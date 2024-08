Un genio ha fatto una mappa delle città nelle canzoni di Calcutta

Poco fa stavo scorrendo le Instagram stories di Calcutta perché è il mio lavoro, e mi sono trovato davanti una di quelle cose semplici e geniali che ti fanno dire “ma come ho fatto a non pensarci prima”. L’ironia sulle città citate dal cantautore di Latina non ha limiti e sfocia nel macchiettistico, ma ciò non ci impedisce di apprezzare il genio di un fan di nome Stefano Monteduro, che ha costruito una mappa interattiva con tutti i luoghi menzionati nelle sue canzoni. Si sarà ispirato a quell’altra grande opera d’arte che era Mappiato, la mappa dei luoghi citati da Franco Battiato? Chi può dirlo.

Calcuttamappadi.it è un capolavoro. Non è solo per la gag di zoomare sull’Italia e vedere tutte le bandierine che Calcutta ha piazzato (e scoprire così che le sue simpatie si concentrano principalmente su Lazio e Veneto, ma che t’ha fatto la Toscana, per dire?), ma cliccando su ogni città si apre un pop up con la trascrizione e il frammento audio della strofa in questione, completo di link per ascoltare o acquistare il brano online. Cosa c’è di meglio in questo pigro pomeriggio estivo che viaggiare con la fantasia sulle note di Calcutta? Magari leggere l’articolo in cui avevamo parlato dei testi di Calcutta e della sua scrittura itinerante. Oppure no.

Videos by VICE

Segui Noisey su Instagram e su Facebook.

Leggi anche: