30 cose che dovresti iniziare a fare prima di compiere 30 anni

Compiere 30 anni è terrificante, lo so perché compio 30 anni quest’anno e solo scriverlo mi mette i brividi. Se fossi a X Factor, sarei nella categoria Over (o ci sarei stata prima che abolissero le categorie), a cantare ballate al pianoforte indossando vestiti lunghi fino alle caviglie. Persino citare X Factor mi fa sentire anziana, come quei genitori che dicono TokTok anziché TikTok. L’altro giorno ho pensato al fatto che ho vissuto gli anni Novanta—quelli veri—prima che internet esistesse. Eh?

Ad ogni modo, una cosa che succede prima di compiere 30 anni è che impari un sacco di cose, dunque—se lavori in una redazione—fai una lista. È una regola fondamentale: non puoi compiere 30 anni senza fare una di quelle liste che dice cose come “metti la protezione solare!” e “bla bla hangover bla bla.”

Quindi ecco la lista per quando “compi 30 anni.” Sia chiaro, ho fatto un sacco di ricerche; ho chiesto in giro e raccolto le informazioni più preziose che ogni persona amica o sconosciuta avesse da darmi. Ecco il prodotto di tutta questa saggezza collettiva. Non avrai bisogno di altro.

1) Prenditi cura della tua pelle come si deve

Immagina di avere 27 anni e di farti la doccia con un bagnoschiuma-shampoo tutto in uno all’albicocca e metterti poi ovunque la stessa crema economica da supermercato. Se tuffassi la faccia dentro al detersivo per lavastoviglie sarebbe uguale.

In quanto persona che ha sofferto di acne per quasi tutta la vita adulta, ecco cosa posso dirti: la maggior parte dei prodotti non funzionano, se non hai già una pelle poco esigente di suo. Se non è il tuo caso, attieniti a regole semplici: usa prodotti privi di alcol e non comedogenici, con ingredienti minimali. Investi in un prodotto a base di retinolo. E se soffri di acne persistente, vai da un medico. Potrebbe prescriverti prodotti appositi. E sì: metti la crema solare anche d’inverno.

2) Impara i trucchi base di cucina

Andrebbe fatto prima di compiere 25 anni, ma pazienza—non è mai troppo tardi. Alcuni trucchi base di cucina includono (ma non si limitano a): mantecare la pasta e il sugo con l’acqua di cottura; marinare pollo, pesce e tofu prima di cuocerli; sapere quanto tempo serve per cuocere un uovo sodo (otto-nove minuti); rivoltare un’omelette in padella; usare un frullatore a immersione (per fare vellutate, hummus, e sughi vari); preparare il brodo di carne o di verdura senza usare quelli pronti.

Infine, non buttare aglio e cipolla insieme nel soffritto come facevi all’università. L’aglio così si brucia per forza. Aspetta che la cipolla si ammorbidisca, prima.

3) Vai in terapia

Comportarsi da persona di merda ha avuto il suo perché nella mia (e tua) fase Euphoria alle superiori, ma non vale più quando ti avvicini ai 30. Non sei più una persona “impulsiva” e “difficile da decifrare”—potresti essere una persona che scatta facilmente per nulla, con problemi di attaccamento e comunicazione radicati nel profondo. Quindi considera la terapia.

Ci sono modi per andare in terapia anche se non hai soldi.

4) Sostanze

Ascolta, mi dispiace, ma sei troppo in là con gli anni per restare in piedi fino alle 6 del mattino nel salotto di chissà chi a parlare a macchinetta di capitalismo della sorveglianza.

Ora, è più una questione di imbarcarsi in “viaggi” spirituali e illuminanti. O almeno è quello che un sacco di gente continua a ripetere.

5) Prenditi cura dei tuoi hangover

Altre liste ti diranno di bere meno. Nella decade dei 20 anni, le reazioni delle persone al tuo bere tanto da star male passano da “ahah sei un mito” a “la tua salute mi preoccupa molto.” E il modo più salutare per evitare hangover micidiali (e la preoccupazione altrui) è semplicemente ridurre la quantità di alcol che consumi.

Detto questo, solo perché hai più anni non significa che devi smettere del tutto di sbronzarti. Ma devi imparare a gestire gli hangover. Per me, significa evitare i mix zuccherini e bere tanta acqua prima di andare a dormire dopo una serata.

6) Investi in un kit per cucire

So cosa stai pensando: oddio, che sbattimento. Ma non c’è ragione di buttare via quel paio di Levi’s che ti fanno un culo da panico solo perché si sono scuciti. Rattoppa quel buco! Rattoppalo e permetti al mondo di ammirare il tuo culo finché ne hai uno! Fai la stessa cosa con qualsiasi indumento che ne ha bisogno.

7) Impara a lavare a mano certi vestiti

Parlando di vestiti, perché non iniziare a lavare a mano quei capi che te lo chiedono espressamente sull’etichetta? Io mi sono rifiutata per secoli, perché non riuscivo a pensare di dover sfregare per ore un pezzo di stoffa sul lavandino.

In realtà, bastano 15 minuti in tutto e ora i miei maglioni non sembrano più rubati a una bambola di pezza.

8) Botox e filler: non bolliamoli automaticamente come qualcosa di demoniaco

Ok, prima di tutto: fanculo gli standard estetici. Nessuno deve dirti come essere. Ma c’è un momento nella vita di ogni persona in cui è possibile scegliere tra invecchiare come una rock star (Patti Smith, Liam Gallagher) o come una bambola iconica (Pamela Anderson, Amanda Lepore) e forse quel momento… è ora? A meno che tu non sia una Courtney Love o un Pete Burns quando era ancora in vita—in tal caso invecchi in entrambi i modi contemporaneamente.

9) Fai piani con persone nuove e rispettali

Quando sei adolescente, per “fare amicizia” basta in molti casi presentarsi in classe e alle feste in casa con relativa costanza, sbevazzare e fare gossip sulla persona che ti piace. Dopo i 25 anni diventa sempre un po’ più difficile, finché un giorno ti svegli a 30 anni e hai intorno le stesse cinque persone rimaste dai tempi della scuola o dell’università, e si stanno tutte sposando.

Avere vecchie amicizie è bello, ma per farne di nuove devi uscire dalla famosa comfort zone. Fai piani con persone che conosci meno ma che ti ispirano. Presentati agli appuntamenti con loro. L’altro giorno, una persona che conosco poco mi ha scritto chiedendomi di farci una passeggiata. Ho detto di sì. È stata una passeggiata molto piacevole e probabilmente lo rifaremo.

10) Compra una scatola degli attrezzi (con gli attrezzi)

Ok, io non ho una scatola degli attrezzi (sai, quelle che contengono chiavi a brugola, martelli, cacciaviti diversi, magari un trapano), ma un sacco di gente mi continua a dire di comprarne una. Quindi ti giro il consiglio, ecco.

11) Fai più foto

Non parlo di quelle sul cellulare che fai e poi non guardi mai più. Cioè, anche. Ma prova a scattare foto con l’intenzione di conservarle e pensa a quando in futuro le ritroverai e inizierai a scorrere una dopo l’altra: avere un sacco di foto fa sentire bene e fa provare un senso di gratitudine per la vita che hai vissuto fino a questo momento.

Potresti pensare di aver passato la decade dei 20 anni a guardare Netflix e fare doom scrolling su Trump, la pandemia, la crisi climatica o la guerra, ma guarda tutte queste foto: ci sono stati giorni felici!

12) Smettila di imbarazzarti per il sesso e per le cose “strane” del sesso

Non c’è niente di più imbarazzate di essere in imbarazzo. Specialmente riguardo al sesso. Specialmente quando sei a cavallo dei 30 anni. Ti piace farti fare pegging mentre l’altra persona ti chiama “mammina?” Che c’è di male?

Foto: Chris Bethell

13) Impara a rollare il tabacco

Altre liste ti diranno di smettere di fumare (e hanno le loro buone ragioni), io mi limito a dire a chi fuma abitualmente sigarette industriali, a chi fuma solo in compagnia, e a chi “non fuma” ma chiede a un’altra persona di girargli una sigaretta dopo esattamente tre bicchieri: impara a rollarti una sigaretta per conto tuo. Vedi anche: Comprati il tabacco, smettila di scroccare sempre.

14) Tieni in vita le tue piante

A quanto pare, per tenere in vita delle piante non basta annaffiarle quando ti ricordi. Le persone che hanno appartamenti-giungla con floridi rampicanti sulle pareti usano fertilizzanti e misture apposite e cambiano i vasi e terriccio regolarmente.

Se stai considerando di diventare una “persona da piante” ora che ti avvicini ai 30 anni—statisticamente probabile—fai un po’ di ricerca. Altrimenti camera tua sembrerà La piccola bottega degli orrori.

15) Smettila di fare ghosting

Quando parlo di “ghosting” non intendo dimenticarti di rispondere su una app di dating a qualcuno che non hai mai visto dal vivo. Quelli sono un po’ affari tuoi. Intendo fare sesso con una persona o uscirci regolarmente per mesi e poi far finta di essere morto/a perché ti ha dato noia sentirla masticare al cinema. Non superare i 30 anni facendo ancora ghosting. Manda un’email, almeno.

16) Impara a gestire (e pagare) le tasse

Anni e anni fa, non sapevo come fare la dichiarazione dei redditi correttamente e il fisco ha iniziato a inseguirmi dicendo che avevo un debito di 10.000 euro. Mi mandavano lettere con scritto a caratteri cubitali “CI DEVI 10.000 EURO!”, nonostante io fossi ancora all’università e avessi solo un lavoro part-time come commessa. Poi, ogni volta che avevo un momento spensierato, di risate e gioia di vivere, la scritta 10.000 EURO compariva nella mia testa in rosso e mi passava tutta la voglia di divertirmi.

Non fare come me. Impara a gestire le tue tasse. Impara cosa significano i termini tecnici. Se tendi a distrarti appena vedi parole come “detrazione” parla con una persona professionista e fatti spiegare tutto. Se sei freelance, paga un/una commercialista per aiutarti con la dichiarazione dei redditi—è un costo, lo so, ma vale la pena.

17) Pulisci i muri di casa

Consiglio insolito, lo ammetto, ma hai mai notato che il colore delle fughe delle piastrelle in bagno non è uguale ovunque, o che quelle ragnatele nell’angolo in alto del salotto sono grandi abbastanza da dormirci dentro? La maggior parte delle superfici (dipinte o piastrellate) possono essere lavate o ripulite. Fallo.

18) Vivi relazioni che siano facili

Troppe persone passano anni a gridarsi addosso in tira e molla infiniti con la loro “anima gemella” conosciuta all’università. Ma le relazioni dovrebbero farti sentire bene almeno per il 75 del tempo. Quando guardi la persona con cui stai, dovresti sentire una botta di ossitocina come un neonato appena allattato. Non l’impulso di scrivere un poema tormentato, o di meditare complesse vendette. Detto questo…

19) Vivi relazioni divertenti

… solo perché stai per compiere 30 anni e hai una relazione stabile, non significa che devi abbandonarti a una vita di documentari su omicidi su Netflix accompagnati dalla domanda “è già ora di fare un’altra spesa?” ripetuta all’infinito. Fate cose nuove e diverse. Andate a serate insieme. Salite su un treno con una destinazione a caso. Limonate sul bus. Qualsiasi cosa vi piaccia, purché non sia sempre la stessa cosa. Oppure…

20) Non avere una relazione per forza

Nessun appartamento in centro con vista parco vale la convivenza con uno skater di 29 anni che ti chiede cosa c’è per cena ogni sera e vuole scopare solo in una posizione. Piuttosto, se vivi in una città molto cara, convivi con amici e amiche che stimi. E goditi la vita da single.

21) Smetti di mangiare di merda tutti i giorni

Sembra ingiusto, soprattutto se hai il palato di un bambino di sette anni e il corpo di una quasi trentenne come me. Vorrei solo mangiare patate con le faccine sorridenti e Burger King, ma farlo per più di tre giorni di fila non ha effetti piacevoli, diciamo.

Non c’è niente di moralmente sbagliato nel mangiare schifezze—anzi, moralmente è più che comprensibile—ma più passano gli anni, più devi prenderti cura del tuo corpo da diversi punti di vista. È una questione di entropia, baby, che non risparmia nessuna persona o cosa nell’universo. Quindi bevi tanto, mangia più fibre ed esplora il mondo delle zuppe e dei brodini. Ti sentirai molto bene.

22) Impara a pensare a te e ai tuoi sentimenti e desideri

È molto divertente raccontare del “pagliaccio che si è lasciato scappare di essere fidanzato solo alla quarta uscita insieme,” ma a volte imbastire intere conversazioni sulle tue disavventure relazionali (per fare un esempio) o farne il centro dei tuoi pensieri è un modo per non parlare o concentrarti su di te. Quindi: pensa a te. Pensa a chi sei. Pensa a cosa vuoi.

23) Dormi di più

Fatta eccezione per malattie croniche e depressione, non c’è nulla al mondo che non possa giovare di abitudini sonno-veglia più equilibrate. Fai un pisolino dopo pranzo. Fai un pisolino in metro. Vai a letto presto (tipo alle 10/11 di sera) per un paio di giorni a settimana e scaricati una di quelle app che monitorano la qualità del sonno in base ai gorgoglii da goblin che emetti alle 4 di notte.

24) Procurati almeno tre outfit ‘seri’

Diventare grandi significa dover presenziare più spesso a matrimoni, colloqui di lavoro e via dicendo. Dunque procurati qualche capo di abbigliamento che non sia un piumino fluo e un misto di t-shirt simpatiche e maglioni della nonna. La mia personalissima opinione è che una maglia a collo alto nera fa sembrare quasi chiunque una persona seria e intelligente—a prescindere dal genere—dunque fai scorta di capi del genere e lasciali in un cassetto finché qualcuno non muore, decide di sposarsi o di licenziarti.

25) Fai spazio al lato più imprevedibile di te

Una cosa che non ti dicono mai quando ti avvicini ai 30 anni è che vivrai un cambio di prospettiva importante: continuerai a fare un sacco delle cose strane che facevi nel decennio precedente, ma smetterai di dare così tanta importanza alle opinioni altrui. La vergogna diventa sempre meno col passare di mesi e anni, finché non ne avrai proprio più. Gioisci di questa libertà.

26) Pratica il sesso orale come si deve

Non ci sono scuse per non saper praticare bene il sesso orale una volta passati i 29, a meno che tu non sia una persona disinteressata al sesso (legittimo). Lo stesso vale per dita e mani. Se sai fare queste cose con sicurezza e delicatezza, non devi preoccuparti di tanto altro.

27) Smettila di fare capricci infantili

Quando ho chiesto a Hatti Rex, social editor di VICE UK, cosa a suo avviso fosse importante fare prima di compiere 30 anni, questa è stata la sua unica risposta. Vedi anche i punti 3, 12 e 15.

28) Bevi più acqua

L’abbiamo già detto, sì. Ma è importante: forse hai mal di testa proprio in questo momento. Forse hai la mente annebbiata. Confusa. Un po’ di letargia? Cosa hai bevuto oggi? Cosa? QUATTRO caffè e basta??

Bere più acqua—ascoltami, davvero—è divertente quando ci prendi la mano. Il tuo cervello inizia a funzionare meglio. La tua pelle appare più luminosa. Il bianco degli occhi anche. Ci sono persone su YouTube che si filmano mentre bevono acqua—solo acqua—e per quanto a mio avviso stiano esasperando un po’ il concetto di “idratazione”, capisco il loro intento.

29) Continua a cercare nuova musica

Una delle mie più grandi paure è diventare una di quelle persone tra i 30 e i 40 anni che ascolta solo la musica della sua giovinezza, come quei genitori della Gen X che ti dicono che nessuno fa la più musica di prima. Solo perché stai entrando nella Vita Adulta Vera non significa che il tuo gusto debba restare congelato e ancorato al passato.

Detto questo, ovviamente, se vuoi ascoltare solo i My Chemical Romance per il resto dei tuoi giorni, va benone. \m/

30) Goditi il fatto che stai per compiere 30 anni

Invecchiare fa paura perché possiamo solo andare in una direzione e mai al contrario e “una direzione” significa più vicino alla morte, che è quando smetti ufficialmente di esistere.

Detto questo, ci sono un sacco di motivi di gioia nel concludere la decade dei 20 anni. Invecchiare significa fare le cose che ti piacciono perché ti piacciono e non perché le fanno le altre persone. L’emulazione sociale non è più tutta sta gran cosa. Probabilmente, sei una persona più calma e gentile. Forse hai uno stile più sofisticato di un tempo. Sai quando uscire e quando passare la serata a casa. E per quanto tu abbia qualche anno in più, non sei ancora “in vecchiaia.” Ci vediamo dall’altra parte dei 30.