Por qué el CBD está revolucionando el mundo del cannabis

Lo primero, ¿qué significan estas siglas? Pues CBD es la abreviatura de cannabidiol, un cannabinoide no psicoactivo de la marihuana que suele ser el principal componente de la planta junto con el THC, el responsable de los efectos psicotrópicos.



A lo largo de los últimos años, diversos estudios han demostrado que tiene un amplio alcance para el tratamiento de muchas enfermedades, pero también puede utilizarse de forma recreativa. Tomando CBD no te sientes colocado, se parece más a la relajación que sientes cuando tomas uno o dos vasos de vino. El CBD además es un antagonista del THC, lo que hace que se reduzca su psicoactividad. De alguna forma “regula” la potencia de la marihuana.

Las propiedades del CBD pueden ser el mejor aliado para la normalización del consumo de hierba en el mundo. En 2017, Suiza ya hace un tiempo que su consumo está legalizado y se puede comercializar sin problemas marihuana con un alto contenido de CBD y menos de un 1% de THC.

Para saber un poco más sobre el tema, decidimos pedirles a cinco personas que conocen bien el tema, que nos contaran sus experiencias y cómo conocieron esta sustancia.

Carola Pérez

Carola es la directora del proyecto Dos Emociones y del Observatorio Español de Cannabis Medicinal . Encontró en el cannabis la solución a los dolores crónicos derivados de una fractura de coxis.

En mi caso, comencé mi tratamiento cannabico comprando cannabis en el mercado negro. Luego comencé a acudir a un club de cannabis. Eso fue hace unos 4 años y entonces todavía no habían variedades con alto contenido en CBD. La sustancia era algo bastante desconocido. El primer acercamiento que tuve al CBD fue a través de aceite. Más adelante monté un cultivo propio en casa y entonces ya empecé a tener un cierto conocimiento sobre las cepas con alto contenido en CBD.

«Gracias al CBD puedo tomar más THC, pero seguir haciendo mi actividad normal sin problema»

En ocasiones, para eliminar el dolor más fuerte, yo necesito THC, que me ayuda con el apetito, el estado de ánimo, etc., pero es verdad que el CBD me ayuda a no tener tanta psicoactividad.

Cuando has de tomar cannabis como parte de un tratamiento prolongado, es cierto que la psicoactividad del cannabis puede influir en tu vida. Gracias al CBD puedo tomar más THC, pero seguir haciendo mi actividad normal sin problema: trabajar, conducir, etc. Lo que hago es cultivar cepas con CBD, tanto sativas, como híbridas, como índicas, para poder vaporizar más veces según me encuentre y sin tener tanta psicoactividad. El CBD actúa como una especie de colchón de la actividad del THC.

Por otro lado el CBD tiene propiedades antiinflamatorias y permite eliminar los antiinflamatorios químicos que en ocasiones son muy fuertes.

Judas Iscariote

Fabricante de las tinturas cannabicas Judas Juice

Mantuve durante un tiempo una relación complicada con el CBD. Me sentía bastante reticente a su consumo sin acompañarlo con THC. Para mí no tenía sentido hasta que vi la luz. El CBD tiene propiedades increíbles para combatir la enfermedad de moda en la sociedad actual, la ansiedad, sin necesidad de empastillarnos con químicos extra nocivos para la salud.

Supe de la existencia del CBD en Barcelona alrededor de 2008. Por aquel entonces, estaba huyendo despavorido por unos días de la encorbatada Galicia. La Cannatonic acababa de ganar la copa High Times en Amsterdam, obteniendo una suntuosa 3ª plaza. Un amigo me informó sobre el CBD, me instruyó y también me presentó a la por aquel entonces se convirtió en mi no-novia. Ella se pasaba los días fumando y fumando CBD, relajándose, pero relajándose tanto… que al final la dejé. A quién no pude dejar, fue a la fabulosa Cannatonic. Aún seguimos en relaciones.

«El CBD tiene propiedades increíbles para combatir la ansiedad sin necesidad de empastillarnos con químicos extra nocivos para la salud»



Ahora sigo en Barcelona, quedando con mis amigos en una de las asociaciones más exquisitas de la ciudad. Allí tengo una relación de salvación con el CBD. Salvación sí, ya que gracias a mis tinturas de CBD, consigo quitarme de encima y salvarme rápido de aquellos insensatos que fuman demasiado y no saben como parar las taquicardias, sudores fríos y paranoias diversas que da el exceso de THC no consumido correctamente.

El CBD es altamente recomendado para aquellos para los que las crisis de ansiedad son sus compañeras de viaje, para aquellos a los le duele la vida y a los que fumar THC les traslada a Creepyland. Unas gotas de tintura de CBD y volià, fin de la pesadilla.

Kaco Forns

Monologuista de Comedy Central y guionista del programa Late Motiv. Usuario recreativo de CBD.

Vaya por delante que mi uso de la marihuana es puramente recreativo, aunque quién sabe, quizás el THC que llevo acumulando en mi organismo durante más de una década esté bloqueando alguna terrible enfermedad que solo padeceré cuando deje de fumar. Por suerte eso no va a ocurrir.

También es verdad que el 90% de lo que consumo es con la sana intención de estar tirado en mi casa, viendo películas y series que probablemente ya he visto, y cayendo en ese infinito agujero de gusano que es trastear con el móvil, para luego irme a la cama haciendo el moonwalk y cantando bajito. El otro 10% de las ocasiones suelo fumar en casa de los amigos, donde mi sana intención es vaciarles la nevera. Así que sí, podría decirse que la marihuana me ayuda principalmente a relajarme y a dormir, aunque en algunos casos consigue darle alas a mi creatividad.

«Lo que más me gusta de esta hierba: no solo te permite hacer cosas, sino que además te empuja a hacerlas»

Y aquí es donde entra la marihuana rica en CBD. Una hierba que me pone flamenquete. El efecto en mi caso es suave, y se centra en el cuerpo más que en la cabeza, inundándolo con una agradable mezcla de relajación y euforia, que en ocasiones me anima a escribir con más soltura de lo habitual.

Creo que es lo que más me gusta de esta hierba: no solo te permite hacer cosas, sino que además te empuja a hacerlas. Y no solo escribir, también incluso a hacer ejercicio. Un petardo de CBD no me impide meterme una clase de boxeo sin tener la sensación constante de desmayarme.

David Madilyan

Presidente de HQ , un club social cannábico de Barcelona.

Creemos en el futuro del CBD como un fuerte aliado tanto para el uso medicinal como para abrir el camino hacia la legalización total de nuestra planta más preciada. En nuestro laboratorio a menudo colaboramos y trabajamos con variedades de cannabis altas en CBD y realizamos extracciones sin solventes de la misma con la técnica popularmente conocida como Ice-o-lator o Bubblehash.

Algunos miembros de nuestro club suelen venir para utilizar productos con CBD, actualmente tenemos en marcha un programa de cannabis medicinal en convenio con MEDCAN, un centro de información sobre el uso terapéutico del cannabis. Junto con ellos contamos con una consulta médica y una sección con productos basados en las propiedades del cáñamo y de los diferentes cannabinoides. El objetivo es que nuestros socios puedan acceder a información rigurosa y objetiva de la mano de profesionales cualificados, por lo que este partnership con Medcan nos ofrece un amplio abanico de oportunidades y servicios a las personas interesadas en conocer el potencial del cannabis medicinal.

Regina Martínez Idarreta

Responsable de comunicación de Dinafem Seeds

He sido consumidora habitual pero de baja intensidad de cannabis. Un porro junto con mi pareja antes de dormir, varios una noche de farra con los colegas… Su efecto siempre me ha gustado mucho más que el del alcohol. Nunca me ha sentado mal y puedo presumir de no haber sufrido jamás un blancazo. Además, tanto sola como en compañía, me ha dado experiencias maravillosas, especialmente cuando lo he combinado con una de mis grandes pasiones, la música en directo.

El único problema que le encontraba es que, aunque el sabor y el efecto de la marihuana me gustaba muchísimo más que el del hachís, muchas veces optaba por este último porque, según la ocasión, el efecto de la hierba resultaba demasiado incontrolable o fuerte. El cuerpo no siempre me pedía una experiencia super psicoactiva y, por ello, solía optar por hachís, cuyo efecto era más estable.

«A veces, mientras trabajo delante del ordenador, consumo variedades pure CBD, con apenas un 1% de THC»

Desde que he descubierto el CBD ya no tengo ese problema. Al contrarrestar la psicoactividad del THC, puedo disfrutar del sabor y efectos de la marihuana pero sabiendo que la cosa no se me va a ir de las manos o, eligiendo, según los ratios, variedades que se adaptan a lo que busco en cada momento. Hay variedades ricas en CBD que a mí, personalmente, me resultan especialmente potentes, como Green Crack CBD del banco Humboldt Seeds Organization y las disfruto mucho cuando el cuerpo me pide algo así.

Si prefiero una variedad más suave, para relajarme antes de dormir, opto por un ratio THC:CBD 1:2, que me permite desconectar pero no irme a la cama con el cerebro a mil por hora. Y, por supuesto, a veces, mientras trabajo delante del ordenador, consumo variedades pure CBD, con apenas un 1% de THC, como Dinamed CBD, que simplemente me ayudan a disminuir la ansiedad y focalizarme mejor, sin sufrir ningún efecto psicoactivo.

Conocí el CBD hace un par de años, cuando empecé a trabajar en mi actual empresa, Dinafem Seeds, que entonces lanzaba su primer catálogo completo de variedades ricas en CBD. Tuve la oportunidad de probar en primera persona muchas de ellas y me encantó descubrir una nueva dimensión del cannabis. La primera persona que me habló del CBD fue el profesor OG, breeder principal y fundador del banco de semillas. Él mismo ha pasado de ser un consumidor habitual de variedades muy potentes con altísimos porcentajes de THC a preferir en su día a día consumir CBD.