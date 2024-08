Le flat track racing renaît

Cette vidéo fait partie de la série « Les vraies affaires ».

Les courses sur terre battue seraient en pleine ascension dans le monde de la moto. Ce n’est pas nous qui le disons, mais Samuel Guertin, le coorganisateur du Fooligan Derby, une course de flat track pas comme les autres. Guertin a découvert les courses de flat track lors d’un voyage en Oregon, où il s’était rendu pour livrer une moto. « En voyant ça, j’ai vraiment pogné la piqûre, explique-t-il. C’est le genre de course qu’on ne voit plus au Québec. Ç’a été populaire dans les années 70 et 80. Et quand j’ai vu ce qui se faisait là-bas, je me suis dit que ce serait cool de faire quelque chose comme ça ici. »

De là est né le Fooligan Derby, une course qui ressemblerait plus à une vraie course si on enlevait les costumes et autres décorations ostentatoires, et qu’on y ajoutait des gagnants et des perdants. Et même là, il faudrait probablement aussi y ajouter des motos mieux adaptées à l’événement : les participants chauffent plutôt des motos de rues. Mais là, si on enlevait tout ça, il ne resterait rien de ce qui fait la popularité de l’événement, qui célébrait son deuxième anniversaire cet été. Parce que le Fooligan Derby, c’est comme une course, mais aussi bien plus.



