Comment arrêter de vapoter

Le mois dernier, le « Centre pour le contrôle et la prévention des maladies » aux États-Unis a mis en garde la population contre des symptômes apparentés à la pneumonie et de sévères lésions pulmonaires liées au vapotage. Au moins sept décès de vapoteurs ont été reportés et des centaines de personnes ont été hospitalisées. The New England Journal of Medicine, qui n’a pas la réputation d’exagérer, a proclamé qu’il y avait « une claire épidémie exigeant une réponse urgente. »

Jusqu’à présent, les enquêteurs n’ont pas identifié ce qui rendait les gens malades. Quelques patients vapotaient du THC, d’autres uniquement de la nicotine et d’autres encore faisaient un mélange des deux, ce qui ne facilite pas la tâche pour trouver le coupable. En attendant que l’origine soit bien définie, les docteurs encouragent fortement les gens à ne pas vapoter – ce qui est toujours un bon conseil, même sans parler du risque mortel de lésion pulmonaire.

Si vous vapotez régulièrement, vous êtes quasiment certains d’être accro à la nicotine. Il faut bien comprendre que, cigarette électronique ou non, l’effet chimique sous-jacent est le même. À chaque bouffée de vapoteuse ou de cigarette, vous envoyez de la nicotine dans votre sang. La nicotine vous procure une sensation de bien-être, et c’est pour cela que les gens continuent de fumer, même s’ils comprennent logiquement que ça leur fait du mal. « La nicotine est aussi addictive que la cocaïne ou l’héroïne. Elle a le même effet sur le cerveau et le modifie », a déclaré Deborah Buckles, directrice du programme de traitement du tabagisme au Centre de cancérologie Melvin et Bren Simon de l’Université de l’Indiana.

Cela signifie que le vapotage – souvent présenté comme un moyen d’arrêter de fumer, bien que cela n’ait jamais été approuvé par l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) – entraîne la même dépendance que la cigarette et est centré sur la même action : aspirer volontairement une bouffée. Mais pour arrêter, il faudra d’abord passer l’étape du sevrage. Avec des symptômes comme l’anxiété, l’irritabilité, les fringales, l’alimentation excessive, etc. Donc, si on veut arrêter de vapoter sans reprendre la cigarette, comme beaucoup le font – comment faire pour se débarrasser de la nicotine une bonne fois pour toutes ? (Parce que, juste pour mémoire : arrêter du jour au lendemain sans aucun soutien, physique ou psychologique, a généralement des résultats désastreux, selon les experts. Une étude a montré que seuls 3 à 5 % des fumeurs réussissent à arrêter de fumer du jour au lendemain.)

Demander de l’aide et trouver des conseillers

Lutter contre toute addiction peut vous donner l’impression d’être en guerre avec vous-même. Les experts conseillent alors de demander de l’aide. « Le meilleur moyen d’arrêter le tabac est d’associer la médication à la thérapie, » dit Buckles. Parce que vous n’essayez pas seulement d’inverser les changements physiologiques, mais aussi de vous défaire de toute une série d’habitudes psychologiques quotidiennes. Vous pouvez transformer votre pause clope en petite promenade par exemple.

Arrêter de fumer peut impliquer de changer de cercle social, du moins temporairement. « Si vos amis fument ou vapotent, comment pouvez-vous tenir le coup, alors que vous essayez d’arrêter de fumer ? », s’est interrogée Lena Matthias Gray, spécialiste du traitement du tabagisme au service de consultation téléphonique de l’Université du Michigan. Vous ne voulez pas laisser tomber vos amis avec vos habitudes, et un conseiller pourra vous aider et vous guider lors de ce changement. Il peut aussi vous orienter concernant d’autres problèmes psychologiques liés à la dépendance. Gray encourage ceux qui veulent arrêter à contacter des conseillers, à proximité de chez eux ou en ligne

Envisagez le traitement nicotinique de substitution

En dehors des services de conseil, il existe un certain nombre de méthodes approuvées par la FDA pour arrêter de fumer. Prendre de la nicotine sans la fumer (ou la vapoter) est ce qu’on appelle le traitement nicotinique de substitution, ou TNS, également approuvé par la FDA. Les méthodes les plus courantes sont les gommes à mâcher, les pastilles et les patchs à la nicotine, toutes disponibles sans ordonnance. Pushan Jani, professeur assistant de médecine en hypnologie et pulmonologie à l’École médicale McFovern de l’UTHealth, explique que ces produits fonctionnent sur le même principe : donner aux utilisateurs des doses de nicotine de plus en plus petites pour limiter les symptômes de sevrage tout en les libérant du médicament.

Certaines personnes rejettent les TNS en considérant qu’elles ne font que remplacer un système par un autre. N’est-ce pas juste un autre moyen d’être accro à la nicotine ? Mais la manière dont on absorbe la nicotine a son importance : sans la fumée nocive des cigarettes traditionnelles ou les produits chimiques des vapoteurs très peu réglementés, vous absorbez une quantité moins nocive de nicotine. Et, ça ne fait pas non plus le même effet qu’une cigarette ou un vapoteur : c’est une dose plus progressive, conçue pour ne pas déclencher la sensation de dépendance du cerveau qui fonctionne par la récompense.

Les TNS existent depuis un long moment et des décennies de recherche ont prouvé qu’elles sont efficaces et sans danger. Cela dit, il peut y avoir des effets secondaires, dont des vertiges, nausées, hoquets, accélération du rythme cardiaque, etc. La gomme à la nicotine peut irriter la mâchoire ou laisser un mauvais arrière-goût dans la bouche ; les pastilles peuvent provoquer la toux ; et les patchs une irritation de la peau. Quant à la surdose de nicotine, c’est un effet secondaire rare (vous devriez recevoir moins de nicotine que lorsque vous vapotez), mais si vous sentez que votre rythme cardiaque s’accélère, des vertiges, des sueurs froides ou des nausées, allez consulter votre médecin. Et bien sûr, si vous êtes enceinte, il faudra sans doute envisager des alternatives. Tous ces effets secondaires mineurs et bien connus ne sont rien face à l’incertitude qui tourne autour du vapotage. Certains ont des lésions pulmonaires permanentes pour des raisons qui restent actuellement inconnues.

Si le médecin estime que c’est une bonne solution pour vous, envisagez les médicaments sur ordonnance pour en finir avec la nicotine

Contrairement aux TNS, les médicaments pour arrêter de fumer sur ordonnance sont des alternatives sans nicotine, mais capables de lutter contre celle-ci. La varénicline (vendue sous le nom de marque Chantix), explique Jani, est un agoniste partiel des récepteurs nicotiniques. C’est une manière concise de dire qu’elle s’attache aux mêmes neuro-récepteurs que la nicotine. Ainsi, si un toxicomane consomme un produit à base de nicotine tout en prenant ce médicament, il ne ressentira pas le même effet gratifiant. Sans cette récompense, la poussée de la bouffée, il est plus facile d’arrêter de fumer. « Le médicament le plus efficace et le plus sûr sur le marché à l’heure actuelle est la varénicline », a déclaré Buckles. (Il peut également avoir des effets secondaires, notamment des nausées, des problèmes de sommeil, de la constipation, des gaz et des vomissements.)

L’antidépresseur Bupropion (vendu comme Wellbutrin) est également approuvé par la FDA pour arrêter de fumer. Comme la varénicline, il ne contient pas de nicotine, mais ses effets stimulant l’humeur peuvent aider à atténuer certains des effets secondaires du sevrage de la nicotine, tels que l’irritabilité et, bien sûr, la dépression. Le fait d’atténuer ces symptômes peut aider à arrêter de fumer. (Les effets secondaires potentiels du bupropion sont sans doute dorénavant familiers : nausée, vertiges, constipation, insomnie et autres.)

Restez-en à ce qui marche pour vous, ce qui est probablement aussi soutenu par la recherche

Tous les experts à qui nous avons parlé ont insisté sur l’importance d’obtenir l’approbation de la FDA. D’autres méthodes, telles que l’hypnose ou l’acupuncture, peuvent être efficaces, mais comme le fait remarquer Gray, elles ne sont pas autant soutenues par la recherche. « Cela peut en soulager certains », a-t-elle déclaré, « et ça ne peut pas leur faire de mal. »

Changez d’idée sur le vapotage et une fois que vous avez arrêté, continuez comme ça

Bien que ceux qui veulent arrêter aient le choix, Jani a souligné un problème plus important, qu’il appelle un problème culturel. Après tant d’efforts récompensés des professionnels de santé qui, pendant des dizaines d’années, ont tout fait pour diaboliser (à juste titre) la cigarette, le vapotage est arrivé, sans grand contrôle réglementaire, avec la promesse implicite qu’il apportait une solution de substitution plus sûre. Le vapotage a en quelque sorte redonné une image « cool » au fumeur et, du point de vue de la santé publique, c’est un problème. « Nous devons changer le point de vue pour rappeler aux gens que ce sont des produits nocifs », a déclaré Jani.

« La meilleure chose à faire est de ne jamais commencer la nicotine ou les produits à base de tabac, » a déclaré Buckles. Parce qu’ils sont bel et bien nocifs, et une fois que vous êtes dedans?

« Il peut suffire de quelques bouffées par jour pendant quelques jours ou semaines pour vous rendre dépendants à la nicotine », a ajouté Buckles, et il est difficile de s’en sortir. « Il n’y a pas de ‘médicament magique’ », a-t-elle déclaré. « Le moyen le plus simple d’arrêter de fumer est de prendre des médicaments en étant suivi par un spécialiste des addictions. »

