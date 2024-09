Así es como diferentes artistas interpretan el amor

Matthew Leifheit

¿Qué imágenes le llegan a uno a la mente cuando piensa en el amor? Muy difícil. Muchas. Tal vez demasiadas como para detenerse y pensarlo.

Sin embargo, la artista y curadora Rachel Stern está obsesionada con la pregunta y espera encontrar algunas respuestas con su exposición LOVE 2016, que fue inaugurada la semana pasada en la Universidad de Columbia, Estados Unidos. La exhibición incluye alrededor de 50 artistas que exploran las ideas del amor y el eros, e indaga cómo es que se ve el amor hoy. Stern pretende que nos acerquemos a una definición del concepto o, por el contrario, que aceptemos que tal vez es imposible de encasillar.

Mientras instalaba la exposición, pude conversar con ella sobre el proceso de escarbar en las diferentes asociaciones que la gente hace de la palabra.

VICE: ¿Por qué decidiste curar una exposición sobre un tema tan loco y amplio como el amor? Debe ser agotador…

Rachel Stern: Fue agotador. Cuando era estudiante tenía un blog de fotografía en el que agrupaba fotos según temas específicos, no según momentos históricos o contextos culturales. Eran fotos de perros, de comida o de Rusia, categorías extrañas y amplias. Me di cuenta de que la categoría que más me interesaba era la de fotografías románticas, así que decidí hacer una revista sobre ese tema. Las fotos se quedaron en un archivo de InDesign para siempre.

Sí, yo también tengo muchos de esos archivos por ahí.

Y es que la verdad no soy una persona de publicaciones… No soy diseñadora, no soy buena ajustando la tipografía y la información.

Además, en este caso el formato impreso no funcionaba tan bien. Mi trabajo cuestiona qué es el amor, cómo se ve, cómo lo entienden las personas o por qué la gente lo busca, cómo funciona y cómo se le puede llamar. Como es algo imposible de definir, quería ver cómo cree la gente que se ve. T al vez si partimos de ahí, podemos encontrar puntos de consenso o de disentimiento que nos dan una luz.

Decir «vamos a hacer una exposición sobre el amor» es como decir «vamos a hacer una exposición sobre el aire»… eso me gusta. El concepto es difícil de definir con el nombre, entonces este proyecto termina siendo una exploración de quiénes son estas personas, por qué su imagen del amor es importante y por qué algunas imágenes causan un efecto en mí.

¿Fue muy difícil recoger una gama amplia de artistas?

Sí, me despierto todas las noches con ataques de ansiedad pensando en alguien a quien no le pedí que estuviera en la exposición y que debería estar ahí. También fue interesante ver cómo terminó la lista de artistas, porque cuando la organicé por primera vez, descubrí que la gran mayoría era hombres blancos gays. Fue alarmante darme cuenta de que tenía unos veinte artistas y que sólo seis eran mujeres. Eso fue hace un año… luego se volvió una cuestión de entender la situación: ¿Por qué había pasado y cuál había sido el proceso de pensamiento que había llevado a eso?



¿Cuál fue el trabajo más sorprendente que salió de esto?

Pienso que el de Peter Clough. Fue una de las últimas personas a las que les pedí que participara. Algo de último minuto… Vi una pieza de él, una roca con ojos, y se la pedí. Dijo que no podíamos exhibir esa, pero que haría algo especial. Nos pidió que dejáramos un espacio en la pared con unas dimensiones determinadas. Estuve nerviosa hasta que llegó la obra, porque aunque su trabajo usualmente es video, toma diferentes formas. Podía salir con cualquier cosa, habíamos dejado un espacio enorme en la pared y no teníamos ni idea de qué esperar. Apareció el viernes pasado y la puso en la pared, quedó increíble.

Y tú, ¿tienes una imagen del amor?

Muchas. Más de una imagen. El texto curatorial tiene esa línea de «Designs of Love» de Stevie Nick, que es una canción en la que pienso mucho. La primera vez que la escuché fue cuando estaba sola en Bruselas… me gusta viajar sola porque te permite sentir melancolía, escribir notas y ser romántico. Creo que, sin molestar, la he escuchado 3.000 veces.

Creo que se trata de un proyecto que no tiene fin, eso es lo mejor de todo. Es un tema que se podría convertir en un catálogo enorme.

Me encantaría que siguiera andando, quiero hacer LOVE 2017 y que sigan más.

A continuación, una selección de LOVE 2016:









