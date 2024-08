Non hai mai sentito nessuno fare trap come 645AR

Vi ricordate com’eravamo teneri cinque anni fa, quando ancora ci lamentavamo dei rapper che usavano l’autotune? O di quelli che non facevano le rime? O di quelli che andavano fuori tempo? O di quelli che scrivevano testi senza senso? Ecco, se potessimo andare indietro nel tempo faremmo sentire a tutti i criticoni un pezzo come “4 Da Trap” di 645AR, uscita a gennaio. Se non l’avete mai sentito, guardate il video qua sopra e poi continuare a leggere. Sappiate che ha 10 milioni di views.

645AR nemmeno ci prova, a dire delle cose sensate o a usare la melodia in modo serio. La sua voce sembra lo squittio di un topo, una cosa strana e incomprensibile nata per uno scherzo mentre era in studio. I testi ci sono: le classiche parole di rivalsa, di fuga dallo spaccio e dagli sbattimenti, ma è il suono che è davvero assurdo. E il risultato è una di quelle cose su cui è impossibile non avere un’opinione, che sia “ma guarda sto scemo” oppure “questa roba è il futuro, chiudiamo la trap”—entrambe ugualmente valide.

Dato che il mondo è un posto buffo, invece di restare un meme 645AR ha fatto abbastanza views da trovarsi in mano un contratto con la Sony—e un nuovo singolo che si chiama “Yoga”, ha un video che sembra uscito da un trip di peyote ed è al momento in Viral 50 Spotify in Italia. Motivo per il quale possiamo anche dire che questa roba è l’avanguardia, e che le etichette metteranno sotto contratto chiunque riesca a generare attenzione attorno al suo nome.

Dopo questa roba, chissà come la formula trap potrà continuare a innovarsi—ci sarà mai un limite all’astrazione? Boh. Intanto, nel 2020 rappare con una voce che sembra appena passata per l’elio di un palloncino è diventato un modo per provare a crearsi una carriera nella musica.

