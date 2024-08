Seleccionadores: Blond:ish

Un día se presentan en el cumpleaños de Diplo, al otro están acaparando todas las miradas de Ibiza. Un fin de semana están elevando el aura mística de Burning Man con su house psicodélico, y al siguiente están en un escenario del Tomorrowland frente a miles de personas que bailan desinhibidamente gracias a sus certeras y extásicas selecciones músicales.

Así es el día a día del dúo canadiense Blond:ish, quienes desde el inicio de la década han venido forjando una fructífera carrera dentro del circuito electrónico global. Explorando diferentes vertientes del género madre de la electrónica, Anstascia D’Elene y Vivie-Ann Bakos han decidido firmemente no estancarse en una sola corriente musical. Es así como en sus sets se puede percibir desde la sinergia más revitalizante a través de sus cortes de deep house, hasta el estado de euforia más vívido gracias a sus reinterpretaciones más pisteras, como es el caso de su remix 2017 al clásico de DJ Pierre, “Generate Power”.

Videos by VICE

Una semana después de su confirmar su participación en el portentoso festival Coachella 2019, y días antes de emprender una travesía hacia el oasis selvático de Tulum, México, para formar parte del Day Zero 2019, festival curado por Damian Lazarus y en el que estarán compartiendo cabinas y cenotes con Four Tet, Black Coffee, DJ Tennis, Shaun Reeves y varios más, hablamos con Blond:ish para conocer cuáles son sus joyas más preciadas a la hora de encender cualquier pista de baile.

Cuando el warm up es un desastre, el track perfecto para darle reset a la pista y comenzar de cero…

Christos Fourkis – “Doumasi”.



El track perfecto para hacer transiciones, el que queda bien con todo…

¡Dennis Ferrer – “Transitions”!



Tu gema housera favorita…

Matthias Meyer – “Infinity”.



El remix que no puede faltar en tus selecciones…

Kaz James & Nick Morgan – “Paradise (Blond:ish Edit)”. Este es un remix que los chicos hicieron de “Paradise”, el famoso tema de Sade. A continuación les dejamos el remix original:

El track celestial para cerrar la sesión y dejarlos a todos con la lágrima afuera…

Bueno, no estoy segura de poder hacerlo con solo tocar una canción, pero si estuviéramos en otra dimensión, creo saber cómo. Una vez en Burning Man hice un edito de “Purple Rain”, de Prince, dentro de una carpa de circo y resultó ser una sorpresa para todos. Instalé un sistema de rociadores con un ingeniero y añadí colorante púrpura y una esencia aromática a la mezcla… la gente no tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero tenían la piel de gallina y un par comenzaron a llorar. No los puse a llorar a todos. Me gusta hacer sonreír a la gente (risas).

* Set de Blond:ish en el Robot Heart del Burning Man 2018.

El clásico que encaja perfecto en tiempos contemporáneos…

Lil Louis – “French kiss”.



El track que solo se puede poner a la luz del sol…

Larry Heard – “The Sun Can’t Compare”.



El track que, por el contrario, solo se puede poner en plena oscuridad, en los ambientes más densos…

Mark Henning – “Collider”.

Encuentra más información de Blond:ish y su presentación en el Day Zero Festival 2019 por acá.

Conéctate con Noisey en Instagram.