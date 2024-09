Provo dei sentimenti per un’altra persona: conta come tradimento?

Durante la quarantena su VICE avevamo avviato un appuntamento periodico, una specie di angolo in cui raccogliere i nostri pensieri, metterli sotto forma di domanda e lasciare che fosse una figura esperta a rispondere. Ora, anche tramite il contributo di altre redazioni di VICE, il discorso è stato ampliato. Da come fare i conti con un amore non corrisposto a come gestire coinquilini insopportabili, proveremo a offrire qualche consiglio. Oggi parliamo di come gestire una cotta quando sei già in una relazione stabile.

Ciao VICE,

il mio ragazzo e io stiamo insieme da quasi cinque anni. Ci siamo incontrati alle superiori, abbiamo iniziato a uscire insieme quando avevamo 20 anni e ora conviviamo.

È concesso a entrambi limonare con altra gente quando usciamo. È così da sempre per noi e non so perché, ma per alcune delle nostre amicizie è incomprensibile. Ciò che non possiamo fare, però, è frequentare altra gente e se ci rendiamo conto di avere una cotta per una persona, dobbiamo dircelo subito.

Proprio a riguardo di quest’ultima regola, le cose non stanno più funzionando. Penso di avere una cotta per Bas*, un ragazzo del nostro giro di amicizie. È divertente, intelligente, molto affascinante. È scattata subito una certa intesa durante un viaggio l’estate scorsa. Le ultime volte che siamo usciti, non riuscivamo a smettere di sfiorarci. Le persone che ci vedono ci dicono che saremmo una bellissima coppia, tanto la situazione è ovvia.

Parliamo quasi tutti i giorni su WhatsApp. Una volta l’ho chiamato su FaceTime mentre era dai suoi genitori e me li ha presentati. Non ci siamo ancora baciati e non ci siamo mai incontrati da soli. Per me, sarebbe spingersi troppo oltre.

La verità è che nell’ultimo periodo la relazione col mio ragazzo si è raffreddata. Quando facciamo sesso, io penso a Bas. Non voglio lasciare il mio ragazzo, ma ho paura che la relazione non sopravvivrebbe se scoprisse come stanno le cose. Mi sento in colpa da settimane. Conta come tradimento, anche se non c’è stata intimità fisica?

E.

Ciao E.,

L’amore è una cosa incredibilmente personale. Possiamo darti consigli, ma solo tu sai cosa è meglio per te.

Ti trovi in una situazione complicata. Alcuni studi hanno riscontrato che prendersi una cotta per qualcuno altera il cervello come fa l’alcol. I livelli di ossitocina—il cosiddetto “ormone della felicità”—aumentano quando siamo innamorati e questo aiuta a stemperare le ansie che ci portiamo dietro, esattamente come fa l’alcol. Entrambe le cose fanno sentire benissimo, ma compromettono la nostra capacità di prendere decisioni razionali.

Secondo il sessuologo Yuri Ohlrichs, hai tutto il diritto di sentirti confusa. Anche se all’inizio della relazione col tuo ragazzo avete stabilito delle regole, non significa che le cose, le situazioni e le persone non possano cambiare. Ohlirchs, che lavora al Centro di Sessuologia di Amsterdam, suggerisce di intavolare una conversazione franca col tuo ragazzo.

In aggiunta, consiglia anche di prendere in esame più da vicino i tuoi sentimenti per Bas. Perché ne sei così attratta? È desiderio sessuale? Ti stai semplicemente godendo una cotta? O ti immagini in una relazione con lui?

Ohlirchs puntualizza che è importante anche chiedere a Bas cosa voglia lui. Non sai se vuoi una relazione più seria con lui, ma magari a lui sta bene la situazione attuale e non è sicuro di volersi spingere oltre.

Potrebbe essere anche una buona idea vedersi in un luogo meno oscuro e sudato delle feste dove vi incontrate di solito. “È molto importante ricordare che ci sono tanti lati di Bas che non conosci ancora,” dice Ohlrichs. La tua visione romanticizzata sottovaluta quella che potrebbe essere la vita quotidiana con qualcuno, quindi occhio.

L’altra domanda che poi poni, quella di più ampio respiro sul tradimento emotivo, non ha una risposta semplice. Ma è bene ricordare che avere sentimenti per una persona non equivale automaticamente ad averci una tresca. “Succede. Non sei obbligata a comunicare quei sentimenti quando compaiono. Potrebbe trattarsi solo di una breve fantasia,” spiega Ohlirchs. Sottolinea inoltre che nessuno ti obbliga a condividere tutto con la persona con cui stai.

Esistono tuttavia dei confini: avete stabilito delle regole nella vostra relazione e tu al momento le stai infrangendo. Questo è dannoso per la fiducia che esiste tra te e il tuo ragazzo. Lo stai sottovalutando, perché non gli stai dando l’opportunità di avere una conversazione aperta e onesta con te su ciò che sta succedendo.

Stando a Ohlrichs, i tuoi sentimenti per Bas potrebbero essere causati da una miriade di ragioni. Sei alla tua prima relazione seria, e magari ti stai accorgendo solo ora di avere curiosità che vanno oltre la persona con cui stai. Sarebbe bene capire se vuoi davvero esplorare nuovi orizzonti.

Se è così, tu e il tuo ragazzo potreste scegliere di modificare il tipo di relazione tra voi. “Se lo decidete, è molto importante stabilire delle regole e non infrangerle,” dice Ohlrichs. Le regole differiscono di coppia in coppia. “Magari pensate entrambi di non aver bisogno di regole,” aggiunge. “In questo caso potreste dirvi, ‘Ok, fai pure, non provo gelosia o tristezza per questa cosa. Anzi: mi piacerebbe che mi raccontassi cosa fai.’”

Suonerà utopico e idilliaco, ma Ohlirchs dice che è più una questione di provarci che altro. “Spesso non sai cosa vuoi finché non l’hai provata. Magari l’idea del tuo ragazzo che va a letto con un’altra persona non ti disturba, finché non succede davvero.” E questa può essere una sorpresa spiacevole, dice. Ma insegna anche che “cambiare idea non è sbagliato.”

Anche in questo caso, l’onestà è tutto. Puoi tradire una persona anche se siete in una relazione aperta o poliamorosa, per esempio, mancando di rispetto ai confini che avete sancito insieme.

La situazione in cui sei potrebbe anche semplicemente indicare che non sei pronta per stare in una relazione in questo momento della tua vita, a prescindere da quanto ami il tuo ragazzo. Qualsiasi sia la ragione, sii onesta con te stessa e comunica i tuoi bisogni in modo chiaro. Tieniti pronta ad accettare le conseguenze, se scopri che lui non desidera lo stesso tipo di cambiamenti nella relazione e potrebbe dunque voler interrompere la storia.

Detto ciò, secondo Ohlrichs non c’è ragione di fasciarsi la testa per ora. Provare dei sentimenti per qualcuno che non è il tuo ragazzo non significa che la tua relazione attuale sia inesorabilmente alla fine. Anzi, è del tutto normale prendersi una cotta per qualcuno di tanto in tanto. Talvolta solo perché “è una cosa nuova, eccitante.” La cosa più importante è gestire quei sentimenti nel modo più appropriato e avere rispetto di tutte le persone coinvolte.

*Nome modificato