Un mec a analysé toutes les typographies présentes dans Blade Runner

Quand on mate un film, il est assez rare que notre attention soit porté sur les typographies utilisées dans les détails et les décors. Pourtant, tout cela est important et nous aide à rentrer dans un univers parfois un peu hermétique, type : un futur dystopique où il pleut tout le temps. Heureusement, David Addey n’est pas comme nous. Il tient depuis un paquet de temps le site Typset in the Future, un espace dédié aux polices dans les films de science-fiction. J’avais déjà vu son travail d’archivage pour 2001 : l’Odyssée de l’Espace, Alien et Moon, mais c’est avec son dernier projet : Blade Runner qu’il réalise son chef-d’œuvre.

Le film regorge de typographie futuriste et pourtant ancrée dans le passé. Elles sont les témoins de cette atmosphère cyberpunk qui recouvre le film de Ridley Scott. De l’enseigne de Tyrell Corp en passant par les pubs, les papiers à lettres, les enseignes luminescentes et les fausses marques, l’article de Addey est incroyablement long et référencé. On y apprend plein de choses sur le film et sur la typographie en général. On vous laisse découvrir ça ci-dessous et sur ce lien.

Videos by VICE

La typo utilisée par la machine ESPER de Rick Deckard.

Selon David Addey, le logo de la Tyrell Corp serait simplement : Akzidenz-Grotesk Extended

La typo de la pub Shimago-Domínguez Corporation.

Tous les posts de David Addey sont à retrouver sur son site. Via Art F City