Así es como la cocaína afecta a tu pene y esperma

A los penes no les va bien con las drogas. Ya hemos hablado de eso antes, por varias razones, pero principalmente porque los estimulantes como el MDMA y la cocaína funcionan como vasoconstrictores, eso restringe el flujo sanguíneo y es probable que tu pene se encoja de una manera casi inconcebible.

Si eres hombre y has consumido este tipo de drogas, seguro ya lo sabías por experiencia propia. El problema es que la cocaína también hace que algunas mujeres y hombres, quieran tener relaciones sexuales. Lo cual no es ideal, o, de hecho, factible cuando tu pito tiene el tamaño de una bellota.

«Un estudio reciente descubrió que, en humanos, la administración de cocaína aumentaba el deseo sexual, pero disminuía el uso de condones», explica Mary Samplaski MD, directora de la sección de fertilidad masculina del Instituto de Urología de la Universidad del Sur de California. «Y aunque cada hombre es diferente, para muchos hombres la cocaína dará como resultado una disfunción sexual».

¿Cómo así?

«La cocaína puede provocar dificultades eyaculatorias y menores volúmenes eyaculatorios», me dice la Dra. Mandy Tozer, directora médica de CARE Fertility London. «El uso crónico de cocaína puede provocar priapismo, que es una erección prolongada y dolorosa que con frecuencia necesita asistencia médica; es una afección grave que puede causar daño permanente al pene».

Para resumir hasta el momento: la cocaína te deja en un estado insoportable en el que deseas desesperadamente tener relaciones sexuales, pero no puedes, porque no puedes lograr una erección; hace que sea menos probable que uses condón si por fin logras la erección (por lo tanto, un mayor riesgo de contraer ETS); también tienes que esforzarte demasiado para llegar al orgasmo. Puntos extras: una vez que te hayas metido suficiente coca, es posible que tengas una erección tan sólida y prolongada que acabes en el hospital. Y para cerrar con broche de oro: la cantidad de espermatozoides se reduce.

El Dr. Tozer dice que se ha demostrado que el uso de cocaína es más común en hombres con una cantidad de espermatozoides más baja, y que el uso crónico de cocaína puede reducir la cantidad de espermatozoides. Eso es antes de tener en cuenta el hecho de que muchas veces la cocaína se consume acompañada de alcohol y cigarros; se sabe que ambas cosas tienen efectos perjudiciales sobre los espermatozoides.

Samplaski agrega: «Un estudio que analizó los efectos de la cocaína en la función y la histología testicular descubrió que la cocaína producía una rápida alteración de la producción de esperma, disminuyendo aproximadamente a la mitad. El consumo de cocaína también disminuyó los niveles de testosterona y se demostró que mata a los espermatozoides, un efecto que puede estar relacionado con sus impactos sobre el flujo sanguíneo».

Tal vez cuando tenga 35 años y deje de comer pizza para mantenerme saludable, podría querer tener hijos. ¿Qué tal si lo logro contra viento y marea?

«No hay información suficiente sobre la posibilidad de que la cocaína en los hombres pueda causar defectos de nacimiento», dice el Dr. Tozer. «Pero se ha demostrado que, en ratones, los espermatozoides pueden actuar como un vector para transportar la cocaína a un óvulo».

Pensemos un poco sobre el hecho de que los espermatozoides podrían llevar la cocaína a los óvulos.

No es lo ideal, especialmente cuando, según Samplaski, los estudios han demostrado que «los bebés nacidos de madres que consumen cocaína durante el embarazo tuvieron anomalías significativas neurológicas y de desarrollo». Al año, agrega, los niños demostraron puntajes cognitivos y motoras significativamente más bajos. Entonces, aunque no se han establecido pruebas científicas adecuadas –en parte, como me dice Mary, debido al «miedo del paciente de revelar su consumo porque [la cocaína] es una droga ilegal»– parece que la coca puede viajar de esperma a óvulo, por lo tanto tiene un impacto sobre el niño antes de que nazca.

Bueno, ya me está dando miedo. Supongo que tal vez a ti también. En el Reino Unido, las hospitalizaciones por cocaína aumentaron, el número de muertes relacionadas con la cocaína está aumentando, la pureza de la cocaína está incrementando y el consumo aumenta año tras año, en parte porque, para una quinta parte de los usuarios, es más rápido conseguir una bolsa de coca que una pizza. Qué efecto tendrá todo esto en las clínicas de fertilidad en un futuro cercano, solo el tiempo dirá.

