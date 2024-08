Qué es Tsunami Democràtic y cómo organizan las protestas en Cataluña

Durante los últimos días, desde que se conoció el resultado de la sentencia del “Procés”, un movimiento autodefinido como no violento llamado Tsunami Democràtic ha liderado en la sombra las acciones reivindicativas y de protesta.

El nombre de Tsunami Democràtic se inspira claramente en las palabras que pronunció el activista Jordi Cuixart, ahora condenado a 9 años de cárcel por convocar una manifestación, durante el juicio, en el que explica que para él tsunami democrático significa “pedir más democracia no solo para Catalunya, sino también para el resto del Estado”.

Una de las pocas cosas que se saben de esta iniciativa es que ya hace tiempo que existía. De hecho el dominio de su página web fue adquirido en julio de este año, pero no fue hasta el pasado lunes que a través de un canal de Telegram se empezaron a dar indicaciones de cómo se estructurarían las manifestaciones a lo largo del territorio.

A través del canal se han difundido carteles, se han dado indicaciones de cómo proceder si había detenciones, se han realizado las convocatorias y hasta se ha retransmitido un vídeo comunicado en inglés con Pep Guardiola de protagonista que fue emitido a través de la BBC, APF y TV3 en el que se reclamaba una solución política y democrática para poder acceder al derecho de autodeterminación.

El listado de difusión ha conseguido más de 270 000 suscriptores, que reciben todas las novedades con respecto a las movilizaciones de protesta contra la sentencia. La convocatoria del aeropuerto Josep Tarradelles de Barcelona—El Prat fue la primera de todas ellas.

Horas más tarde se difundían “billetes Tsunami” a través de Telegram para los manifestantes que iban hacia el aeropuerto y a la periodista Ana Pastor publicó un tuit de Newtral, que anunció que las tarjetas de embarque difundidas eran falsas, le costó muchos comentarios negativos en la red, puesto a que era una manera simbólica de invitar a los convocados a asistir.

El mismo día, mediante Twitter y Telegram, se animó a colapsar el aeropuerto de Madrid Barajas mediante un comunicado y sobre las diez de la noche se dieron por finalizadas todas las acciones convocadas por Tsunami Democràtic.

El pasado día 15, por sorpresa de todo el mundo, se abrió otro canal de comunicación con los manifestantes en forma de app disponible solo para dispositivos Android. Para poder acceder y activar la app hay que obtener un código QR que permite desbloquearla.

Desde el canal se indica que en el entorno más próximo o incluso en las calles quienes lo deseen encontrarán el QR. También se pide que no se difundan por redes sociales. El hecho de que haya gente buscando esos códigos para acceder a la aplicación ha dado lugar a varios chistes y vídeos cómicos en estos momentos de tensión.

“El tema de fondo es que estás cediendo todos tus datos a alguien que es totalmente opaco, que no conoces y no sabes cómo las utilizará. La política a veces es una cuestión de fe”

Ahora estos códigos van muy buscados, y no es extraño que la gente los pida en redes, a compañeros de trabajo o incluso a desconocidos. Algunos especialistas informáticos han dado por hecho que detrás de todo esto hay una élite tecnológica que puede que ni esté en España que trabaja de manera muy similar a la del 1 de Octubre: desde la descentralización, la criptografía y la verticalidad en el desarrollo de estrategias que luego se socializan.

Según apuntan desde VilaWeb existen dos versiones de app según el modelo de teléfono android que tengas. Una vez descargado el archivo habrá que activar la opción de poder descargar apps de origen desconocido. Después habrá que validar la app mediante un código QR para que sea un canal totalmente privado entre convocantes y manifestantes. Una vez se ha accedido a la app se pide a los manifestantes que marquen su disponibilidad y recursos para la movilización. Cada código QR tiene una validez limitada y por eso son tan escasos.

Toda esa información se canalizaría a través de un nodo central. Según nos cuenta Enric Luján, experto en privacidad y tecnologías digitales y profesor de la UB, la app ha sido diseñada para evitar que alguien no independentista se cuele en la comunidad. “Si con tu QR solo puedes verificar a otra persona seguro que será alguien de tu más estricta confianza”, asegura Luján.

“En el caso de que alguien consiga infiltrarse las convocatorias son descentralizadas, explica Luján. A través de la aplicación las personas que hay detrás acceden a tu geolocalización, permisos de cámara (necesarios para activar el QR) y micrófonos”. Según nos cuenta el experto sería una imprudencia que la app funcionara con el número de teléfono de cada usuario (al menos en España y otros países de Europa) ya que comportaría riesgos de identificar al usuario.

“Quién hay realmente detrás de Tsunami Democràtic es toda una incógnita”

“El tema de fondo es que estás cediendo todos tus datos a alguien que es totalmente opaco, que no conoces y no sabes cómo las utilizará. La política a veces es una cuestión de fe. La pregunta que hay que hacerse antes de meterse en la app es: ¿te fías de esta gente a pesar de no conocerlos de nada?”, concluye Luján.

Y es que sobre quién hay realmente detrás de Tsunami Democràtic es toda una incógnita. Grande-Marlaska, Ministro de Interior, ha asegurado ya que los servicios secretos estaban ya identificando a los promotores y ha advertido que se acabaría sabiendo. De momento solo se sabe que sus tres objetivos para los próximos días son convocar nuevas concentraciones, difundir la app al máximo de personas posibles y promover la no violencia a pesar de la respuesta policial.

