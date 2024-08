Los 10 videos que quitabas cuando tus papás entraban al cuarto

Tener el control del televisor en la mano, apretado y firme, el dedo índice dispuesto sobre el botón de cambio de canal, el cuerpo tenso, las piernas débiles. Uno sabía que estaba viendo algo muy explícito para su edad cuando replicaba este ritual, que con frecuencia sucedía en tres ocasiones: tratando de agarrar algún desnudo en The Film Zone, cambiando entre los canales de porno, y claro, viendo videos musicales en MTV. Toda esta preparación en caso de que una figura de autoridad entrara ya sea a ofrecerle las onces o a decirle que hiciera las tareas.

En aras de revivir esa tensión que se apoderaba de nuestros cuerpos, decidimos reunir esos videos ‘prohibidos’ que nos ponían en alerta en caso de tener padres merodeando por la casa…

1. Benny Benassi, ‘Satisfaction’

Hay mucha magia en eso de mezclar mujeres llenas de aceite, poca ropa y herramientas pesadas de construcción. Este video de Benassi sirvió como motor para que todos los prepubertos quisieran satisfacerse conforme veían a las ‘lindas modelos’ serruchar, taladrar y martillar todo lo que había en el set.

2. Robbie Williams, ‘Rock DJ’

Aquí es válido señalar que uno le vio TODO a gran Robbie, no dejó nada para la imaginación. Si su mamá se asomaba y estaba este man desgarrándose la piel mientras meneaba los glúteos, le aseguro que ni lo regañaba; al contrario, se quedaba paradita en la puerta como quien no quiere la cosa detallando la carnita de Robbie. No entiendo cómo es que estamos en pleno siglo 21 y este video no se usa para enseñar sobre anatomía.

3. t.A.T.u., ‘All The Things She Said’

Para nuestra generación, el tabú de las dos viejas besándose seguía latente cuando éramos unos pequeños críos. Que la virgen nos auxiliara donde nuestros papás o empleadas irrumpieran en nuestros cuartos mientras estas rusas se daban besitos lindos bajo la lluvia.

4. Christina Aguilera, ‘Dirty’

Si usted no se tensionaba con el hecho de que sus papás se asomaran mientras pasaban este video, sus nervios eran de acero. No me cabe duda de que fuera usted el niño más rudo de todo primaria. Aquí Cristi sacó las garras y todo lo demás. Pasamos de verla en «Genie in a bottle» con sus trenzas y flores y virginalidad, a contemplarla confundidos mientras bailaba como toda una niña mala en bikini mientras peleaba en un ring.



5. Limp Bizkit, ‘Boiler’

Bueno, no, esperen. El video empieza con el one night stand de Bizkit teniendo una crisis nerviosa contra el espejo, en ropa interior, mientras de la boca le sale una granada. Acto seguido el cantante se bota por la ventana (normal), va a un restaurante donde se le cae la cabeza a un tipo, le salen gusanos a la hamburguesa y un carro estrella el chuzo. Pero relajado, él todavía tiene la energía para ir a un prostíbulo (?) y empezar a besar a una mujer-robot. Hasta aquí todo tranqui, completamente digerible para un niño de 9 años. En adelante el video no se pone más ligero.

6. Eric Prydz, ‘Call On Me’

MTV declaró en el 2004 que «Call on Me» sería su futuro himno. No era sorpresa para nadie que esta canción reventara las tablas del Reino Unido y Estados Unidos, convirtíendose en un hit de comienzos del milenio. Pues podía ser muy exitosa y todo la canción, pero todas esas bailarinas en licra bailando muy prolijamente mientras hacían las muecas más porno de la historia hacían que uno agarrara el control para cambiar en caso de movimiento.

7. Nine Inch Nails, ‘Closer’

Si sus papás son de la escuela de «no aprendí inglés porque eso en mis tiempos no se usaba», pues se salvaba un poquito. La canción básicamente decía explícitamente «Quiero follarte como un animal, quiero sentirte desde adentro». Súmenle que el video tiene desnudez. También tiene escenas de sadomasoquismo. Y no olvidemos los elementos que, a los ojos de cualquier moral católica, son 100% satánicos. Pero es NIN, valía la pena el riesgo.

8. Garbage, ‘Androgyny’

Más allá de los altos contenidos de hedonismo desenfrenado, este video es muy adelantado a su tiempo. Cantándole a la androginia, invitando pícaramente a dejar tanta bobada con el «I’ll free your mind», «Take what you need to turn you on» y «Boys in the girls’ room, girls in the men’s room», declaró que más allá de una canción, era una visión del futuro.

9. Christina Aguilera, Lil’ Kim, Mya, Pink, ‘Lady Marmalade’

Esta cofradía fue muy peligrosa. Significó tener a tremendas sex symbols de la época en paños menores, bailando de manera atrevida y haciéndonos una propuesta indecente que perdurará por los siglos de los siglos: «Voulez vous coucher avec moi ce soir».

10. Marilyn Manson, ‘Tainted Love’

Este video de Manson es una pequeña parodia a las típicas películas americanas acerca de las típicas fiestas americanas de fraternidad. Obvio, llega este ser de las tinieblas con su horda de chicos rudos góticos a mal influenciar a todos los aburridos de la fiesta. Hay cuatro elementos que nos hacían ver el video lejos de nuestros papas: 1. la porrista mona que siempre estaba caliente buscando lo que no se le había perdido, 2. las escenas de niños góticos haciendo sus cositas satánicas por ahí, 3. las escena de la tocada profusa entre manson y su actriz en la piscina, 4. la escena de las conejitas playboy en la cama bailando alrededor de un manson en bata de seda. Tiempos aquellos.

**BONUS**

Britney Spears, ‘I’m A Slave 4 U’

La princesa del pop no podía faltar en nuestra lista. Su cuerpo lleno de aceite, la serpiente rondando su cuello, sus respiraciones agitadas y sudor, mucho sudor mientras canta «I’m a slave 4 U» son razones suficientes para poner nerviosos a nuestros corazones infantes.

