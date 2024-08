En un carnaval de La Mancha se han disfrazado del Holocausto

La Asociación Cultural El Chaparral de Las Mesas, en Cuenca ha escogido el Holocausto como temática para su comparsa de carnaval. Sus más de 100 integrantes desfilaron el pasado domingo por la localidad de Campo de Criptana, en Ciudad Real disfrazados de militares nazis, de presos de los campos de exterminio, de “pueblo de Israel” que enarbola la bandera de la estrella de David e incluso de la icónica niña del abrigo rojo de La lista de Schindler. Tampoco faltaron las carrozas de tanques y campos de concentración con chimeneas incluidas.



En el año 2005 el Príncipe Harry de Inglaterra se disfrazó de nazi y tuvo que pedir disculpas públicamente un día después de la difusión de las imágenes, que, como era de esperar, causaron gran revuelo. El hijo de Lady Di, invitado a una fiesta cuya temática era “colonial y nativo”, dijo entonces que “lo sentía si había ofendido a alguien” y que “fue una mala elección de disfraz”, así que presentó sus disculpas. 15 años después parece que hay gente que sigue cayendo en los mismos rerrores.

En la parte trasera de una de ellas se podía leer un mensaje que pretendía esclarecer su intención: “En memoria de los seis millones de hombres, mujeres y niños judíos que perecieron en el Holocausto, y de quienes sufrieron la persecución y el exterminio en razón de su raza, orientación sexual, origen étnico o ideas políticas. Siempre estaréis en nuestro recuerdo”.

Imagen vía A. C Chaparral

Pero para algunos vecinos de la localidad esta aclaración bienintencionada no justificaba escenificar el Holocausto poniendo a bailar a judíos con nazis el “Where have yo been” de Rihanna para terminar con una performance en la plaza del pueblo en la que se abrieron botes de humo que recordaban, inevitablemente, a las cámaras de gas. La performance puede verse a partir del minuto 02:26:53

En su página de Facebook también aclararon sus intenciones antes de desfilar: “Haciendo referencia a uno de los episodios más cruentos del siglo XX, el montaje que mostramos este año pretende hacer una mención a uno de los hechos más deshonrosos ocurridos en la historia de la humanidad. HOLOCAUSTO. Es un homenaje a las millones de personas que, injustamente, murieron en el exterminio que se llevó a cabo durante la Segunda Guerra Mundial en varios países de Europa, principalmente en Alemania. Es un hecho que ocurrió…… y no recordarlo no hará que no haya sucedido. Presentamos este tema como un mero hecho histórico, sin pretensión de hacer ningún tipo de alusión política, o que pueda resultar ofensivo o hiriente para alguien. No olvidemos nuestra historia. Quien olvida su historia, está condenado a repetirla”.



Preguntados por este medio, desde la Asociación, que se fundó en 1991, hablan de que eligieron este tema “principalmente por innovación”. “Después de los 29 años de historia que tiene la asociación, hemos representado diversos temas y de gran variedad. Al pensar en este, creímos que era un tema muy interesante y peculiar, el cual sabemos que es delicado y que, por ello, hemos querido tratar con la mayor delicadeza y el respeto posible”, dicen. “Somos un grupo de carnaval y nos sigue mucha gente, por lo que nuestra mejor forma de hacer visible el homenaje a las víctimas de este hecho, es con lo que mejor sabemos hacer, a través del carnaval”.

Uno de sus integrantes escribía en la página de la Asociación que “el tema está planteado desde el punto de vista de un hecho histórico, como puede ser otro cualquiera. En el descubrimiento de América también murieron muchos nativos en pro del Imperio Español. En la Revolución Francesa también se cortaron muchas cabezas. El Imperio Romano no creo que se hiciera de forma amistosa y consensuada. Y todos ellos han sido temas de carnaval. La diferencia es que en esa época no había cámaras para grabarlo. Creedme cuando os digo que está hecho sin ningún tipo de intención de ofender a nadie o connotaciones políticas. Siempre con el máximo respeto hacia las personas que sufrieron ese acontecimiento”.

Desde la comparsa reconocen que “la herida es más reciente, por eso genera más polémica que otros hechos similares de la historia de la humanidad. Debemos tener en cuenta que este año es el 75° Aniversario de esa barbarie”.

De momento, hoy volverán a desfilar y a celebrar el carnaval con este particular homenaje al pueblo judío porque, dicen, siguen con ilusión. Lo harán luciendo, eso sí, la Cruz de Hierro en lugar de la esvástica: no hay ni una en su comparsa, ni en trajes ni en carrozas, aunque la justicia española, a diferencia de la alemana, lo permite siempre y cuando no vayan acompañados de conductas activas propias de delitos de odio.

“Nuestra idea era teatralizar un hecho historico pero sin llevar nada politizado. La cruz de hierro también era representativa de la época, pero no es una simbología extremista. En cambio llevamos la estrella de David, que representa al pueblo judío y no genera controversia”, explican. Dicen que quieren dejar claro “que su mensaje es un homenaje, con el máximo respeto y sin hacer apología de ningún tipo” y piden respeto. “Desfilamos por la libertad y el respeto, nos llenamos todos la boca pidiéndolo pero no lo estamos recibiendo”.