Quattro pornostar raccontano a cosa pensano mentre girano una scena

Spesso faccio fatica a concentrarmi al lavoro. Batto nervosamente sulla tastiera mentre col pensiero vago verso orizzonti lontani. Penso sia una cosa che facciamo tutti.



Qualche tempo fa sono stato sul set di un film porno, e mi sono chiesto: ma le pornostar a cosa pensano durante il sesso? Perché ok, fanno sesso, ma lo fanno per lavoro. Secondo uno studio del 2010, almeno il 30 percento delle persone sono spesso distratte, e mentre fanno una cosa pensano a un’altra—tranne quando fanno sesso. Ma i professionisti dell’intrattenimento per adulti?

Videos by VICE

Sono andato a chiederlo ad alcuni attori sul set dell’ultima produzione di Lightsouthern.

Blake Wilde

VICE: Ciao Blake, tu a cosa pensi mentre giri una scena?

Blake Wilde: In genere all’inizio della scena penso, sono a favore di camera? Sono nella posizione migliore? Verrò bene in video? Ma dopo un po’ inizio a pensare a tutt’altro, tipo a cosa mangerò dopo il set, che pizza ordinare e se c’è birra in casa. Quel tipo di cose.

Ti capita mai di pensare a cose banali?

Certo, sempre. Mi vengono spesso in mente un sacco di cose banali. Mentre giro una scena cerco di rendermi conto di che ore sono, di quante posizioni abbiamo già fatto e se sono durate abbastanza per garantire che il regista fosse soddisfatto. Ma poi ricomincio subito a pensare al cibo.

Il lavoro ti eccita ancora o è diventato qualcosa che fai senza pensare?

Non sono mai stata davvero eccitata dalle telecamere. Per me è un lavoro come tutti! Certo, ci si diverte, e ogni scena è un po’ diversa, ma dal punto di vista sessuale non provo grande eccitazione sul set. Mi piace, però.

Jessie Lee Pierce

VICE: Ciao Jessie. Allora, mentre giri una scena di sesso a cosa pensi?

Jessie Lee Pierce: A parte alle telecamere, penso anche agli altri attori presenti, che in quel momento sono pagati per fare sesso con me. E mi chiedo, gli piacerà o sta facendo finta? Prova attrazione per me o è solo l’effetto del Viagra?

Ho una mente che vaga molto, ma quando sono al lavoro cerco sempre di concentrarmi e di fare riuscire la scena al meglio. Ancora oggi mi agito prima del set. Il mio problema forse è il contrario, rischio di farmi prendere troppo dal sesso. I pornoattori sono in genere abbastanza bravi a letto, è la verità. Quindi a volte penso, sono troppo coinvolta? Forse sono da troppo tempo in questa posizione e dovrei cambiare?

Sul set riesci a venire facilmente come nella vita privata?

Diciamo che avere un orgasmo sul set è possibile ma è più difficile, perché hai la pressione delle telecamere e tutti che aspettano. Io ci tengo che i miei orgasmi sul set siano autentici, e la maggior parte lo sono. Non tutti. Con quella pressione addosso a volte è più difficile, e l’importante è rilassarsi—sia io che il mio partner. Per gli uomini è più difficile fingere perché tutti vogliono sempre il cum shot.

Hai delle fantasie in cui rifugiarti quando la scena che stai girando non ti eccita?

A dire la verità, quasi sempre penso ad altro per raggiungere l’orgasmo. In genere, sono scene di porno che ho visto di recente e rievoco. Con un po’ di immaginazione in più, mi sembra addirittura di viverle.



E le scene di masturbazione? Ti lasci andare?

Quelle sono le scene più difficili perché devi fare tutto da sola. Ma quando sei da sola sul set ti puoi rilassare di più, e io inizio a pensare al mio gatto e al pacco che devo spedire in posta. Cose davvero noiose.

Abbiamo parlato con Valentina Nappi della sua prima esperienza sul set:

Madison Missina

VICE: Ehi Madison, tutti noi viaggiamo con la mente mentre siamo al lavoro. Tu a cosa pensi mentre giri una scena?

Madison Missina: La scena di sesso che ho girato la settimana scorsa era una scena BDSM spinta in cui ero la sottomessa, ed ero molto concentrata su questo viaggio nell’universo della sottomissione.

Com’è l’universo della sottomissione?

È molto zen. C’è anche una certa libertà, perché quando sei completamente sottomesso è l’altra persona che ha il controllo, tu non ti devi preoccupare di nulla. Certo, senti il dolore, ma diventa quasi piacevole. Quando finisce la scena di sottomissione, in particolare se era una scena forte e dolorosa, hai un picco e poi un crollo nelle 24 ore successive. È un’esperienza movimentata.

E invece nelle scene vanilla a cosa pensi?

Quasi tutte le scene che faccio seguono lo stesso schema: sesso orale, tre posizioni e poi orgasmo di lui. Io, tra me e me, canticchio. La mia canzone preferita è “Black Velvet”. Cantare mi aiuta a tenere il tempo e a mettermi nello spirito giusto. A nessuno piace sentirselo dire, ma io non mi eccito quasi mai davvero sul set, e allora mi canto una canzone per sentirmi sexy. Dopo una canzone so che posso cambiare posizione, e dopo cinque canzoni finisce la scena.

Jake Shy

VICE: Ciao Jake. Immagino che tu sia costantemente preoccupato da come stai venendo in video. Ma altrimenti, a cosa pensi sul set?

Jake Shy: Penso a quante volte ripeto “oh fuck”—l’ho detto troppe volte? Penso sempre a cosa devo fare subito dopo. Qual è la prossima scena? Cos’altro ho da fare questa settimana? Onestamente, ho sempre mille cose che mi passano per la testa. Penso spesso ai graffiti, al fatto che vorrei essere fuori a farne.

Quindi durante una scena pensi, “Quel muro accanto alla stazione sembra proprio ok per una tag”?

Assolutamente sì. Fare i graffiti mi piace più del sesso. È la mia passione. Il sesso che faccio nel porno è solo una minima parte di me. Tanti mi dicono, “Dev’essere bellissimo fare il tuo lavoro, no?” Sì, è fico, ma non è la cosa più importante.

Ti ecciti ancora sul set?

Non è facile, non ti ecciti come quando guardi un porno. Quando guardo l’attrice sul set non penso che è super sexy. Penso che se mi eccitassi davvero verrei molto prima.

Segui Chris su Twitter. Grazie a Lightsouthern per averci ospitato sul set.