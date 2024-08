Le curry d’aubergine

Portions : 4

Préparation : 10 minutes

Temps total : 30 minutes

Ingrédients

Pour le curry :

3 grandes aubergines

3 oignons jaunes moyens

3 piments verts, équeutés et finement hachés

1 morceau de gingembre (5cm), épluché et râpé

1 c. à soupe de poivre de Cayenne

2 grosses tomates, écossées et grossièrement hachées

du gros sel et du poivre noir fraîchement moulu, au goût

de l’huile de colza

des graines de cumin

de la coriandre fraîche

Pour servir:

du yaourt

2 c. à soupe de beurre non salé, en cubes

du riz

du chapati

du gros sel et du poivre noir fraîchement moulu, au goût

Instructions

1. Faites chauffer votre four à 200° C. Utilisez un couteau pour percer des trous sur toutes les aubergines et recouvrez-les de 3 c. à soupe d’huile d’olive. Placez-les sur une plaque de cuisson et faites-les cuire jusqu’à ce qu’elles soient carbonisées pendant environ 30 minutes. Laissez refroidir avant d’extraire la chair (réservez-la) et débarrassez-vous de la peau.

2. Faites chauffer 2 c. à soupe d’huile dans une grande poêle à feu moyen-élevé. Ajoutez les graines de cumin et faites-les cuire jusqu’à ce qu’elles éclatent pendant environ 30 secondes. Assurez-vous de bien les remuer dans la poêle pour qu’elles ne brûlent pas. Ajoutez les oignons et faites-les dorer pendant 3 à 4 minutes. Incorporez ensuite les piments et le gingembre. Faites cuire l’ensemble pendant 3 à 4 minutes.

3. Ajoutez le poivre de Cayenne et les tomates. Faites-les cuire jusqu’à ce que les tomates peuvent être mélangées aux oignons pendant environ 8 ½ minutes. Baissez le feu à moyen et ajoutez la chair d’aubergine. Laissez mijoter pendant 3 minutes de plus et assaisonner avec du sel et du poivre. Incorporez finalement le beurre puis servez avec du yaourt, de la coriandre, du riz et du chapati.