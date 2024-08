16 metodi per rendere il sesso tradizionale più avventuroso

Non c’è niente di male nell’essere una persona che preferisce genuinamente il sesso vanilla al sesso più sperimentale o kinky. Ognuno ha i suoi gusti, no?

Ma se, pur essendo fan delle posizioni tradizionali, ogni tanto pensi Mh, magari ci sono modi per variare, o hai qualche curiosità, ci sono un sacco di soluzioni.

Videos by VICE

Alcuni di questi metodi non riguardano neanche il rapporto sessuale in senso stretto—sono più modi per cambiare come tu e l’altra persona parlate di sesso ed eccitazione.

Ecco un elenco di idee per trasformare il sesso abituale in qualcosa di un po’ più avventuroso.

1. Parlate di una fantasia insieme

Fantasticare sullo stesso scenario—anche uno che rispecchia le abitudini—può essere un buon inizio. Come suggerisce l’educatrice sessuale Kaz Lucas, “Prendetevi il tempo per esplorare la fantasia e perdervi nei dettagli.”

Potete anche parlare di qualcosa che non avete mai provato: descrivere una threesome di fantasia, per esempio. Insieme, immaginate che aspetto avrebbe un’ipotetica terza persona. Cosa indossa quando la incontrate? Che odore ha? Fate a turno nel descrivere questa persona misteriosa e che ruolo avrebbe nel sesso con voi due.

2. Registra un audio mentre ti masturbi e mandalo all’altra persona

Mandare note vocali mentre ti masturbi può essere un ottimo preliminare—sia che siate lontani, sia che siate nella stessa casa. Per molte persone, è meno impegnativo di filmarsi in modo esplicito. “Una fantasia registrata può offrire una forma di eccitazione che dura nel tempo. Suscita meno ansia di un video e le mani sono libere per toccarsi,” spiega lo psichiatra Travis Meadows, specializzato nel sex counseling.

Prova anche a registrarti mentre hai un orgasmo o descrivendo esattamente cosa vorresti che ti facesse l’altra persona la prossima volta che sarete insieme. Ricorda che la maggior parte delle app permette di salvare le note vocali e riascoltarle quando hai bisogno di ispirazione.

3. Guardate porno insieme (o separati)

A proposito: serve un po’ di ispirazione? Guardare altre persone che fanno sesso può gettare una nuova luce sulle vostre vite sessuali senza snaturarle.

Stimoli visivi aggiuntivi possono anche darvi la sicurezza per provare finalmente quella certa cosa che vi incuriosiva. Se non vuoi guardare porno con un’altra persona, ma siete d’accordo a farlo separati, scambiatevi link di video che vi piacciono e parlatene. L’effetto sarà simile, ma eviterete la tensione o l’imbarazzo fisico.

4. Create liste “Sì, No, Forse?” e scambiatevele

Le liste non sono proprio l’emblema della sensualità, ma prendersi il tempo per scrivere cosa ti piacerebbe sperimentare e cosa no nella tua vita sessuale può contribuire a trasportare un po’ di quei pensieri nella realtà. Una lista ‘Sì, No, Forse’ è il modo perfetto per verbalizzare gli atti sessuali che vorresti provare, stando all’educatrice sessuale Janielle Bryan. “Mettere le liste a confronto e vedere cosa combacia è un buon modo per iniziare una conversazione tranquilla su cose nuove da provare,” dice.

Stabilite un numero massimo di punti per la lista. Per molte persone arrivare a cinque è facile, magari 30 è più complicato. Ma una lista più lunga incoraggia a pensare fuori dagli schemi e andare oltre ciò che già conosci.

5. Fate dirty talk semplice

Introdurre il dirty talk in camera da letto aiuta ad alleggerire un po’ dell’ansia che deriva dal provare cose nuove. Se non sai da dove partire: raccontatevi a turno cosa vi piacerebbe fare all’altra persona e viceversa.

6. Provate la deprivazione sensoriale (semplice)

Usando oggetti con cui siete entrambi a vostro agio, come un foulard o una sciarpa, provate a escludere un senso alla volta. Se uno di voi non è in grado di vedere o toccare parti del corpo dell’altro per un po’, l’incontro si intensifica appena l’accesso a quel senso è ristabilito—e, nel frattempo, si intensificano anche gli altri sensi.

7. Oppure: Aggiungete sensazioni

Se sei più per “aggiungiamo qualcosa” anziché “togliamo qualcosa”, bene. “Le persone possono godersi rapporti che stimolano l’intero sistema nervoso” aggiungendo elementi sensoriali in più, spiega la terapeuta sessuale Michelle Herzog. Incorporate materiali diversi, come pizzo, pelle, o seta, o odori, come candele e olii essenziale.

8. Fai o fatti fare un massaggio sensuale

Già che stiamo parlando di candele: versare olio tiepido sul corpo (tuo o dell’altra persona) durante un massaggio intensifica il gioco di sensazioni. Osservare come i corpi reagiscono a diverse temperature è un modo semplice per scoprire nuovi punti sensibili. Provate con una candela che funziona anche come olio per massaggi—sono candele diverse da quelle fatte di cera normale, perché sono contengono olii appositi per il corpo che si sciolgono lentamente e a temperatura più bassa, quindi occhio a comprare quella giusta, onde evitare bruciature antipatiche.

9. Provate a darvi piccoli morsi mentre vi baciate e leccate

A prescindere dal vostro interesse per il sesso spinto, i morsi leggeri possono essere molto piacevoli tra un bacio e l’altro, sia sulle labbra che su parti non genitali. Per alcuni, un morso delicato può essere piacevole anche sui genitali—scopritelo per gradi, in caso.

10. Fate sesso su una sedia o poltrona

Se vuoi avere più leva durante il sesso penetrativo, farlo su una sedia rende la posizione “cowgirl” un po’ meno convenzionale. Funziona così: la persona che penetra sta seduta su una sedia, mentre l’altra si siede sopra, i volti rivolti uno verso l’altro. Usando la sedia come supporto, la persona sopra ha più controllo del ritmo e in generale ha una seduta più comoda anche per sessioni lunghe.

11. Usate un vibratore

Se usate sex toy da soli, o se non li avete mai usati ma vorreste provare, aggiungere un vibratore alla situazione è “un metodo sicuro per alzare l’asticella,” dice la terapeuta sessuale Kamil Lewis.

I vibratori possono essere usati esternamente su clitoride, ano, capezzoli o intorno alla punta del pene. Anche in questo caso andate per gradi, variando l’intensità della vibrazione, per capire cosa piace a entrambi.

A proposito di sex toy, sai che VICE ha lanciato una linea con MySecretCase, con vibratori, ring, plug, toy controllabili a distanza e altro? Vai sullo shop di MySecretCase per vederli (e usa il codice MSC-vice-20 per uno sconto del 20 percento da inserire al carrello).

12. Masturbati o fatti masturbare senza mani

“Non potendo usare le mani o praticare sesso orale, le persone devono aprire la porta a soluzioni creative per stimolare i genitali dell’altro (o propri).” L’uso di diverse parti del corpo (il naso, le dita dei piedi, etc.) al posto di mani e bocca porta a un’esplorazione sessuale potenzialmente sorprendente ed eccitante (provate anche con una benda sugli occhi!).

13. Concentratevi sui capezzoli

Al netto del livello di agio e disponibilità a giocare con parti del corpo che sono più sensibili, mordere o stringere i capezzoli è un modo per aumentare esponenzialmente la sensazione che dà il solo baciarli. Magari accarezzateli mentre l’altra persona è ancora vestita, per far crescere un senso di trepidazione. Prova a leccare i capezzoli e a soffiarci sopra subito dopo, per una stimolazione extra.

14. Provate il BDSM leggero

Darsi al BDSM non significa necessariamente mettere la firma su tutto lo spettro delle attività che il BDSM include. Lucas suggerisce di usare le mani o oggetti della casa per sperimentare atti diversi dal solito, senza il fattore intimidatorio che fruste e manette spesso comportano.

Con le mani o diversi oggetti, potete sperimentare livelli diversi di spanking, per esempio. Come consiglia Lucas, “Iniziate da cosce o braccia prima di spostarvi a aree più sensibili come il sedere o il viso.” Iniziate con un tocco leggero e—ancora—andate per gradi, aumentando la potenza del singolo schiaffo quando siete entrambi pronti a farlo.

15. Impegnatevi per fare sesso il più lentamente possibile

Come spiega Herzog, “Rallentare la dinamica sessuale è un modo semplice ed erotico per uscire già dai confini prestabiliti.”

Prendere il sesso con calma non significa renderlo freddo. Se vi concentrate su ogni momento, ogni carezza, ogni bacio, vi potreste accorgere che ci sono aspetti di ognuna di queste cose a cui vorreste dare più attenzione e tempo.

16. Provate a fare ‘edging’

Se sei a caccia di un modo infallibile per aumentare l’eccitazione durante i preliminari e il sesso, prova a fare “edging”—ovvero la pratica per cui uno o entrambi i partner arrivano quasi all’orgasmo ma si interrompono prima di raggiungerlo, e lo fanno svariate volte di fila durante un rapporto. L’eccitazione può aumentare fino al punto che anche il sesso più tradizionale del mondo sembrerà un’esperienza del tutto nuova.