen med jer alle sammen”-takketale. Den ligger i Little Tokyo, og deres store skåle er fyldt med friske ingredienser og lækre supper. Det er det hele værd, selvom du potentielt skal vente i en times tid og får vilde svedeturer bagefter.

Stuff I Eat

114 N Market St, Inglewood, CA 90301

Noget af det mest problematiske ved at være veganer, er, at de fleste mennesker af en eller anden grund tror, at man kan lide grøntsager. LAs bedste modgift til den åndssvage fejlopfattelse er Stuff I Eat i Inglewood, hvor man kan mæske sig i vegetabilsk ‘soul food’ som tofu BBQ, der ikke rigtigt smager af BBQ, men heldigvis heller ikke smager særligt sundt. Det skal siges, at ejeren Babette åbnede stedet med den hensigt at tilbyde nabolaget et sundt alternativ, og de sælger mange ting, der indeholder grønkål. Hvis det er sådan noget, du er til, kan deres nacho salad anbefales – den indeholder i det mindste ordet ‘nacho’.

Grand Central Market

317 S. Broadway, Downtown, CA 90013

Grand Central Market, en indkapslet offentlig madhal, har været en kendt institution I Los Angeles siden sidst i 1800-tallet. Man kan få friskt frugt og grønt, delikatessepålæg, alt godt fra havet og færdigretter. Det er en af de steder, som røvhuller godt kan lide at betegne som “et foodie-paradis”, men det er det virkelig. I mange år blev det hovedsageligt besøgt af et spansktalende klientel, men i løbet af de sidste fem år har resten af byen lagt mærke til det. I dag er der trendy kokke, der udlejer boder, for at servere gourmetmad fra steder, der hedder ting som Eggslut. Men det skal du ikke lade dig afskrække af.

San Pedro Fish Market

1190 Nagoya Way, San Pedro, CA 90731

Den bedste måde at opleve den globaliserede handels CO2-udspyende virkelighed er at besøge San Pedro’s Fish Market og få en kæmpe bunke stærkt krydret fisk og skaldyr med brød, mens du ser de enorme fragtskibe bevæge deres last ind og ud af kæmpehavnen, Port of Los Angeles. Fiskemarkederne er mast akavet sammen i et lille område, men har alle sammen samme menu med de samme gigantiske portioner, og alle barerne serverer lige store micheladas, a.k.a. cerveza blandet med tomatjuice og krydderier – det perfekte at bælle mens man ser NAFTA i aktion.

DRIK HER

Det er en ting at spise god mad, men hvad kunne være vigtigere end et godt sted at få noget at drikke? Her er nogle af vores yndlingssteder i LA.

Black

6202 Santa Monica Blvd, Hollywood, 90038

Stedet er ejet af skatefotografen Atiba Jefferson, og er en af de få steder i Hollywood, der ikke er oversvømmet med turister og/eller narrøve. Der er et kæmpe, udendørs baghaveområde, gode blandingsforhold, og fjernsyn, hvor der vises film til de aftener, hvor du bare har lyst til at stirre blankt ud i intetheden og ikke gider at snakke med nogen. Stemningen er meget afslappet hvis du kommer for tidligt, og hvis du kommer for sent, skal du være klar på at få spildt drinks ud over dine skatesko. Hvorfor tog du også hvide sko på i byen?

Cha Cha Lounge

2375 Glendale Blvd, Silver Lake, CA 90039

Bland den endelig ikke sammen med restauranten Cha Cha Cha (der også er fantastisk). Cha Cha Lounge er det, man ville sidde tilbage med hvis en kæmpe spiste samtlige elementer af kitschet hipsterkultur, og så brækkede sig over det hele. Og det mener jeg virkelig på en god måde – baren er sådan en mærkelig tiki-hytte, der er bordfodbold, og væggene er udsmykket med et virkeligt mærkeligt tværsnit af skodkultur. Så er der en ret vild automat i hjørnet, hvor man kan købe alt fra WWE wrestling-kort til graviditetstests. Og du må ikke sige, at du har hørt det fra os, men der er ingen, der siger noget til det, hvis man parkerer på Bank of Americas nærliggende p-plads. Og hvis der skulle være for proppet, så prøv den labyrintiske, tyskeragtige Red Lion Tavern på den anden side af vejen.

Smog Cutter

864 N. Virgil Ave, East Hollywood, 90029

Ja, der er ret trangt. Og drikkevarerne er dyre. Og de er lige begyndt at tage penge for karaoke. Og man skal minimum købe to drinks. Og badeværelserne er ulækre. Og folkene bag baren er så ubehøvlede, at jeg før har været overbevist om, at jeg var på et skjult kamera, men…okay, jeg har faktisk ingen ide om, hvorfor folk bliver ved med at komme og drikke her. Er der nogen, der ved det?

Short Stop

1455 Sunset Blvd, Echo Park, 90026

Der er mange barer I Echo Park, der prøver at erobre titlen som “den mest populære bar at drikke sig skamløst i hegnet på.” Der er dem, der siger, at det er Gold Room. Andre står på mål for Little Joy. Men desværre for dem er der kun en bar, der kan have mestertrofæet: The Short Stop. Selvom stedet udråber sig selv til en af de bedste steder i byen at danse, ligger Short Stops styrke i virkeligheden i at være det idelle sted at drikke sig munter før en Dodgers-kamp. De begynder at sælge Pabst Blue Ribbon-bajere til 20 kroner et par timer før kampen starter, og der er altid proppet med hardcore fans. Det her er det eneste sted, du bør tage hen, hvis du vil have en beruset diskussion om baseball, og om hvorvidt Don Mattingly burde have taget Kershaw ud i 7. inning af Los Angeles Dodgers’ første playoff-kamp sidste sæson. Svaret er forresten “ja”, hvis du skulle være i tvivl.

Renaissance Restaurant

Church of Scientology Celebrity Center International

5930 Franklin Avenue, Hollywood, 90028

Det er restauranten i Scientology “Celebrity Centeret”, men der er fri adgang for alle. Deres sommelier blev engang udråbt til “den bedste sommelier i det sydlige Californien” af Restaurant Writer’s Association, så de har et virkelig godt vinsortiment – hvis altså du er helt overbevist om, at vinene ikke er dopet med tankekontrollerende Scientology-stoffer.

Monty Bar

1222 W. 7th Street, MacArthur Park, 90017

Monty Bar har den fordel, at den ikke helt er blevet “opdaget” endnu, nok fordi den ligger gemt væk mellem centrum og Westlake/MacArthur Park på en ret øde strækning på 7th Street. Den anonymitet bliver selvfølgelig fuldstændig smadret af det her afsnit, så hvis du virkelig elsker den her bar, og sætter pris på hvor rummelig og ikke-trendy den er, så er det helt okay at sende mig en vred email lige nu. Tilgiv mig.

Footsies

2640 N. Figueroa Street, Lincoln Heights, 90065

Ja, det her sted ligger helt ude i Lincoln Heights. Ja, det hedder “Footsies,” hvilket giver dig nostalgiske flashbacks til flirteri i folkeren. Men det er alt sammen lige meget, når du kan nyde deres gratis jukebox. En gratis jukebox betyder, at du kan spille musik, der ikke sutter, så længe du har lyst (eller indtil DJen kommer klokken 20).

Karaokebarer i K-Town

Koreatown

Rigtig amerikaner-karaoke, a.k.a. at tvinge en beværtning fyldt med fremmede mennesker til at lytte med, mens det går op for dig, at du faktisk ikke kender teksten til “Lose Yourself”, er forfærdeligt. Koreatown er fyldt med steder, hvor man kan nyde den anden form for karaoke, den slags hvor du og dine venner får jeres eget lille rum med en lang bås og et kæmpe bord fyldt med mini-sprutflasker. Hvis du er heldig har det koreanske karaoke-system noget så moderne som gamle Taylor Swift-numre, men ellers er det stadig okay, fordi de har masser af Boyz II Men. Bare håb på, at stripperne, der går dør-til-dør ankommer før du har drukket mere end to flasker soju, fordi de kan blive en dyr fornøjelse, når du først har drukket dine hæmninger væk. Et god tip: For at sætte din sang i gang skal du bare trykke på den knap, hvor der står “시작.” Det er der mange, der har problemer med.

Pinz Bowling Center

12655 Ventura Blvd, Studio City, 91604

Som alt andet I The Valley, ligger det her sted gemt væk på et butikstorv. Det skal du ikke lade dig afskrække af. Pinz er et virkeligt godt sted at bowle, og ifølge den Google Image-søgning jeg lige har lavet, har både Justin Bieber og Nelly bowlet der. Der er en restaurant i centret, der hedder Jerry’s, hvor du kan bestille rædselsfuld mad og udemærkede drinks, men du kan også bestille drinks direkte til din bowlingbane ved at trykke på en knap. Det er sikkert sådan alle “kendisserne” gør det.

Dan Sung Sa

3317 W 6th St, Koreatown, CA 90020

Dan Sung Sa er opkaldt efter et legendarisk filmhus i Seoul, og er et fantastisk sted at bade sig i soju og snacks. Bare kom tidligt og snup en stor bås, og så bare bliv ved med at spamme folk med SMSer om, at de skal komme forbi, mens du drikker dig fuldere og fuldere, og stedet bliver mere og mere larmende. De snacks, der udbydes på den grundige menu er udemærkede, men er i bund og grund bare til at holde dig beskæftiget og suge alkoholen op, inden du ved midnatstid vakler over på karaokebaren ved siden af.

Bigfoot Lodge West

10939 Venice Blvd, Los Angeles, CA 90034

Jagthytte æstetikken virkede federe, dengang vi alle sammen var i den der “sexy skovhugger”-fase, men selvom vi i dag stilmæssigt er kommet videre har det her sted stadig gode happy hour cocktails og en charmerende atmosfære, der fortjener at blive belønnet med dit besøg. Livemusikken er til tider direkte dårlig, men der er så få gode steder man kan drikke i det vestlige LA, at du godt kan se gennem fingrene med det.

Hotel Figueroa

939 S. Figueroa Street, Los Angeles, CA 90015

Lige meget, hvor voldsomt du stritter imod, vil du på et eller andet tidspunkt ende på en af LAs mange poolbarer. Du vil hade dig selv (og din krop) hvis du tager til bro-fester på The Standard eller Roosevelt, men Hotel Figueroas forpjuskede og spøjse bygning og udemærkede musik sikrer dig et mere overskueligt niveau af opblæst pompøsitet. Efter et par drinks kan det endda være, at du har det sjovt. Der er lukket lige nu, men stedet åbner så snart det bliver poolvejr igen.

The Overpass

303 E. 5th Street, Los Angeles, CA 90013

Ingen fornuftig politiker ville nogensinde så meget som overveje at provokere den ramaskrigende hydra, der er MADD (Mothers Against Drunk Driving), ved at vedtage love, der ville tillade barer i Californien at holde åbent efter klokken 2 om morgenen. Derfor er vi tvunget til at finde mærkelige, semi-lovlige smuthuller for at beruse os, som for eksempel opståelsen af “afterhours”-klubber. The Overpass er en af de bedre af slagsen. Der er fede og lokale DJs og billige (dåse) øl. Gå på nettet først, og sørg for, at der faktisk sker noget om aftenen, før du tager derhen – ellers risikerer du at møde op til synet af en låst port, og ligne en komplet idiot foran din date.

Steder du kan hænge ud om dagen

Det er som om folk i gennemsnit kan holde til omkring seks vintre i New York City før de sælger alt og flygter vestpå, og det er der en ret åbenlys grund til – Los Angeles er en smuk by, hvor skønt vejr er en regelmæssig ting, og der er en uendelig mængde sjove ting at tage sig til mens solen skinner. Her er et par af vores favoritter.

Tag på en dagstur



Har du nogensinde været på Soarin’, den der forlystelse i Disney World hvor man flyver over Californien? Der er en grund til, at de valgte Californien til det, og ikke Fyn eller sådan noget. Californien er fucking smukt. Det er som om staten er en computerspilsverden med både bjerge-, strande-, by-, skov- og ørkenbaner. Hvis du kører en time i hvilken som helst retning, vil du befinde dig et sted, der er så naturskønt, at du næsten vil glemme at spise de svampe, du har pakket til turen.

Broadway

Broadway er en af hovedgaderne i centrum, og har den største koncentration af klassiske filmpaladser i verden. Gaden har i årtier været en populær shopping destination for spansktalende immigranter. Man kan stadig erhverve sig en billig lyserød gallakjole eller cowboyhat, men nyligt opførte steder som ACE Hotel og Acne Studios har gjort gaden mindst lige så populær hos dem, der lærte at spørge hvor badeværelset er på spansk på deres rustur til Tijuana. Der er også Bradbury Building, som er den der episke bygning af jern og træ, der ligner et Escher-maleri, og som de brugte i Blade Runner.

Tag på vandretur et sted der ikke er Runyon Canyon

LA-folk elsker virkelig at vandre. Men ikke, sådan, rigtige Himalaya-agtig vandreture med rygsække og grimme sko. Nej, LA-vandreture betyder i virkeligheden bare, at man går i sine nye Lululemon-sko på en uasfalteret sti, med en ganske lille og ubetydelig hældning. Men det er stadig ret fucking sjovt at få en minimal mængde sved på panden med nogle venner på en lørdag eftermiddag. Vi har trods alt den her bjergkæde lige midt i byen. Vi kan vel lige så godt bruge den til noget. Bare lad være med at tage til Runyon.

Griffith Observatoriet

Lad mig spare dig for en Google-søgning: Griffith Observatoriet er den der bygning med den hvide kuppel, som man kan se på luftfotos af LA. Der et et museum og et planetarie med et laser show, men du er ikke et barn, så det får du ikke afsat tid til (men hvis du gør, så sørg for først at ryge dig ordentligt skæv først). Men det, som observatoriet virkelig kan, er at tiltrække horder af nørder, hver gang der sker et eller andet spændende i det ydre rum. Nørder, der er så dedikerede, at de opstiller deres egne teleskoper udenfor, som du kan bruge gratis. De peger det mod solen eller sådan noget, sørger for de rette filtre og indstillinger, så det eneste du skal gøre er at kigge i det og sige, whooa. Fuck!

Family Arcade

876 N. Vermont Ave, East Hollywood, 90029

Det der smarte “barkade” sted i centrum er helt perfekt, hvis du er typen, der godt kan lide en cocktail til 85 kroner og en DJ, der spiller generiske fashion beats, mens du star i kø i ti minutter for at spille et retro arkadespil, der ikke helt er så sjovt som du husker det. Så er der Family Arcade for alle os andre. Spillene er billige, der er gratis parkering og jeg vil vædde alt hvad jeg ejer på, at ham der arbejder der aldrig har smagt en drink der kostede over 40 kroner.

GameHäus Café

1800 S. Brand Blvd, Glendale, 91204

GameHäus er en café i Glendale, der har tusindvis af forskellige brætspil. For 35 kroner kan du hænge ud, så længe du har lyst og spille hvad du vil. Udover de gode, klassiske spil byder deres samling på en masse sære, obskure guldkorn – blandt andet en Matador-efterligning som Donald Trump lavede i 90’erne, der hedder Trump: The Game, som muligvis er den mest afskyelige genstand, jeg nogensinde har set i mit liv.

Elysian Park

Hvis man i et kort øjeblik ser bort fra de forfærdelige historiske begivenheder, der har udspillet sig her (påtvungen flytning, racisme, klassekamp), så er Elysian Park faktisk et ret svedigt sted. Man kan tage til en Dodgers-kamp for næsten ingen penge (med mindre du har tænkt dig at spise eller drikke noget inde på stadion), eller finde et rart sted i græsset til en picnic, og gøre brug af din menneskeret til at drikke dig fuld i dagtimerne.

Stranden mellem Santa Monica og Malibu

Folk, der ikke bor her tror, at vi konstant er på stranden, bare fordi vi bor lige ved siden af Stillehavet. Desværre bevirker den lille time, som det koster at snegle sig gennem trafikken på, den ekstra halve time man bruger på at lede efter en parkeringsplads (fordi fuck de der tyranniske p-pladser lige i strandkanten, og deres urimeligt høje priser) og de massive horder af mennesker at en tur på stranden i LA ofte er mere stressende, end den er spontan og opløftende. Men der findes heldigvis en løsning. Bare kør nord på ‘the 1’ (California State Route 1) og lav en u-vending når du er nået halvvejs til Malibu. Så kan du bare trække ind til siden, gå ned af en af voldene til din helt egen LA-strandoplevelse i verdensklasse.

Hollywood gøgl

Ja, LA betyder Hollywood. Men i dag er vi egentlig blevet noget nærmere et mediemekka og en kuvøse for kreativiteten, bortset fra de få overlevende Hollywood-bastioner af produktion. Hvis du er fast besluttet på at dedikere noget af din tid i englenes by til filmindustrien, så drop de dyre rundvisninger og busturer, hvor du bliver behandlet som en bonderøv, der ikke forstår hvad en facade er. Tag i stedet ind og se en Film med stort ‘F’ på Tarantinos New Beverly Cinema. Eller tag til en forevisning af kultklassikeren The Room, der er så dårlig, at den er god. Den uhyggelige stjerne og instruktør Tommy Wiseau vil endda være der og tage selfies med dig før den starter. Du kan også forholdsvist let komme ind og se en serie som @midnight blive båndet. Comedy-fans burde tjekke kalenderen på NerdMelt-teateret, en scene der er blevet proppet om bag i en tegneserieforretning, hvor du kan se en af de regelmæssige optrædener, som stand up fra The Meltdown with Jonah and Kumail eller optagelsen af en af Dan Harmons Harmontown podcasts.

Kunst, musik og kultur

Udover filmindustrien er Los Angeles også et knudepunkt for kunsten – og hvis du er en af de særlinge, der hævder, at du er ligeglad med musik, så er der også en hel del fede museer. Her er en fiks, lille guide til alle de bedste kulturting LA har at byde på.

MUSIK

Hvis du kommer til LA med spørgsmålet “hvor kan jeg høre noget musik”, så stiller du det helt forkerte spørgsmål. Herude sværger vi ikke rigtigt troskab til specifikke spillesteder. I stedet udvælger vi vores yndlings “brandede musikscener”, der hver uge springer rundt fra spillested til spillested. Hvis det lyder forvirrende, at din yndlingsfest konstant er på flugt, så er det fordi det er forvirrende. Hvad der er endnu værre er, at alle de her scener af en eller anden grund udelukkende kommunikerer via gruppeemails.

Efter du foretaget din online tilmelding til aftenens koncert (og som regel svarer vi bare på alt hvad vi så meget som overvejer at tage til den weekend, fordi det er der absolut ingen grund til ikke at gøre) får du en email tilbage med adressen på et eller andet tidspunkt den pågældende aften. Indimellem får du adressen på en parkeret flyttevogn, hvor en mand stikker dig en lap papir med adressen til det rigtige event. Ja, det er fuldstændig åndssvagt at skulle tage de her Bond-agtige, koldkrigs spionteknikker i brug, men det gør kun det endelige udbytte så meget sødere.

HAM on Everything

Hvis du er til underground hip-hop og trap bør du tage til en HAM-koncert, der normalt finder sted i svedige lagerbygninger rundt omkring i centrum. Store navne som Wiz Khalifa, Waka Flocka og Vic Mensa stopper af og til uanmeldt forbi og fyrer et par sange af mens publikum danser oppe på scenen sammen med dem som følge af mangel på sikkerhedsvagter, gitter og almindelig lov og orden. HAM er også kendt som en diplomatisk frizone, hvor rappere kan afvikle deres ‘beefs’, som da Riff Raff og Soulja Boy gav koncert sammen efter deres ‘beef.’ Nogle gange går det hele lidt for meget amok, som da der udbrød kaos og optøjer under Lil Bs koncert, der lukkede hele den omkringliggende husblok. Hvis du kan mase dig forbi de fulde mindreårige og kæmpe dig gennem de lunkne dåsebajere, bliver du som regel belønnet med en af de fedeste live-oplevelser LA har at byde på.

Lil Death

På en eller anden måde er alle Los Angeles’ goths fejlfrie modeltyper beklædt med luksuriøst sort og hvidt tøj – og har meget lidt at gøre med de akavede frisurer og røde kontaktlinser, du sikkert husker fra gymnasietiden. Lil Death løfter witchhouse, deep house og andre creepybeats fra Vaporwave Tumblr-posts til bourgeois tagbarer, der er proppet med de ovenfornævnte gothmodeller og nok kokain til at skyde sæson 2 af Narcos.

Lil Death er sjovest, når dets mantra om “teknologi som ny religion” udleves i form af gæster, der betegner aftenens spillested som “kirken” og DJen, der kalder sin pult for “alteret”. Blandt de mere bemærkelsesværdige disciple finder man navne som Brodinski, Crystal Castles og Shlomo, så kom og bliv velsignet med en elektronisk nadver. Det kan aldrig blive værre, end at du sidder tilbage med et par interessante billeder til Instagram.

A Club Called Rhonda

A Club Called Rhonda har udråbt sig selv til “et månedligt tempel for Dionysos”, og er nu-disko legepladsen for polyseksuelle hedonister, der ser bedre ud i outfits, der udelukkende består af japansk bondage reb, end du ville i et skræddersyet jakkesæt. Tunge drenge som Hot Chip, Simian Mobile Disco og Todd Edwards kommer konstant forbi, hvilket har gjort underværker for brandet, og medført, at Rhonda er blevet fast inventar på festivaler som Coachella, og har kunne gøre sin scene til et internationalt fænomen. Du bliver svøbt ind i glimmer og kommer til at stinke af poppers, men det er en rimeligt offer at bringe for at kunne feste som om du befandt dig i Zebra Katz’ hjerne.

Brownies & Lemonade

På B&L er der hip-hop og elektroniske kunstnere fra hele verden, og det er umiddelbart svært at bedømme, hvilken genre der skulle være brownies og hvilken der er limonade. Det er som regel nye og lovende kunstnere, der spiller på B&L scenen, som af og til findes i en lille baggård bagved en bar, og andre gange i mere luxuriøse og elegante omgivelser. Indimellem kommer der også større navne forbi, som Ryan Hemsworth, DJ Quik og Capital Cities.

Low End Theory

Onsdage på The Airliner, 2419 N Broadway, Lincoln Heights, CA 90031

Hver onsdag er der Low End Theory på The Airliner i Lincoln Heights. Det er himmellegemet, som byens beat scene kredser rundt om. Hvis du er glad for cannabis, Canibus og cargoshorts kommer du til at fucking elske det. Men hvis det at stå omgivet af et hav at mænd, der nikker i takt til Gaslamp Killer ikke lige er dig, er det nok en meget god ide at blive væk, for din egen skyld.

Fine Time

Hvis du nogensinde har spekuleret over, hvordan det mon føles at feste i et Basquiat-maleri, er du sikkert ret sej, og vi burde klart hænge ud på et tidspunkt. Men du er også heldig. Fine Time er en af byens nyere hotspots, og forsyner sine gæster med tankevækkende, udfordrende, men sjove beats, som man kan danse til. Selvom de hovedsageligt beskæftiger sig med et bredt spektrum af house musik, er de ikke bange for en gang imellem at lege lidt med noget jazz, noise eller hip-hop. Du behøver ikke at være kunstskole-typen for at få noget ud af den her scene. Dørene er åbne for alle, der ikke er bange for at vække deres indre freak til live til lyden af Galcher Lustwerk, Mumdance eller Matrixxman.

Bare rolig. LA musik er ikke så slemt som det lyder. Men hvis du vil se et band spille på andet, end computere er du desværre (eller heldigvis, alt efter hvordan du har det med hele den der bøvlede email situation) tvunget til at gøre tingene på gammeldags manér, og købe billetter til en koncert på et spillested som et eller andet stenaldermenneske. Så længe du slår en stor bue udenom de mange aldrende og hepatitisfyldte septiktanke på Sunset Strip, kan du trygt stole på langt de fleste af LAs andre spillesteder. Her er nogle af de bedre:

The Shrine Auditorium and Expo Hall

665 W. Jefferson Blvd, Los Angeles, CA 90007

The Shrine er bygget af de frimurer-agtige ‘Shriners’ i 1906, og blev sikkert brugt til alle de skøre ceremonier og ritualer som hvide mænd i gamle dage bare ikke kunne få nok af. I dag skærer deres oldebørn tænder på The Shrine til lyden af Jamie XX, Chance the Rapper og My Morning Jacket. Den maueriske arkitektur er nice. Det er p-afgiften på 140 kroner ikke.

Hollywood Bowl

2301 Highland Ave, Los Angeles, CA 90068

Tilbage i ‘de brølende 1920’ere’ var både byer og filantroper glade for at kaste bunker af penge efter kulturprojekter. Det enorme udendørs Hollywood Bowl amfiteater er et eksempel på en af disse gaver skænket til pøblen fra aristokraternes hvide elfenbenstårn. Det har udviklet sig med tiden og befolkningen, og i dag er der Phish-koncerter på den scene, der engang var synonym med sofistikerede orkesterkoncerter og teater. En af de bedste ting ved stedet er, at indtagelse af egne drikke- og madvarer er tilladt, og næsten ligefrem anbefalet.

The Echo

1822 Sunset Blv, Los Angeles, CA 90026

The Echo og Echoplex deler både ejer og bygning, men er ikke det samme. De to steder eksisterer på en eller anden måde på forskellige gader og på flere etager, ovenpå og under hinanden. At finde den rigtige dør kan godt føles som at spille det der 3D-skak fra Star Trek, så sørg for at parkere på Sunset, hvis du skal på The Echo (den øverste). Der er noget for enhver smag, med alt fra moderne indie (som Best Coast) til legendarisk metal (som Melvins).

LGBT



Som langt de fleste mainstream “gayborhoods” er West Hollywood et sort hul af elendighed, og bør for alt i verden undgås. Hvis du absolut vil derhen er Gold Coast og Fubar de mindst ubehagelige steder. Det er også sjovt at tage besøgende venner med på alt, der er ejet af Lisa Vanderpump.

Lidt længere østpå er der et lille homo-område på kanten af Silver Lake, hvor man blandt andet kan besøge fede steder som Faultline, Akbar og The Eagle. Hvis du er glad for sex med folk, du deler køn med og befinder dig i centrum er New Jalisco og Precinct også fantastiske begge to.

KUNST

MOCA

250 S. Grand Ave, Downtown, 90023

Du er blevet ældre og vil gerne føle dig sejere, end dine barnlige taber venner, der bruger hele dagen på at spise chips, onanere og småfnise over ting på 9GAG (dine venner er allesammen 12-årige skolebørn). Og der er intet bedre sted at føle sig sej og voksen i Los Angeles, end på et kunstmuseum. Hvis du spørger en tilfældig person uden for LA, om der er museer i LA, bliver du sikkert henvist til voksmuseet på Hollywood Boulevard. MOCA, der har to campusser i centrum, er et fremragende sted at starte. De trykker deres brochurer på tykt luksuspapir og der er en café, hvis du skulle blive lidt småsulten. Der også noget meget pænt kunst.

The Museum of Jurassic Technology

9341 Venice Blvd, Culver City, CA 90232

Museum of Jurassic Technology er ikke så meget et museum, som det er et kærestebrev til David Lynch. Det har absolut intet at gøre med nogle af de ord, der er i navnet. Indenfor finder du skaleringsmodeller af husvogne, malerier af hunde, der bliver fyret ud i rummet og andet esoterisk gøgl, der vil imponere din date, som du mødte til Gogol Bordello-koncert. Men det her er ikke et sted for alle. Det er galleri-ækvivalenten af Birdman. Der er dem, der vil græde og besvime af ren og skær lykke, og så er der andre, der vil sige “nej, nej, jeg forstår det godt. Jeg kan bare ikke lide det.”

The Broad

221 S. Grand Avenue, Los Angeles, CA 90012

Fra arkitekturen til dens samling lader alt på det her museum til at være gjort så Instagrammeligt som overhovedet muligt. Med høje parkeringspriser (selv for et museum), ingen garanti for adgang til Kusamas “Infinity Room,” og billetter, der er så udsøgte, at de næsten skal findes på det sorte marked, burde det ikke være noget problem at finde grunde til at hade The Broad. Men heldigvis er den massive samling af postmodernistisk og nutidskunst bare så fucking god, at du vil være fuldstændig ligeglad med alle de førnævnte belastninger. Lad være med at være en n00b og sige museets navn som om det er et grimt kaldenavn for “kvinde”. Grundlæggerens navn rimer på “road.” Hvis du siger det forkert, risikerer du at afsløre dig selv som turist.

Gallery 1988

7021 Melrose Avenue, Los Angeles, CA 90048

Gallery 1988 er grundlagt af podcaster, tidligere rapper, og mangesidig comedy-guru Jensen Karp, og staben af faste kunstnere har talent, selvbeherskelse og deres egen unikke sans for stil, hvilket højner deres værker. Vigtigst af alt har Gallery 1988, der har udstillinger med temaer som Breaking Bad, Adult Swim og Marvel, sat sig for at gøre kunst til noget, som alle har råd til at eje, og sælger derfor print af værkerne for så lidt som 100 kroner.

La Luz De Jesus Gallery

4633 Hollywood Blvd, Los Angeles, CA 90027

Noget af det fedeste ved det her galleri er, at det ligger inde i WACKO – en kitsch-, bog- og dyrekraniebutik med bizarre varer, der gør sig lige så fortjent til dine “uuuh” og “ahh”-lyde som malerierne på væggen. Galleriet skifter ofte udstillinger, for at give den næste lokale kunstner i rækken en chance. En hel tour rundt på galleriet, der kun er på størrelse med en ydmyg etværelseslejlighed, kan klares på få minutter. Gå en tur derinde, mens du venter på dit bord på Umami Burger lidt længere nede af vejen.

Taschen Gallery

8070 Beverly Blvd, Los Angeles, CA 90048

Du kender muligvis Taschen som udgiveren bag de der kunstbøger, du får i gave fra dine fjerne slægtninge, der aldrig ved hvad de skal købe til dig. Det viser sig at folk, der udgiver kunstbøger, faktisk ved ting om kunst. Siden Taschen blev stiftet har de kæmpet for at bringe marginaliserede og underrepræsenterede kunstnere ud i de store boghandler. Den modkulturelle ånd lever videre i galleriets udstillinger, der ofte byder på værker fra kunstens snuskede gyder, og giver fetich-, homo- eller pornografisk kunst det mainstream rampelys, det fortjener.

SHOP HER

Det er også nemt at slå ud efter den vage kliché omkring forbrugerisme i LA, men her er hvad der sker: grunden til at folk shopper meget, er fordi der er en overvældende mængde fede ting at købe. Her er en liste over alle vores foretrukne steder at shoppe, der ikke vil ruinere dig fuldstændigt.

Rose Bowl Flea Market

Rose Bowl, der er kendt som stedet hvor college football-hold spiller en kamp på nytårsdag, afholder også et kæmpe loppemarked en gang om måneden. Det koster 55 kroner at komme ind, og priserne er generelt for høje til, at du på nogen måde kan spare penge. Tag i stedet derhen for bare at vandre rundt i den ubegribelige vidtstrakthed. Du kan skimme de frygtindgydende udstoppede dyr, de grineren far skjorter og de frastødende originale malerier og skulpturer skabt af sindsforvirrede særlinge. Hvis du er heldig får du måske mulighed for at snakke med en eller anden japaner, der dårligt nok taler engelsk, men ved absolut alt hvad man kan vide om Levi’s.

Spring Street (LA centrum)

Alle de spinkle, pastelhårede fashionbloggere bliver ved med at post billeder fra de butikker, der springer frem på den her gade, så jeg vil klart anbefale dig at købe noget tøj her fra steder som Clade, Noblita og Deandri, før de firedobler deres priser eller lukker for evigt. Der findes ingen tredje mulighed.

Galco’s Old World Grocery

5702 York Blvd, Los Angeles, CA 90042

Hvis du går ind i Galco’s og kommer ud med en fucking Dr. Pepper, Mountain Dew eller anden traditionel sodavand, når der er smagsarter som ‘selleri’ eller ‘hotwing’ på hylderne, har du tydeligvis myrdet dit indre barn, og jeg bliver trist af at tænke på dit liv.

Amoeba Records

6400 Sunset Blvd, Los Angeles, CA 90028

Hvis du stadig køber musik i 2016 skal du virkelig have en god grund til det. Hvis du har en gyldig begrundelse vil du forhåbentligt handle i en af de sidste overlevende selvstændige pladebutikker i stedet for at smide penge efter en gigant som Tidal. Amoeba har også DVDer og plakater, men vi ved godt begge to at den rigtige grund til du tager derhen er at du håber den nuttede fantasi med at støde ind i din udkårne, mens i shopper efter vinylplader endelig går i opfyldelse.

The Last Bookstore

453 S. Spring Street, Los Angeles, CA 90013

Pudsigheden ved det her sted kan godt være lidt overvældende, men det gør deres fremragende sortiment op for.

Melrose Ave (Mellem Fairfax & La Brea)

Du er ikke Julia Roberts. Du kommer aldrig til at få den der Pretty Woman shopping spree på Rodeo Drive. De ting er alligevel urimeligt dyre i forhold til deres reelle værdi og egner sig bedre til hustruer, der er 50 år yngere end deres ægtemænd og udsendte diplomater fra fremmede lande. Federe, selvstændige butikker med lige så meget fornemmelse for mode er bare et par kilometer væk. Alle butikkerne på Fairfax vil få streetwear- og sneakerfans til at komme i bukserne. Hvorefter Tyler the Creator sikkert ville springe frem og gøre nar af dem.

Santee Alley

210 E. Olympic Blvd, Los Angeles, CA 90015

Santee Alley er fantastisk, hvis du er typen, der er glad for at købe ting, men samtidig hader at bruge penge. Sælgerne i området sælger stort set samtlige genstande i universet (herunder stof med funklende Scream-maske print, anti-Donald Trump bluser, og piratkopierede Dora the Explorer-legetøj), men til en brøkdel af den pris, du skal betale i resten af byen.

SÅDAN KOMMER DU RUNDT

Trafikken er et nødvendigt onde. Lige meget hvad du tror, du har lært af filmen Speed, er LAs offentlige transport mangelfuld. Du burde nok anskaffe dig en bil. Her er dine øvrige muligheder, hvis du nægter:

Det er helt sikkert muligt at komme rundt i LA uden bil. Men alt vil være betydeligt sværere hvis du ikke har en. Busserne er overfyldte og kommer ikke ofte nok. Måske tager du metroen, som ja, faktisk findes i LA, før det går op for dig, at den ikke stopper særlig mange steder. Derefter vil du forsøge at gå, men hurtigt opdage, at det er en million grader varmt udenfor, og at hver bydel er 100 kilometer lang.

En dag vil togene kunne tage dig meget længere. Der åbner en forlængelse i år, der endelig vil tillade dig at komme fra centrum til stranden – en ting, der ellers ikke har været mulig. Men foreløbigt er steder som Getty Center og West Hollywood stadig udfordrende at komme hen til via offentlig transport. Det betyder, at du vil brænde meget af dit transport budget af på Lyft eller Uber, hvis du vælger ikke at skaffe dig en bil.

Når ja, og så er det i øvrigt forbudt at bede dine venner om at køre dig steder hen, hvis du er her på besøg. Alt ligger 300 kilometer væk, og at køre nogen et sted hen koster som regel fire timer af din dag. Bare få dig en fucking bil.

Stor tak til Justin Caffier for at have indsamlet anbefalinger.

