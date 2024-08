Il babka al cioccolato perfetto

4 babka

Preparazione: 25 minuti

Totale: 4 ore

Ingredienti per il babka al cioccolato

Per l’impasto:



170 g di latte intero

30 g di lievito fresco

325 g di farina da panificazione, setacciata

325 g di farina da pasticceria, setacciata

2 uova grandi, a temperatura ambiente

110 g g di zucchero semolato

1/2 cucchiaino di estratto di vaniglia

1/4 cucchiaino di sale

120 g di burro non salato, a temperatura ambiente, tagliato a cubetti

Per il ripieno di cioccolato:



450 g di Nutella

200 g di gocce di cioccolato semi-fondente

Per lo sciroppo di zucchero:



160 g di zucchero semolato

120 g di acqua

Procedimento

1. Versa il latte nella ciotola di una mixer con un gancio per impastare. Rompi il lievito nel latte e scioglilo con una frusta o usando la punta delle dita. Aggiungi la farina al latte, poi le uova sulla farina, poi zucchero, vaniglia, sale e metà burro. Incomincia a impastare alla minima velocità. Dopo 2 minuti aumenta la velocità fino a media e continua a far andare per altri 5 minuti, pulendo i bordo della ciotola, se necessario. L’impasto dovrebbe essere uniforme ma non liscio.

2. Diminuisci la velocità fino a bassa e aggiungi lentamente il resto del buttero, cubetto a cubetto, aggiungendo altro burro solo se i cubetti precedenti sono scomparsi nell’impasto. Il processo dovrebbe durare 2-3 minuti. Una volta che tutto il burro è stato incorporato, spegni il mixer. L’impasto dovrebbe essere liscio e uniforme.

3. Infarina leggermente una superficie da lavoro con la farina da panificazione e sistemaci sopra l’impasto. Impasta in una palla uniforme.

4. Ora crea un rettangolo di circa 25×15 cm e mettilo su una teglia. Coprilo con una pellicola di plastica e lascia in frigorifero per almeno 2 ore e fino a 12.

5. Ungi quattro teglie di 20×10 cm. Infarina una superficie da lavoro con la farina da panificazione e mettici sopra l’impasto. Infarina leggermente un mattarello e stendi l’impasto in un rettangolo di 90×22 cm (va bene se è più grande). Se l’impasto si ritira mentre lo stendi, coprilo con un asciugamano o una pellicola di plastica per 5 minuti, per lasciarlo riposare e poi continuare a stenderlo.

6. Usando una spatola, spalma la Nutella sull’impasto in modo uniforme, fino ai bordi. Spargi sopra le gocce di cioccolato.

7. Metti l’impasto davanti con il lato di 90 cm di fronte a te. Cominciando dal lato più basso, a sinistra, dell’impasto, usa la punta delle dita per arrotolarlo, andando dal lato sinistro a quello destro e cercando di arrotolarlo il più stretto possibile. Più strettamente è arrotolato, più strati di cioccolato avremo. Una volta che hai arrotolato l’impasto, tiratelo delicatamente, in modo che raggiunga 120-125 cm di lunghezza. Usando un coltello a serramanico, taglialo a metà nel senso della lunghezza, poi in quello della larghezza e ancora in quello della lunghezza. A questo punto dovresti avere 8 metà rotoli in 4 coppie di 2. Metti uno dei pezzi con la parte tagliata in cima. Mettici un altro pezzo sopra in modo da formare una x. Arrotolali uno con l’altro, tirando leggermente l’impasto per intrecciare i due pezzi l’uno con l’altro. Questo è ciò che fornisce al babka il suo aspetto a treccia. Trasferisci il babka su una teglia e ripeti il processo con i 6 pezzi rimanenti per creare 4 babka in totale.

8. Copri i babka con un asciugamano o mettili in un sacchetto di plastica pulito. Metti in un posto tiepido finché la loro misura non raddoppia, per circa due ore, due e mezza. Nel frattempo prepara lo sciroppo di zucchero. Mescola zucchero e acqua in un pentolino a fuoco medio-alto. Porta a ebollizione e lascia sobbollire per 2 minuti. Lo zucchero dovrebbe dissolversi completamente. Togli dalla fiamma e metti da parte per raffreddare.

9. Scalda il forno a 175°C. Scalda i babka a 25 minuti in un forno a convenzione o 30 minuti in un forno normale. Una volta cotti dovrebbero essere marrone-dorato.

10. Togli dal forno e spazzola subito con generose quantità di sciroppo di zucchero. Se ne rimane una parte puoi lasciarlo nel frigorifero per una settimana per usarlo in seguito.

11. Lasciare raffreddare completamente i babka a temperatura ambiente prima di toglierli dagli stampi.

