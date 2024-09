Café irlandés con crema batida

«Una historia cuenta que Jonathan Swift inventó el café irlandés en 1705, con la genial idea de añadir whisky a su café con crema. Sin embargo, la bebida no fue reconocida como su creación hasta su aparición en San Francisco en el Buena Vista Café, donde se convirtió en el favorito de los lugareños y turistas».

Porciones: 1

Ingredientes

para el jarabe de azúcar Demerara:

(rinde 470 ml aproximadamente)

2 tazas de azúcar Demerara granulada

2 tazas de agua

para el café irlandés:

15 ml de jarabe de azúcar Demerara

45 ml de whiskey irlandés Powers Gold Label

120 ml de café caliente filtrado

30 ml de crema espesa, para adornar

nuez moscada recién rallada, para adornar

Instrucciones

1. Primero haz el jarabe Demerara. Mezcla el azúcar y el agua en una sartén mediana a fuego medio, pero que no hierva. Revuelve lentamente para disolver el azúcar. Cuando el jarabe espese, retira del fuego. Utiliza un embudo para verter en botellas. El jarabe se mantendrá en buen estado durante 2 o 3 semanas en el refrigerador.

2. Agrega todos los ingredientes en una copa para café irlandés, excepto los adornos. Coloca 2.5 cm de crema batida hasta arriba. Adorna con nuez moscada rallada.

Extracto de THE DEAD RABBIT DRINKS MANUAL (El manual de bebidas de The Dead Rabbit) de Sean Muldoon y Jack McGarry. Derechos reservados © 2015 por The Best Bar in the World, LLC. Fotografía © 2015 por Brent Herrig Photography. Republicado con permiso de Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Todos los derechos reservados.