N de NEGRO

Collage por Larissa Anchieta

El derecho a la ciudad es todavía un término vacío que la mayoría de la población negra latinoamericana nunca ha experimentado. En la ciudad, tenemos la materialización de toda opresión, incluido el racismo. La arquitectura y el urbanismo continúan utilizándose como instrumentos de segregación y opresión social. La configuración urbana del período esclavista mantiene un diálogo con las ciudades modernas, al igual que las vidas negras de hoy cargan con nuestros dolores y sufrimientos del pasado.

O direito à cidade ainda é apenas um termo vazio de que a maior parte da população negra latino-americana nunca experimentou. Na cidade, temos a materialização de todas as opressões, inclusive o racismo. A arquitetura e o urbanismo continuam sendo usados como instrumentos de segregação e opressão social. A configuração urbana do período escravocrata conversa com as cidades modernas do mesmo modo que as vidas negras atuais carregam nossas dores e sofrimentos seculares.

Videos by VICE

Collage por Larissa Anchieta

Durante la época de la esclavitud, en una idea distorsionada del cristianismo, los africanos esclavizados fueron obligados a creer que no tenían alma. Con esta justificación, hemos atravesado siglos de sufrimiento y deshumanización. Hoy, al hacer un collage, siento que mi misión es devolver el alma a todos los que alguna vez creyeron que no tenían una. Por la belleza, el poder y el arte.

Durante o período escravocrata, em uma distorcida ideia do cristianismo, os africanos escravizados foram induzidos a acreditar que não haviam alma. Com esta justificativa, passamos por séculos de sofrimento e desumanização. Hoje, ao fazer uma colagem, sinto que minha missão é devolver a alma de todos que um dia acreditaram que não tinham uma. Pela beleza, pelo poder e pela arte.

Collage por Larissa Anchieta

Durante un tiempo, se creó una idea distorsionada de la resistencia. Resistir todos los días no es bonito ni una historia de película, resistir todos los días es la realidad de la población negra latinoamericana. Estamos vivos porque otros han resistido antes que nosotros, pero la resistencia diaria lastima, sofoca y duele. Resistir no es vivir, resistir es sobrevivir. Tenemos que resistir para sobrevivir… solo sobrevivir es inhumano, queremos vivir. Vivir, vivir y solo vivir.

Por algum tempo, criaram uma ideia distorcida da resistência. Resistir todos os dias não é bonito ou uma história de filme, resistir todos os dias é a realidade da população negra latino-americana. Estamos vivos porque outros resistiram antes de nós, mas a resistência diária machuca, sufoca e dói. Resistir não é viver, resistir é sobreviver. Nós temos que resistir para sobreviver… apenas sobreviver é desumano, queríamos viver. Viver, viver e apenas viver.

Collage por Larissa Anchieta

Necesitamos replantearnos nuestra infancia. Durante todos estos siglos, la infancia de los negros estuvo marcada por el racismo, la baja autoestima y la escasa representación. Un collage de un niño negro en un escenario florido, bello y delicado es una forma de dar un nuevo significado a nuestros looks, nuestra infancia y la de nuestros hijos.

Precisamos ressignificar nossas infâncias. Durante todos esses séculos, as infâncias negras foram marcadas pelo racismo, baixa-autoestima e pouca representação. Uma colagem de uma criança negra em um cenário florido, bonito e delicado é um modo de ressignificar nossos olhares, nossas próprias infâncias e de nossas crianças.

Collage por Larissa Anchieta

Incluso con la pandemia, las protestas por las vidas de los negros no se han detenido. La pandemia expuso los problemas sociales que hemos tenido desde la época de la esclavitud. El peligro del COVID-19 dialoga con el peligro cotidiano que sufre la población negra latinoamericana. En estos dos años de pandemia, varias madres tuvieron que salir a las calles a exigir justicia por la muerte de sus hijos, ¿cómo se le puede decir a una madre, a la que le mataron a su hijo dentro de su casa, que es peligroso salir a protestar a las calles?

Mesmo com a pandêmia, os protestos por vidas negras não pararam. A pandemia expôs problemas sociais que possuímos desde o período escravocrata. O perigo do covid-19 dialoga com o perigo diário sofrido pela população negra latino-americana. Nestes dois anos pandêmicos, diversas mães tiveram que sair à rua para cobrar justiça pelas mortes de seus filhos, como alguém pode dizer à uma mãe, que teve seu filho morto dentro de sua casa, que é perigoso ir protestar nas ruas?

Sigue a Larissa Anchieta acá