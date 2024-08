Les pâtes façon breakfast

Portions : 6

Préparation : 10 minutes

Temps total : 35 minutes

Ingrédients

Environ 500 grammes de tomates cerises multicolores

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

du gros sel et du poivre noir fraîchement moulu

230 grammes de bacon

170 grammes de farce de saucisse de porc, sans la peau

1 petit oignon jaune coupé en dés

140 grammes de jeunes pousses d’épinard

500 grammes de pâtes fettucini

40 g de Parmesan râpé, et un peu plus pour servir

4 jaunes d’œufs

2 tranches de pain blanc, grillé et émietté

des œufs sur le plat, en accompagnement

votre sauce piquante préférée, en accompagnement

Instructions

1. Faire chauffer le four en mode grill. Dans un plat, assaisonner les tomates avec l’huile d’olive, le sel et le poivre et laisser cuire au four jusqu’à ce qu’elles soient légèrement noircies et tendres (environ 6 à 7 minutes). Puis mettre de côté.

2. Chauffer une grande poêle sur feu moyen. Ajouter le bacon et faire cuire jusqu’à ce que la graisse ait rendu et que le bacon soit croustillant (environ 8 minutes). Mettre du papier essuie-tout sur une plaque et y poser le bacon. Ajouter la chair à saucisse dans la poêle, laisser cuire en la divisant en petits morceaux avec une cuillère en bois, jusqu’à ce qu’ils soient dorés et croustillants (environ 3 minutes). Ajouter l’oignon et laisser cuire jusqu’à ce qu’il soit légèrement tendre (environ 2 minutes). Y ajouter les épinards et laisser cuire jusqu’à ce qu’ils soient flétris (1 minute). Garder au chaud.

3. Porter à ébullition une grande casserole d’eau bien salée. Ajouter les fettucini et laisser cuire jusqu’à ce qu’elles soient « al dente » (12 minutes). Égoutter, en gardant environ 80 ml de l’eau de cuisson, puis transférer les pâtes dans la poêle. Mélanger le Parmesan et les jaunes d’œufs avec l’eau de cuisson et ajouter le mélange à la poêle avec les tomates, le bacon, le sel et le poivre puis mélanger.

4. Répartir les pâtes dans des bols et les garnir d’un œuf frit et de pain émietté (ou chapelure). Servir avec de la sauce piquante, si vous voulez !