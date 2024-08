Puse a mi hermano de 17 años a escuchar rap español de los 2000

El pasado agosto mi hermano fue al Arenal Sound y volvió diciendo que había visto un concierto de un rapero clásico. Se refería a Kase. O, y sentí entonces que los 10 años que separan su nacimiento del mío eran un abismo insalvable, como el día que me preguntó qué era un fax o como ese otro que me interrogó sobre si había entregado alguna vez un trabajo del instituto a mano. O como cuando DJ Flaca pinchó La Gasolina y Javi dijo que aquello era reguetón vintage.

Pero, volviendo a lo de «raperos clásicos». En el año 2000, cuando él nació, La Mala Rodríguez publicó Lujo Ibérico, 7 notas 7 colores llevaban ya varios años dando guerra y Kase. O, Lírico y compañía estarían grabando Vicios y Virtudes, que salió al mercado en 2001.

Porque en «esos años» —Javi llama «esos años» a la década en la que llegó al mundo— los discos se ponían a la venta y descargarlos era bien jodido, así que nos los grabábamos en CD vírgenes entre colegas. Eso le explico justo antes de comenzar con el experimento que tenemos entre manos: pasar la tarde analizando los temazos de rap en español que yo escuchaba en los dos mil.

Se me ocurre hacerlo tras discutir con él sobre el revuelo que causó el último tema de Kidd Keo, cuya letra, acusada de machista, seguramente habría pasado desapercibida en «esos años». Y este es el resultado: esto es lo que piensa del rap español de los 2000 un chaval nacido en los 2000.

Arma Blanca — La Hoguera

(Durante la escucha de este tema, Javi me pregunta que quién es DJ Marta, a la que mencionan. También que si con «La fuerza de la vida» se refieren a una droga. Le explico que es una canción que versionaron en la primera edición de OT).

«Esto parece un beef contra todos los que no eran de su estilo musical en aquella época, ¿no? Es un poco decepcionante, además, porque todos los grupos y músicos con los que se meten en la letra han tenido mucho más éxito que ellos. Para molar tanto, solo tienen 400.000 visualizaciones desde 2008 en este vídeo.

A día de hoy no creo que tuviera sentido publicar una canción como esta, porque la misma gente que sigue a Amaia sigue a C. Tangana. En general, creo que se ha superado la idea de las tribus urbanas asociadas a un solo tipo de música, de que si eres popero solo puedes escuchar pop y si te gusta el rap solo te tiene que gustar el rap. Puede molarte La Zowi y Nerea de Operación Triunfo perfectamente».

La Mala — Tengo un trato

«A La Mala la conozco y esta canción me la sabía, la pusiste en un cumpleaños. Me gusta porque tiene letras más sociales que las que normalmente se escuchan en la música urbana ahora y tiene mucho rollo».

Flowkorikos — Me gustan gordas

«El chico de la izquierda tiene rollo, lo ves por la calle ahora y parece actual, pero la canción es una mierda. Si bromeas con que alguien está gordo y hace gracia, bueno. Pero si ni siquiera hace gracia, ¿qué sentido tiene? Tampoco me gusta que contraponga el término ‘tia buena’ a las gordas, dando por hecho que hay un único prototipo de ‘tía buena’ y es el de la chica delgada.

Además asocia todo el rato la gordura con el mal olor, con el dar asco, las arcadas y la violencia… como si las tías buenas ni se tiraran pedos ni sudaran y fueran delicadas todas. Si la publicaran ahora creo que se liaría mucho en Twitter y subirían muchas capturas al Stories criticándolos. Mira la que se lió con Kidd Keo, así que si escuchara esto la gente…».

SFDK — El niño Guey

«La estética del vídeo es un poquito cutre, pero supongo que eran los medios que tenían a su disposición en la época y por lo menos tiene videoclip. Parece Aquí no hay quien viva con un giro inesperado de animación. La música mola, suena bien».

La excepción — Oye Kompay

(En cuanto le pongo la canción, Javi reconoce al Langui).

«La canción está guay, me gusta mucho que el Langui se ría de sí mismo. El vídeo, más que un videoclip, parece casero. Es como si se hubieran juntado de romería y, ya que estaban, lo han hecho, pero hay gente que actualmente también va por ahí en sus videoclips.

Me recuerda a este vídeo de Los Yumas y PXXR GVG. Los escenarios son parecidos, con estética de barrio, aunque en el caso de La Excepción sea más rural. En los dos salen además personas racializadas e incluso Khaled lleva un bastón de patriarca en el de PXXR GVNG, como el Langui en el de La Excepción. De lo que me doy cuenta es de que los gestos y los bailes que hacían los raperos españoles se han perfeccionado en estos años, ahora los hacen mejor».

Nach — Efectos vocales

«Dios, 33 millones de visitas. Me gusta, se lo ha currado. Y sonoramente, si no lo escuchas con mucha atención hasta parece otro idioma».

Jesuly con Shotta — Pijos Pajos

«Esta es de las que más me ha molado de todas las canciones que me has puesto. Me gusta el mensaje antifascista que tiene, y musicalmente no me disgusta, hay otras que son más cansinas. Sí que es verdad que es un poco clasista pero al revés, clasista de pijos, pero no hay que tomarse al pie de la letra todo lo que dice. Eso sigue ocurriendo ahora, cuando Heterofobia cantan que le van a cortar la polla a los heteros no quiere decir que realmente lo vayan a hacer. Aunque sí que es cierto que si dijeran que van a matar a todos los maricones o algo despectivo sobre las mujeres, quizá la gente se les echaría encima. Pero me estoy yendo del tema.

Me hace gracia que se meta con la gente que lleva «politos de Tommy Hilfiguer y Lacoste», cuando ahora la mayoría de los artistas urbanos llevan prendas de esas marcas. Creo que los raperos de ahora hablan mucho de que son de barrio, de clase obrera, de lo reales que son, pero cuando ganan pasta gracias a su música y su esfuerzo, la lucen. Ostentan, enseñan sus coches y su ropa, sus casas… no está ni bien ni mal, pero es así, y no sé si antes ocurría lo mismo pero por lo que veo no.

Quizá en esa época el rap era más nicho, más fiel a esa clase social a la que decía pertenecer, e igual lo escuchaba mayoritariamente solo esa clase social y por eso esta canción critica a los pijos. Pero ahora no es así, ahora la música urbana es masiva. De hecho creo que es más nicho lo contrario, Taburete, que lo escuchan prácticamente solo los pijos, que C. Tangana, que lo escucha todo el mundo. Es más raro que en un barrio obrero se escuche Taburete a que en un barrio pudiente se escuche C. Tangana».

Tote King — Ni de ellos ni de ellas

(Durante la escucha de este tema, Javi me pregunta si el sampleo inicial, que dice «People are talking», es el «La Vendición papi» de esos años, una cuña de una discográfica. Le digo que no.)

«Este chico pensó ‘voy a meter todos los estereotipos de género que pueda en 4 minutos 38 segundos’. Tiene la friendzone, la idea de que los tíos y las tías no pueden ser amigos, el de la mujer loca y desquiciada, el de las tías que se arreglan para gustarte a los hombres, el concepto de metrosexual, el del tío al que solo le importa acabar en la cama con una tía y no le interesa nada más allá del físico… Solo le ha faltado el del chaval que se hace pasar por marica para conseguir ligarse a una tía, que es un concepto muy arraigado también».

«La estética mola mucho y el vídeo también. La música también me gusta, y veo que este sí que llevaba Tommy Hilfiguer, que el otro lo criticaba. ¿Sigue haciendo música?».

Zenit — Siento

(Antes del primer estribillo de este tema, Javi me pregunta: «Esto eran frases de las que ponía la gente en Tuenti, ¿verdad?»).

«Si estuviera escrita en el siglo XV, la letra de esta canción podría ser una jarcha. Igual en la Edad Media habría colado, pero ya hemos pasado por mucha poesía de amor y mucha mierda para estar escuchando esto. Además, está hablando de una relación dependiente, está chantajeando emocionalmente a alguien. Diciéndole que si se va está muerto, que si su vida se va a la mierda si rompen… no me gusta».

Violadores del verso — Ninguna chavala tiene dueño

«Me gusta el mensaje que transmite de que no necesita a su pareja pero les gusta estar juntos. También mola que no hable en ningún momento del físico o de la apariencia de la tía a la que se refiere sino de lo que siente cuando está con ella».

Porta — Las niñas de hoy en día son todas unas guarras

(Antes de ponerle esta canción a Javi, me veo en la obligación de explicarle el término toyaco y de contarle que, debido a las críticas, Porta hizo después otra versión).

«Esto es una mierda. Mete muchos de los pensamientos que sostienen la cultura de la violación. Que si cuántas copas te echas, que si vaya escote llevas, que si vaya falda más corta… Encima para hacerse el progre o algo mete una reflexión sobre que a la gente solo le importa la apariencia, una pulla a la superficialidad. ¿Y él en qué se está fijando cuando habla de la longitud de las faldas o del maquillaje de las tías y las llama guarras, en los libros que han leído en el último año? Es una mierda de canción».

Agorazein — I can’t get it out

Para terminar el experimento y aunque se me va de década por un año —fue publicado en 2011—, le pongo a Javi este tema del Kind of Red de Agorazein. Me pregunta que dónde está «el Stiky», al que no reconoce con el pelo rapado y un pendiente rollo Beckham en la oreja. Me río y me siento muy mayor. Lo de reflexionar sobre lo críticos que nos hemos vuelto en diez años o lo animales que éramos hace una década lo dejo para otra tarde.