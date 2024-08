Il sistema distopico con cui Amazon traccia ogni minuto di lavoro dei dipendenti

Amazon è già tristemente nota per punire—e talvolta licenziare—i dipendenti che, secondo l’azienda, sprecano tempo sul posto di lavoro. Una serie di documenti ottenuti da Motherboard, però, fornisce nuovi dettagli su come Amazon tenga traccia e registri ogni minuto di “time off task” (abbreviato in TOT), ovvero i momenti di pausa non permessa, tramite gli scanner a frequenze radio portatili che le persone usano per tracciare i pacchi di chi fa acquisti sul sito.

I documenti—depositati presso il National Labor Relations Board nel contesto di una disputa al magazzino di Amazon di Staten Island JFK8, che ha di recente costituito un sindacato—rivelano che i lavoratori possono ricevere un primo avvertimento scritto se accumulano 30 minuti di pausa al giorno in un giorno solo in un periodo di un anno. Possono essere licenziati se accumulano 120 minuti di pausa in un giorno solo o se hanno accumulato 30 minuti di pausa su tre giorni distinti in un anno.

Gli esempi e i modelli di fogli di calcolo inclusi nei documenti mostrano come Amazon tracci, al minuto, la quantità di tempo che ogni persona lavoratrice passa in bagno, o compiendo infrazioni come “parlare con un altro dipendente Amazon,” o recarsi al piano sbagliato del magazzino. Si riporta tra gli esempi anche il caso di una pausa di 11 minuti non giustificata in cui un lavoratore “non ricorda” cosa stesse facendo.

Un insieme di linee guida per questi momenti di “non efficienza” rivela che Amazon ha chiesto ai manager del centro JFK8 nel 2019 di usare uno strumento di tracciamento per identificare un “trasgressore numero uno” per ogni turno, ovvero la persona che avrebbe accumulato più minuti di pausa in un turno di lavoro calcolati in base all’inattività del suo scanner per prodotti. La figura manageriale doveva poi chiedere al “trasgressore numero uno” di chiarire dose si trovasse e cosa stesse facendo per ognuno degli intervalli di tempo registrati nel sistema come improduttivi, e punirlo quando appropriato. A ogni turno “i manager usano lo strumento di tracciamento del TOT per identificare il trasgressore numero uno sotto ogni manager,” dicono le linee guida.

Come esempio pratico della cosa, Amazon mostra un riassunto di come un manager può approcciare i propri sottoposti e chiedere loro di rendere conto del tempo passato in bagno in un certo momento del giorno: “L’Affiliato Amazon ha dichiarato che si trovava in bagno per 10 TOT [ovvero: 10 minuti di pausa non permessa, NdT]. AA è stato redarguito riguardo la politica TOT.” Il New York Times è stata la prima testata a pubblicare informazioni su come Amazon monitori i “trasgressori numero uno” al JFK8.

Nonostante le istruzioni che ricevono i manager di Amazon chiedano di indicare solo il “trasgressore numero uno” di ogni turno, essi possono interrogare a proposito dei loro spostamenti almeno tre persone per turno, si evince dai documenti. Un modello di interrogatorio di un lavoratore che ha accumulato 47 minuti di pausa il 17 marzo 2019 mostra che il tool di Amazon ha registrato i cinque blocchi di tempo come TOT. Dopo, un manager ha chiesto al lavoratore di spiegare cosa avesse fatto durante ognuno dei blocchi.

“18:22-18:37 – [il lavoratore] è andato al piano uno ed è stato mandato al piano 2.”

“20:30-20:40 – [il lavoratore] era in bagno.”

“20:00-20:05 – [il lavoratore] ha avuto un problema [di apparecchiatura], verificato (tempo non contato nel complessivo TOT).”

“21:13-21:23 – [il lavoratore] stava parlando con un altro [lavoratore] senza motivi individuati.”

“23:04: 23:15 – [il lavoratore] non ricorda.”

Stando a questo esempio, Amazon ha perdonato il lavoratore per il tempo passato andando in bagno e a risolvere il problema tecnico, ma non per il tempo impiegato ad andare al piano sbagliato del magazzino o quello passato parlando con un’altra persona impiegata nella struttura, o per gli 11 minuti in cui non ricordava dove fosse andato.

In uno dei documenti, Amazon sostiene la politica TOT, spiegando che “l’impegno” dei lavoratori “nel completare gli obiettivi preposti è essenziale per essere l’azienda più cliente-centrica della Terra.”

Motherboard ha anche ottenuto una lista interna di 18 lavoratori del magazzino a JFK8 che sono stati licenziati per aver accumulato più di due ore di TOT in un solo giorno tra l’1 gennaio 2020 e il 25 febbraio 2020.

I documenti forniscono nuova chiarezza sul processo impiegato per sorvegliare, punire e talvolta licenziare chi lavora nelle strutture di Amazon negli Stati Uniti. Alcune di queste persone con cui Motherboard ha parlato dicono che non hanno modo di sapere quanti minuti di pausa non permessa (TOT) abbiano accumulato e dicono di saltare le pause concesse per bere e andare in bagno per paura di essere punite o licenziate. Essendo Amazon la seconda azienda nel paese per numero di impiegati, le sue politiche di produttività hanno conseguenze su centinaia di migliaia di lavoratori.

I documenti includono anche screenshot del “Time Off Task Tool” di Amazon, cioè lo strumento usato per tracciare i minuti di pausa non consentita di ogni persona impiegata.

Amazon’s time off task tracking tool.

Dopo aver identificato il “trasgressore numero uno” per ogni turno, il manager deve intavolare una conversazione con questa persona, che dovrà spiegare “se si siano verificati impedimenti concreti che giustifichino la deduzione del tempo dal conto totale TOT tracciato dallo scanner.” Il manager modifica poi il totale di momenti di pausa non giustificati e fornisce un feedback e una nota disciplinare quando ritenuto appropriato. Se il “trasgressore numero uno” di un determinato turno ha preso minuti di pausa in realtà giustificabili, il manager deve fare la ramanzina al trasgressore numero due. Un tool permette ai manager di vagliare i trasgressori più gravi in ogni turno. I documenti indicano inoltre che Amazon usi le registrazioni delle telecamere di sorveglianza per corroborare o smentire le giustificazioni date dagli impiegati e descrive un caso in cui l’alibi di un lavoratore è stato smentito usando “immagini video.”

Un modello di testo per la conversazione da intavolare con il “trasgressore numero uno” recita le seguenti parole: “Di recente, la tua performance è al di sotto delle aspettative. [Il giorno X] in diversi momenti del tuo turno è stato notato che hai preso momenti di pausa per un [totale di minuti TOT escluse le pause giustificate]. Questo numero è stato ottenuto calcolando tutti i TOT del giorno che sommati danno [un totale TOT escluse le pause permesse] e sottraendo 17 minuti per ogni pausa pagata. Durante una conversazione di ‘chiarimento’ hai dichiarato di aver incontrato i seguenti ostacoli […]. Questi comportamenti sono in violazione del codice di condotta di Amazon. ‘Il mancato rispetto dei tempi di inizio, di fine o di pausa, o il tempo sprecato sono considerati una violazione di Categoria 2 del codice di condotta.”

Amazon ha dichiarato in precedenza che meno dell’1 percento dei licenziamenti nel 2019 avessero a che fare con le pause non permesse o con un mancato allineamento con le norme, e che le linee guida suggeriscono che tenere traccia dei TOT sia principalmente un metodo per motivare i lavoratori a essere produttivi. L’obiettivo, dicono le linee guida, “del controllare i TOT è creare un ambiente non di ammonimenti generali, ma in cui le persone sappiano che i TOT sono oggetto di revisione e per questo rispettino gli standard durante il loro turno.”

Amazon non ha risposto alla nostra richiesta di commento, né alle domande su se queste politiche siano ancora attive a JFK8 o usate in qualsiasi altro magazzino di Amazon negli Stati Uniti.

Morgan Lewis, un avvocato di alto profilo che rappresenta Amazon ed è specializzato nel contrastare la costituzione di sindacati interni, ha sottoposto i documenti al National Labor Relations Board a febbraio 2020 allo scopo di respingere l’accusa secondo cui Amazon avrebbe fatto una rappresaglia illegale nei confronti di un lavoratore del JFK8 perché raccoglieva le firme di persone colleghe per una petizione. I documenti sono stati ottenuti tramite una richiesta di accesso a registri pubblici. Una nota scritta dall’avvocato di Morgan Lewis dice che questi documenti dovrebbero essere trattati “come confidenziali” e che Amazon ha richiesto che il NLRB non riveli alcun contenuto senza ricevere prima il suo “consenso scritto.”

I documenti includono l’esempio di una persona impiegata al JFK8 che è stata registrata come “trasgressore numero uno” e poi licenziata per aver accumulato tre ore e 57 minuti di TOT in un solo giorno nel 2019. Il manager di quella persona ha poi stilato una lista di tutti i momenti di pausa non permessa durante quel turno specifico, minuto per minuto, basati su quando lo scanner era inattivo, così che la persona potesse fornire delle eventuali giustificazioni. Per esempio, lo scanner era inattivo tra le 7:25 e le 7:37 del mattino, ma il lavoratore ha spiegato che stava avendo problemi tecnici, così Amazon ha sottratto quei minuti dal totale TOT.

Alla fine, il lavoratore ha potuto giustificare solo un’ora e 12 minuti di inattività durante il turno e ha per questo perso il lavoro. “Amazon ha licenziato [nome redatto] perché è stato completamente improduttivo senza giustificazioni per almeno due ore e 45 minuti,” si legge in una lettera che Amazon ha inviato al National Labor Relations Board.