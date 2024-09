Quanti soldi puoi davvero fare investendo nelle criptovalute

Eddy Zillain aveva 15 anni quando ha messo tutti i suoi risparmi (12.000 dollari, il corrispettivo attuale di circa 10.000 euro) in criptovalute. Tre anni dopo, ha dichiarato di aver fatto più di un milione di dollari. Ora che ha più di 20 anni, Zillain su Instagram pubblica foto che mostrano una vita nel lusso, tra Lamborghini e yacht che sembrano usciti da Wolf of Wall Street.

Nel mondo delle criptovalute, il viaggio verso la vetta di Eddy non è certo unico. I social media sono pieni di cripto ricconi fatti da sé che promettono che chiunque può guadagnare quanto loro. Basta rispettare due regole—HODL (hold on for dear life) e DCA (dollar cost average)—per incassare in fretta, dicono i crypto-bro nel subreddit r/cryptocurrency e nei video a tema su YouTube.

Ma dietro i thread e le vite da sogno costruite sui social, quanto guadagnano davvero i “crypto-bro”?

Guadagnare con Bictoin, Ethereum, Dogecoin

Ewan, 23 anni, dice di essersi interessato per la prima volta al trading di criptovalute a marzo e aprile del 2021. “All’inizio ero super entusiasta—leggevo un sacco di cose sulle criptovalute, tra cui molti white-paper [spiegazioni tecniche di progetti crypto formulate dai creatori stessi dei progetti],” racconta. “Ora non faccio più nessuna di quelle cose.”

Ewan dice di aver investito 1.000 sterline (circa 1.200 euro) nei due “nomi grossi” del settore, Bitcoin ed Ethereum. Al momento, il suo portafoglio conta 1350 sterline (circa 1.600 euro), il che significa che ha avuto un ritorno del 35 percento nell’ultimo anno. È un risultato buono, ma lontano anni luce dalla ricchezza in senso stretto.

Il 41enne Richard, invece, definisce il suo percorso come vere e proprie montagne russe.

Dopo aver investito i risparmi di una vita—140.000 sterline (165.000 euro)—prima in Bitcoin e poi in Ethereum, nel 2013, dice di essere passato “dalle stalle alle stelle, poi di nuovo alle stalle—per tornare a metà strada.” Dopo diversi sali e scendi tra il 2014 e il 2017, si è ritrovato con un equivalente di 32 milioni di sterline (circa 38 milioni di euro) in Ethereum, prezzo attuale. Ma durante la pandemia, ha perso metà della sua fortuna per uno “shorting,” termine che indica lo scommettere contro futuri picchi di prezzo di una criptovaluta.

Gli enormi profitti iniziali di Richard sono simili alle cifre che alcuni dei crypto-influencer con cui ho parlato definiscono come tipici quando investi nel mercato delle criptovalute.

Prendiamo il caso di Lea Thompson, che ha circa 154.000 follower su Twitter, dove è nota come @girlgone_crypto. Non vuole parlare in dettaglio di quanti soldi ha accumulato lei negli anni, ma ribadisce che i guadagni dati dalle criptovalute sono abbastanza da “cambiare davvero [la vita]” di alcuni investitori.

Ovviamente, considerato quanto volatile può dimostrarsi il prezzo delle criptovalute, non sorprende che promettano grandi guadagni (e grandi perdite). Basta un tweet o una comparsata a uno show televisivo di Elon Musk per far schizzare alle stelle o implodere del tutto il valore di una moneta. Per persone come Filip, che ha investito in Dogecoin—la criptovaluta partita come un meme il cui valore è esploso ad aprile 2021 dopo alcuni tweet di Musk—l’impresa vale assolutamente il rischio.

“Mi sono accorto che, per una persona della mia età, vale di più scommettere su una crypto che mettere soldi in un piano pensionistico,” dice il 25enne, che lavora nel settore dei servizi finanziari. “Poi, piano piano, ho iniziato a integrarmi e ad appassionarmi a questo mondo… ai progetti e alla comunità che ci ruotano attorno.” Da un investimento iniziale di circa 20.000 sterline (24.000 euro), dice di aver triplicato i suoi soldi in poco meno di un anno.

I profitti di Filip somigliano molto a quelli di John* (che ha chiesto a VICE di cambiare il suo nome per ragioni di privacy). Dice di aver investito “10 o 20 sterline” in Bitcoin nel 2015, dopo essersi fatto convincere dalle parole dell’economista Max Keiser, apertamente pro-criptovalute. “Nei due anni successivi ho investito un po’ di più a intervalli regolari,” spiega. Per quanto non voglia dire esattamente quanto ha investito, né quali siano i profitti totali ad oggi, dice che il margine di guadagno è di “migliaia percento.”

Per John, però, la spinta non sta tanto nei soldi, ma nel potere rivoluzionario che vede nella blockchain: “se vuoi fare soldi, le criptovalute non sono forse la scelta migliore, perché sono molto volatili e a quel punto tanto vale investire nel mercato azionario. Ma se hai fede nelle criptovalute e nella tecnologia che sta alla loro base, [investire] è un modo molto efficace per sostenere una rivoluzione finanziaria.”

Rischi e truffe sulle criptovalute

Tra le truffe che si moltiplicano ogni giorno e i rischi intrinsechi al settore, può sembrare che il sistema degli investimenti nelle criptovalute sia fatto apposta per penalizzare i nuovi arrivati, in particolare per chi fa affidamento sui consigli ambigui degli influencer di settore, che talvolta sono coinvolti in operazioni per gonfiare i prezzi delle valute per profitto.

“Le criptovalute non sono argomento da libri di scuola. E dato che sono così poco regolamentate e molte persone non hanno grandi informazioni su come si investe, i falsi guru delle cripto amano approfittarsene,” spiega Poku Banks, che pubblica spesso video su influencer poco raccomandabili oltre a generali consigli finanziari per i suoi 344.000 follower su TikTok. “Si approfittano di queste persone innocenti per proprio tornaconto… Trovare il consiglio giusto è come cercare un ago in un pagliaio.”

Se riesci a navigare con successo tra rischi, truffe, falsi consigli e hype, allora la logica per fare soldi nel mondo delle criptovalute è di istruirti il più possibile e in anticipo. “Non ti pentirai di aver preso un po’ di tempo per imparare,” dice Austin, metà del duo Altcoin Daily.

Anzi, la saggezza popolare tramandata dalla comunità è: più a fondo ti addentri nelle cripto, migliori saranno le tue possibilità. Se non altro, questo consiglio risolve un mistero—perché così tante persone che investono diventano crypto-bro completamente ossessionati dall’argomento.

“Se sei davvero appassionato dell’argomento, sarà solo un vantaggio,” dice Aaron, altra metà di Altcoin Daily. “Se i tuoi investimenti fruttano, vorrai dirlo ai tuoi amici. Per alcuni diventa quasi una seconda personalità.”