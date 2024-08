Fumar maría puede secarte la vagina

Fumar maría me pone cachonda. Al principio, pensaba que era porque me había liado con tantos porreros que ya asociaba el olor con el sexo. Ahora, parece que puede haber una explicación científica. La variedad de cannabis correcta puede relajarte, hacerte sentir sensual y en conexión con tu pareja, lo cual es genial para alguien con los mismos niveles de locura y ansiedad que yo tengo. Por eso, cuando hablé con la doctora Julie Holland, autora del libro Bendita Histeria que tienes que leer, me quedé alucinada al descubrir que uno de los efectos de fumar porros es la sequedad vaginal.

Lo siento, porreras. Es un fenómeno del que se empezó a hablar en foros de internet y se le llamó coloquialmente “vagina de algodón”. Ya que la marihuana es una droga ilegal, aún no se han llevado a cabo muchos estudios al respecto, pero de igual manera que algunas medicinas para alergias pueden secarte la vagina a causa de las membranas mucosas, fumar hierba puede producir el mismo efecto. Quería aprender más sobre el tema, así que escribí a la doctora Holland para hablar sobre el aceite de coco como lubricante, los niveles de THC o CBD, y por qué la maría te deja seca.

VICE: Hola, doctora Holland. Gracias por el artículo que me pasaste sobre la sequedad vaginal.

Doctora Julie Holland: No hay muchos artículos sobre el tema. El Gobierno normalmente invierte dinero cuando hay algo peligroso y las farmacéuticas pagan estudios para desarrollar nuevos medicamentos. Este es un tipo de problema por el que nadie va a invertir dinero ni va a investigar. No es necesario y no se gana dinero.

¡Investigación personal!

Sí, creo que es importante decir que es variable y depende de la persona. Cada una reacciona de una manera a la marihuana y cada variedad de cannabis actúa diferente. He tenido pacientes que tenían problemas o tardaban más en llegar al orgasmo cuando fumaban marihuana, pero también he tenido pacientes a las que les ayuda en la cama. Quizás, los niveles altos de CBD tienen más beneficios sexuales que los niveles altos de THC.

¿La sequedad vaginal es un efecto secundario de fumar marihuana, como ocurre con la boca?

Exactamente igual que la boca. Es lo mismo. Son las membranas mucosas que se secan. Es cierto que no toda la marihuana te da sequedad de boca, pero si encuentras una variedad que lo hace, también te está dejando seca ahí abajo. En general, la cosa que más seca a las mujeres es la píldora. La causa es una mucosa que cambia durante el ciclo cervical. Tal y como lo diseñó la naturaleza, cuando eres fértil, te mojas. Pero si tomas la píldora, no ovulas y por lo tanto no generas esa hidratación.

Entonces, ¿Si fumo maría y me tomo la píldora, se me secará como un desierto?

Bueno, sería mejor si tuviéramos más opciones anticonceptivas sin hormonas.

Hablando de maría y sequedad vaginal, ¿alguna vez has oído hablar del lubricante de cannabis?

¿El de Foria? He oído cosas. Nunca lo he probado y no tengo información sobre él, pero algo importante que tengo que decir es que creo que tiene una base de aceite de coco y este aceite me parece excelente para lubricar. Algunas pacientes me dicen que es lo mejor que han probado. En Bendita Histeria hablo del aceite de coco. Yo soy una gran defensora de este producto como lubricante. Estoy segura de que gran parte del encanto del lubricante de Foria es el aceite de coco.

Y el aceite de coco huele muy bien.

En la medicina ayurveda, dicen que nunca te eches en la piel algo que no te llevarías a la boca. ¡A mí me encanta el aceite de coco!

¡Voy a probarlo esta noche! ¿Hay algo más que los fumetas deberíamos saber sobre los efectos de la marihuana en nuestra vida sexual?

Bueno, está todo el tema de la cabeza versus el cuerpo. La mente crítica tiene que relajarse y parar para poder disfrutar de uno mismo y de nuestro cuerpo, no preocuparte de cuánto vas a durar o cómo te ves. Hay algunas variedades de cannabis que te ayudan a meterte y ser más consciente de tu cuerpo, pero hay otras que te hacen quedarte en tu cabeza y volverte más crítica. Es importante experimentar para saber qué es lo mejor.

