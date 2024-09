Huevos estrellados perfectos

Porciones: 2

Ingredientes

2 cucharadas de mantequilla clarificada o aceite vegetal

2 huevos grandes

Direcciones

Consejo del Chef: Los huevos estrellados o sunnyside son muy simples: solo coloca algunos huevos en mantequilla caliente y cocínalos con cuidado. Pero así como son sencillos, tienen su ciencia, porque son tan simples que es tentador tratar de apresurarse. El hecho es que son los huevos más lentos que preparás en una sartén. Si el calor está demasiado alto, se dorarán los bordes y se endurecerá la clara externa antes de que la clara interna siquiera empiece a cocerse. No eches sal hasta que estén listos, ¡la sal sellará y decolorará las yemas!

1. Vierte un poco de aceite o mantequilla clarificada en un sartén antiadherente y calienta a fuego medio bajo. Casca 2 huevos en un plato y revisa que no haya restos de cascarón o la yema esté rota. Si todo se encuentra bien, desliza los huevos en la sartén.

2. Si los huevos chisporrotean inmediatamente en cuanto tocan la sartén, retíralos del fuego y reduce la flama o la temperatura del quemador. No quieres que los bordes de los huevos salpiquen o se agiten en el calor.

3. Cocina los huevos lentamente hasta que la parte superior de las claras esté cocida y la yema siga líquida, durante 5 minutos aproximadamente.

Texto/fotos extraídas de BREAKFAST: Recipes to Wake Up For © 2015 por George Weld y Evan Hanczor. Reproducido con permiso de Rizzoli New York. Todos los derechos reservados.

De Breakfast Shouldn’t Be Taken for Granted