Le guide Noisey de Master P

Quand on parle rappeur-entrepreneur, on pense souvent à 50 Cent, Chamillionaire, Rick Ross, Jay-Z, DJ Khaled, ou encore son ennemi de toujours, Birdman (de Cash Money), mais on oublie trop souvent que tous ces types ont un maître en la matière : Master P. Après des études de sport non concluantes, Percy Robert Miller n’a jamais baissé les bras et s’est décidé à changer de cap pour étudier le monde des affaires à Oakland – en plus, bien sûr, d’un peu de « street hustling ». Et ce qu’on peut affirmer sans trop se tromper c’est qu’il a su appliquer ses cours à la lettre, car sa fortune s’élève aujourd’hui à plusieurs centaines de milliers de dollars et sa notoriété dépasse les frontières du rap game. Ce 29 avril, le rappeur issu des quartiers pauvres de Calliope Project à la Nouvelle Orléans a fêté ses 48 ans ; l’occasion de compiler les différentes activités de cet entrepreneur No Limit, et de calculer ses points retraite.





Le disque

On ne peut pas commencer sans évoquer les 10 000 dollars accordés à Percy par l’assurance vie de son grand-père, somme qui l’a aidé à se lancer. Loin de nous l’idée de se réjouir de la mort de cet homme, mais quand même, si Master P est Master P c’est un peu grâce à lui. Avec ce pactole, Percy a pu monter son propre magasin de disque à Richmond : No Limit Records. Oui, vous êtes perspicaces, c’est comme ça que débute l’histoire, avec ce shop qui sera le socle du futur label au tank. Dès la naissance du label en 1990, Master P sort Get Away Clean en solo et Mind Of a Psycopath avec son le groupe The Real Untouchables, aka T.R.U. Si vous possédez l’un de ces disques, gardez-le très précieusement, car ils n’ont été tirés qu’à 30 exemplaires chacun.

Videos by VICE

Du magasin au label il n’y a qu’un pas. Avec No Limit, écurie historique du gangsta rap, Master P réussira à façonner un style son image et à être le premier mec à relier l’Ouest et le Sud. De 1997 à 2000, le label a connu son âge d’or en vendant plus de 80 millions d’albums à travers le monde. Imaginez le bénéfice engrangé quand on sait que le No Limit Soldier avait passé un deal de distribution avec Priority Records lui permettant de garder 75 % des profits réalisés sur chaque CD. Et alors que la plupart des artistes réalisent une grosse partie de leurs revenus avec les dates de concerts, le P n’a lui jamais eu à s’en soucier, car l’argent que lui rapportaient les disques lui permettait de ne jamais avoir à se produire ailleurs. Le label est aussi une histoire de famille car Master P en a profité pour produire ses frères, C–Murder et Silk The Shoker, son fils Lil Romeo, et un peu plus tard un certain Snoop Dog. Si Percy Miller a réussi financièrement c’est notamment grâce au concept d’autoproduction. Pour vous donner une petite idée de la machine, en 1997, 8 albums sont sortis sur No Limit Records et 5 ont été certifiés disques d’or puis disques de platine. En 1998, sur 23 projets sortis, 12 ont aussi eu la certification. Puis Master P a décliné le No Limit à l’infini, pour toujours plus de rentabilité et de visibilité.

Le rap

C’est sous cette casquette qu’on le connait le mieux. De ses débuts dans le game à son dernier album No Limit Boys, dispo depuis début janvier, Master P a tout connu, les disques d’or, de platine, les beefs (notamment avec son frère C-Murder), les gros feats avec des artistes de toutes les générations, les gros concerts et les billets verts à perte de vue. Même si certains restent encore sceptiques quant à sa qualité de rappeur, tout le monde s’accorde à dire que niveau productivité, Master P était au-dessus. Avec plus de 120 projets (albums, EPs, mixtapes, etc) au compteur et un « Make ‘Em Say UHHHH ! » mythique, le rappeur – entrepreneur s’est étendu, et a réussi à construire un vrai empire qui, certes, brille un peu moins qu’avant, mais est toujours rentable. On aimerait pouvoir dire que son fils Lil Romeo suit le même destin que son père, mais hélas,empire son histoire se rapproche plus de celle d’Hakeem Lyon dans Empire, soit un fils à papa qui raconte la thug life sans l’avoir vécue en se servant du crédit accordé au paternel. Que dire ? Rien, car c’est la famille, et Master P lui-même ne doit pas cracher sur les ronds que lui rapporte son gosse.

La production

Que ce soit dans la musique, le cinéma ou tous les autres domaines auxquels il a touchés, Master P a toujours aimé être celui qui tenait les rênes, mais aussi celui qu’on voyait une fois le produit fini. Donc en plus de jouer dans des films – parfois ses films – et de faire du son, le natif de Calliope Project produisait une partie de ses œuvres, si ce n’est la totalité. C’est d’ailleurs une des raisons de son succès, car, quand on produit quelque chose, on est le premier à en récolter les fruits. C’est en grande partie grâce à ça que Master P a bâti et pérennisé sa fortune ; en étant à la source de tout. A travers son label No Limit Soldiers, son descendant direct The New No Limit Soldiers, ou l’actuel No Limit Forever, Master P a produit plus de 500 projets en tout, si on ajoute à ça une vingtaine de films, séries et émissions de télé, on comprend mieux pourquoi Master P est l’un des plus gros moguls de l’histoire du rap.

Le cinéma

En plus de produire ses titres, ses séries, et ses reality shows, Percy Miller a aussi réalisé différents films avec une réussite discutable. Entre 1997 et aujourd’hui, il en a réalisé 12, que vous n’avez jamais vu dans votre UGC. Parmi eux, seuls 3 ont la moyenne sur IMDb, ce qui est déjà pas mal. Une chose est sûre c’est que le P est plus fait pour les films de gangster que pour les comédies. Il suffit de jeter un œil à Uncle Willy’s Family, un téléfilm qui nous conte l’histoire de l’oncle Willy, donc- un vieil afro-américain sénile- et de sa famille, pour comprendre que ce n’est vraiment pas son truc. Tout y est : rires de sitcom horripilants, applaudissements mal placés, acteurs amateurs, et scénario ridicule. On ne peut pas être bon partout, l’important pour le P étant surtout d’être partout. Cela dit, en regardant Hot Boyz, dans lequel il met à l’écran son propre frère Silkk Tha Shocker et un certain Snoop Dog, on se dit qu’avec un peu de boulot et plus d’attention, Master P aurait pu faire de belles choses au cinéma. En attendant, de I’m Bout It à Still Bout It, en passant par Black Supaman ou encore Repos, on comprend vite qu’il a voulu passer à autre chose. L’acting par exemple ? Hélas oui. Master P a joué lui-même dans 29 films, dont les siens. Et là non plus, ses performances ne lui ont jamais rapporté grand-chose, si ce n’est encore une omniprésence digne d’un chef totalitaire.

La NBA

En plus de la musique, Percy Miller a toujours été un grand fan de sport et notamment de basket. Et bien devinez quoi, il a forcément mis un pied dans la ligue suprême, la NBA – du moins il a réussi un joli coup de com’, encore. Lors de la pré-saison 98-99, alors que les Charlotte Hornets ne sont pas au mieux de leur forme en termes d’audience- à l’inverse du P- le club a invité le rappeur à porter le maillot lors d’un match. Belle perf’ à tous les niveaux, car en plus d’avoir ramené un public monstre au stade, il a mis 9 points (3/6), 4 passes décisives, 2 rebonds et une interception en 16 minutes de jeu permettant à son équipe de gagner 83-77. Il jouera aussi en pré-saison pour les Toronto Raptors et fera de nombreuses apparitions aux NBA All Star Celebrity Game. Sa passion pour le basket l’a aussi poussé à sortir des modèles de chaussures, les B-Ball et les Jump-Off. Si vous souhaitez en connaître un peu plus sur la carrière de Percy en NBA et dans le basket en général, lisez cet article.

Beaucoup des coachs que l’on voit évoluer aujourd’hui sont passés par les terrains. La pratique avant la théorie – ne vous demandez pas pourquoi, c’est le sport, c’est comme ça. Pour revenir sur les parquets, Percy a récemment émis l’idée de devenir coach adjoint d’Alvin Gentry, entraineur des New Orleans Pelicans, lors d’une interview à TMZ. « Ils ont besoin de moi en tant qu’entraineur adjoint. Je suis sérieux, le coaching m’intéresse, je veux en être, » a-t-il déclaré. Après tout, pourquoi pas, même s’il reste peu probable que les Pelicans atteignent le top niveau malgré les conseils du coach P.



Danse avec les stars

Plusieurs différences existent entre Master P et Laurent Ournac : l’un s’est fait connaître par le gangsta rap, l’autre grâce à une téléréalité où il jouait le plus horrible des gendres, l’un est une superstar, l’autre fait rire la ménagère dans des séries et téléfilms comme Camping Paradis. Mais malgré tout ce qui les sépare, ces deux hommes ont aussi un point commun : ils ont tous les deux gratifié l’auditoire de performances magnifiques dans Danse avec les stars. Pas de limite pour le P qui après avoir fait danser le public avec sa musique est venu danser en public sur la musique des autres. En couple avec Ashly Delgrosso, l’histoire prendra fin le 27 janvier 2006 après une élimination au 4ème épisode de l’émission. Un point pour Laurent Ournac qui a lui sauté après le 6ème show.

Le reality show

Qui d’autres que les Kardashian et Nabila peut se vanter d’avoir une émission de téléréalité dédiée à sa vie de famille ? Les Miller bien sûr ! Dans Master P’s Family Empire, vous pouvez suivre la douce vie de Master P et toute sa tribu. Avec de gros airs d’Empire, sa série nous montre à quel point Percy Miller est un père de famille exemplaire. Elle nous rappelle aussi que notre vie est bien merdique comparée à la sienne. Bien évidemment, c’est encore lui qui produit le tout.

Le biopic

Deux ans après l’annonce du lancement du tournage du biopic de Tupac, c’est celui de Master P qui a récemment fait parler. En mars dernier, l’entrepreneur annonçait à travers un communiqué de presse qu’il ouvrait les castings pour son film autobiographique Master P Ice Cream Man « King Of South ». Il a déjà annoncé la participation de Queen Latifah, Wendell Pierce de The Wire et son fils préféré, Romeo Miller- qui jouera le rôle de papa. Master P n’en est pas à son premier coup d’essai au cinéma, mais quand on connaît l’attente qui réside autour de la sortie du film sur la vie de Tupac on se dit que le P a intérêt d’assurer. Rendez-vous dans quelques mois.

Le livre

Comme toute personne connue, Master P a lui aussi écrit un bouquin : Guaranteed Success. A en croire les critiques des forums, le livre n’est pas réellement porté sur son histoire et sa réussite personnelle, mais plus sur la positivité, la confiance en soi et la façon de penser à adopter pour réussir, comme La Dianétique oui. Bien avant 50 Cent dans 50th Laws, Jay-Z dans Empire State of Mind ou Dj Khaled dans Keys, Master P vous livrait ses major keys to success en quelques pages. Si vous souhaitez acheter son ouvrage sorti en 2007 pour réussir vous aussi, c’est par ici.

Le jeu vidéo

Comme vous pouvez vous en doutez, Master P n’allait pas s’arrêter là. Il lui faut TOUS les médiums. Dans Get Money, un jeu à la GTA qui se passe à La Nouvelle-Orléans, Master P vous propose de choisir entre la vie d’un hustler, d’un flic, d’un boss, ou d’un artiste. Selon vos choix dans le jeu, vous mourrez ou ferez beaucoup d’argent. Ce qui a poussé Percy à se lancer dans les nouvelles technologies ? Récupérer son dû ! « Pourquoi ne bénéficions-nous pas des millions qu’il y a dans cette industrie qui a été largement inspirée par notre mode de vie ? Il faut qu’on s’ouvre l’esprit sur ce type de technologie. » Pas faux. Voilà maintenant six ans que Percy serait paraît-il en discussion avec un développeur coréen pour sortir son jeu –disponible sur Xbox, PS4 et PC – et lancer carrément une compagnie, Get Money Video Game ! Tremblez Ubisoft et Rockstar !

Le rhum

Avant que Joey Starr n’ait l’idée de lancer sa marque de rhum comme il l’annonçait dans Le Monde le mois dernier, Master P en avait eu l’idée en 2015 avec son Sugar Skill Rum. Comme dans tout ce qu’il entreprend, il n’a pas fait les choses à moitié, et au lieu de se contenter d’un parfum ou deux, il a sorti cinq saveurs de rhum différentes : le Hellfire Cinamon (35 %), le Mystic Vanilla (40 %), le Tribal Silver (40 %), le Native Coconut Blend (21 %), et le Madagascar Wildberry (30 %). En proposant différents goûts et différents degrés, Percy a pensé à tous, aux petites caisses et aux grandes beuveries. Mais pour aller encore plus loin et montrer qu’il est un cran au-dessus de tous les autres dans ce business alcoolisé, Percy a aussi sorti un morceau pour accompagner la sortie du breuvage. Dans le titre éponyme à la marque, Master P nous invite à traiter cette boisson avec respect. Différentes saveurs, différents degrés, un morceau et un logo qui rappelle quelque peu celui de Cubanisto et une ligne de plus à son CV.

Les chips

Alors que vous sortez deux trois paquets de Pringles accompagnés d’une bouteille de soda ou d’un pack de bière pour regarder les playoffs, Percy invite ses amis à la maison, et leur sert un de ses rhums et quelques chips à son effigie goût Platinium Bar-B-Que ! Oui, il existe également des chips Master P. Son fils Romeo Miller a lui aussi eu droit à son paquet et figure parmi les trois nouvelles saveurs présentées par Rap Snacks, la marque qui rend hommage aux rappeurs à travers ses produits. On retrouve aussi Migos, goût Sour Cream with a Dab of Ranch, et Fetty Wap, goût Honey Jalapeno. Rien à ajouter.

Les jouets

Père de famille d’une tripotée de 9 gamins qu’il a eu avec la même femme, Sonya C, Percy est en plus d’être un bon mari sûrement un bon père, comme le montre sa série télé. Mais au vu de ses nombreuses activités il doit tout de même être un papa relativement absent. Pour combler le manque et rester présent auprès de ses enfants – et de ceux des autres tant qu’à faire – le rappeur a sorti une poupée parlante à son effigie, la Master P Doll. Grillzée, et vêtue d’un camouflage complet, vous pouvez lui faire dire « UHHHH ! » en appuyant sur son ventre. Qui a sorti ce jouet ? No Limit Toy, bien évidemment.

Le catch

Master P est un vrai showman, vous l’aurez compris. Avant l’avènement de l’UFC, le sport qui représentait au mieux le show à l’américaine était le catch. Aujourd’hui encore, la popularité du sport aux Etats-Unis reste impressionnante. Alors comme pour le basket, Master P est allé au bout de sa passion et a intégré la ligue WCW (World Championship Wrestling). Comme il l’a dit lui-même lors de la cérémonie d’intégration de sa team No Limit Soldiers à la ligue, il voulait juste « apporter sa contribution au monde de la lutte. » Rien que ça.



Le reste

Un article ne suffirait pas à citer tout ce que Master P a entrepris dans sa vie. En plus de toutes les activités évoquées précédemment, l’homme sans limite a aussi créé une ligne de vêtements, une ligne de téléphone rose, un service de cartes téléphoniques prépayées, a fondé No Limit Sports management, une entreprise de management sportif, comme son nom l’indique. Même s’il n’est pas forcément le meilleur dans les domaines auxquels il touche, Percy Miller reste le rappeur le plus productif encore en course. Malgré des hauts et des bas, il a toujours de l’actu, une constance lui apportant une longévité que beaucoup aimeraient avoir, faisant de lui, toujours en 2017, une des figures les plus respectées du milieu. Make em say UHHHH !



Salim Jawad est sur Twitter.