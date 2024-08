Así es ser DJ en medio de una orgía

Este artículo se publicó originalmente en THUMP Reino Unido*

«¿Dónde debería guardar mis llaves?»

Videos by VICE

Un alemán calvo, que debe rondar los cincuenta años de edad, me mira perplejo. Ya que él se ha quitado la ropa hasta vestir sólo una delgada tanga y un par de tenis, es claro que sus opciones para guardar las llaves son limitadas. Pero este es un problema que todos los asistentes a Kinky Gang Bang, una fiesta semanal que se realiza los jueves por la tarde en el club Insomnia de Berlín, deben resolver. Vestir pequeñas bolsas no es bien visto en este evento, donde berlineses desnudos se juntan para bailar al ritmo del variado soundtrack que suena desde temprano en la tarde hasta altas horas de la noche. Afortunadamente, hay un guardarropa seguro cuidado por una amigable empleada y su perro, Peepee.

Son sólo las 3 PM, pero conforme subo las escaleras y entró al cuarto principal, el lugar se ve lleno, con unos 20 chicos paseando por ahí mientras toman cerveza, tímidos de acercarse al grupo de chicas en ropa interior que están recostadas en una enorme cama en el centro de la pista de baile.

Es un lugar impresionante: un antiguo ballroom del siglo XIX con techos altos que ha sido renovado cuidadosamente hasta su actual encarnación como el palacio del sexo en Berlín. Una enorme bola de disco cuelga a poca altura. En una enorme pantalla se reproduce el video de una mujer que lame semen de sus labios. Alguien nos informa que la película es «DP Fanatics Volume 5». Sobre la barra que atraviesa toda una pared, hay un mural de una orgía de núbiles vestidas de piel en el infierno, todo brilla con rojos y amarillos. Hay bowls con condones en ellos, repartidos por todas partes. Delgadas líneas rojas muestran el camino para subir las escaleras donde hay un buffet disponible toda la tarde (pollo frito, puré de papa y cheesecake). Un útil letrero señala este espacio como «Área De No Follar».

Finalmente un hombre se arma de coraje. Se acerca a una de las chicas. Esta pronto se quita la ropa interior y ejecuta un acto sexual con él. Finalmente la fiesta ha comenzado. Para las siete, este lugar tendrá una masa de cuerpos haciendo proezas atléticas entre ellos, y mujeres desnudas fumando y haciendo pole-dancing con música de Snoop Dogg. Lo que hace que nos preguntemos: ¿Qué clase de música deberías tocar para ambientar una orgía? El ser DJ es arte versátil pero, ¿hay requisitos especiales para ser DJ en una sesión de nalgadas? Para descubrirlo, hablé con la fundadora y dueña de Insomnia, Dominique, un personaje importante de la escena club en Berlín desde 1996.

Ella comenzó con Insomnia después de que las fiestas en el club Kit Kat, donde ella solía promover eventos, se volvieron muy comerciales. Dominique, aunque no es DJ de profesión, ha estado curando la música para algunos de los grupos sexuales con más energía de Berlín desde el 2006, así que ella sabe que canciones poner cuando comienza la acción.

THUMP: Hola Dominique, ¡es grandioso conocerte! Insomnia es un lugar fantástico.



Dominique: Estaba totalmente destruido cuando lo encontré hace diez años. El techo se estaba cayendo, había huecos enormes en la pared. Tuvimos que gastar mucho dinero para restaurarlo y regresarle su vieja gloría, solía ser un ballroom en el siglo diecinueve.

Es sorprendente lo lleno que está esta tarde…

¡No hay día más inofensivo para una sex party que un jueves por la tarde! «Amor, sigo en el trabajo, llego después de la cena». Comenzamos como con diez o veinte personas, ahora está muy lleno.

¿Es diferente ser DJ en una fiesta normal a una fiesta sexual?

No soy como tal una DJ, soy la dueña del club y hago todas las tareas que se necesitan. Pero el punto es, durante la semana tenemos fiestas de sexo con algo de música de fondo. Los viernes y sábados tenemos fiestas de baile erótico donde también hay sexo, así que este es un concepto diferente. Para las fiestas de sexo, el techno es lo mejor y el hip-hop también es bueno, hace un rato pudiste ver como todo el club estaba tirando al mismo ritmo. ¡El hip-hop es grandioso para tener sexo porque hacemos lo que dice la letra!

Lea también:

Noté que más temprano estaban tocando trance y techno y luego cambiaron a rap. ¿Hay una hora particular para hacer eso?

No, pero sé lo que la fiesta siente. Cuando inicié la fiesta estaba un poco apagada así que era un buen momento para traer música diferente, y viste que en diez minutos regresó la energía a la fiesta. La música es el mejor instrumento para para inyectarle energía.

¿Así que ves al público y juzgas su estado de ánimo mientras tiene sexo, así como un DJ convencional juzgaría el estado de ánimo de quienes bailan en una pista?

Exacto.

¿Es diferente ser DJ en las fiestas de fines de semana?

Sí. Los viernes y sábados tenemos fiestas donde nos enfocamos más en la música, así que, por ejemplo, tenemos una fiesta llamada «Master and Servant» (Amo y Esclavo) donde tocamos música de Depeche Mode. Tenemos chicas jóvenes, de entre 18 o 19, que dicen «Oh por dios, ¿tienen una fiesta de Depeche Mode?» y se emocionan. Depeche Mode siempre sonó auténtico y moderno a pesar de ser música de hace 20 o 30 años. También tenemos fiestas de swing, donde tocamos música de la década de los veinte y los 30 toda la noche, y la fiesta «Angel in Bondage», donde tocamos darkwave, gótica e industrial.

Sin embargo, los sábados tocamos techno duro, trance, electro, house… la música es como un tapete mágico, viajas por esta onda a lo largo de la noche mientras una canción se conecta con otra.

¿Ves al público y piensas, «están tirando a una cierto ritmo, mantengámoslo así»?

Sí, no pongas algo muy rápido o la gente sale de ritmo.

¿Hay música que no tocarías en una fiesta de sexo?

Lo que no funcionó fue el goa y el psy trance porque no atrae a la gente correcta. El rock tampoco funciona muy bien, no es sexy. Lo probamos porque la gente lo pidió, pero no funciona. Una lástima. Y el dubstep me gusta, pero no se puede crear una atmósfera erótica con él, aunque funciona para shows en el escenario. Me encantaría hacer una fiesta con puro hip-hop, pero la gente que viene no siempre quiere hacer lo que los raperos están cantando.

¿Crees que Berlín se está volviendo más conservador?

No, quizá lo contrario. Puedes fumar donde quieras, si no estás en un club de alta categoría puedes tirar donde quieras, hay menos divisiones entre públicos heterosexuales, transexuales y homosexuales. Esto es especial en Berlín, aquí todos celebran juntos. Se está volviendo más caro, pero en Berlín siempre encuentra posibilidades, áreas donde todo es más barato. Y lo que es agradable es que todos valen lo mismo aquí, tengan dinero o no. No hay servicio de botellas como en Munich u otros lados. Berlín es underground. Es sucio, rudo y pobre, pero sexy.

***

Le agradezco a Dominique por su tiempo y doy un último tour por el club, donde observo a un bávaro con un peinado a la Boris Johnson masturbándose vigorosamente con dos chicas góticas de pelo negro. Es momento de irme y me voy con esa imagen en mi mente, feliz de que Berlín aún tenga fiestas donde no debes esperar hasta el fin de semana o a que sea de noche para disfrutar con un completo extraño en medio de la pista de baile.

***

Sigue a Noisey en Facebook aquí.