Scordati il macellaio, ora c’è il distributore automatico di bistecche

Immagina di stare con il naso premuto contro la vetrina di un distributore automatico, discutendo su cosa prendere: Doritos? Una barretta proteica? O una costata da 19 euro?



Joshua Applestone, il fondatore di Applestone Meat Co., sogna un futuro in cui tagli di carne freschi siano disponibili con il semplice tocco di un pulsante. E, per lui, il futuro è proprio ora. Joshua ha deciso di piazzare quattro distributori automatici di carne fuori della sede di Applestone Meat Co. a Stone Ridge, New York. Ciascuno distribuisce un tipo diverso di carne: ce n’è uno di carne di manzo, uno di agnello, uno di maiale e uno per carni macinate e salsicce.

“Non siamo più negli anni ’50, dove tutti lavorano dalle 9 del mattino alle 5 di sera e mangiano alla stessa ora ogni sera”, ha detto Applestone per giustificare la propria scelta, anche se questi gloriosi distributori di carne non hanno bisogno di spiegazioni: “La vita è già abbastanza caotica.”

Applestone non si accontenta di piazzare distributori di carne ai soli residenti della contea di Ulster. Il proprietario ha detto a Bloomberg che, entro il 2019, spera di arrivare fino a Manhattan. (Anche se si dichiara già preoccupato che un distributore automatico riempito con sole bistecche costose abbia bisogno della sua guardia di sicurezza. E probabilmente ha ragione.)

In questo momento, i distributori automatici rappresentano circa il 70% del business di Applestone e i suoi clienti self-service acquistano attualmente più di 3.000 chili di carne ogni settimana. Ogni distributore automatico contiene più o meno 150 articoli, e le confezioni di carne macinata e le bistecche sono esposte per sei o sette giorni, ma la carne sembra vendere molto più velocemente di così.

La Applestone Meat Co. non è la sola azienda a possedere distributori di carne aperti 24 ore su 24 e 7 giorni su sette su-7. A febbraio 2016, la macelleria L’Ami Txulette di Parigi ha installato il primo distributore automatico di carne della città, ma il quinto in tutta la Francia. Il primo è stato aperto nel 2014, fuori da una macelleria a Sainte-Catherine; il proprietario ha ammesso di aver rubato l’idea dalla vicina Germania. “Ci sono circa 500 distributori automatici di carne [in Germania]”, ha detto al The Telegraph.

Negli Stati Uniti, uno dei primi distributori automatici di carne è stato introdotto in un discount in Alabama nel novembre 2011, ma, purtroppo, era in anticipo sui tempi. “Sfortunatamente il distributore non esiste più”, ha detto a MUNCHIES il co-fondatore del dispositivo, Chase Evans. “Avevamo lo stesso distributore dell’azienda di New York con sistema di refrigerazione e l’abbiamo collocata in diversi luoghi con un forte via vai per provarla sperando in un grande successo. Ma sette anni fa era troppo presto per un’idea così futuristica. La maggior parte del pubblico era molto scettica e spaventata”.

Con il passare degli anni altre aziende sembrano aver avuto più fortuna. La scorsa primavera, una macchina piena di pancetta e bratwurst è stata inaugurata fuori dalla RJ’s Meats di Hudson, nel Wisconsin, e ad oggi risulta ancora operativa (Inoltre, RJ possiede il primo distributore automatico a marchio Regiomat degli Stati Uniti: quelle macchinette completamente automatizzate e personalizzabili, che sono prodotte -manco farlo apposta- in Germania.)

“La gente ci dava dei pazzi e rideva, ma noi sapevamo che avrebbe avuto successo, un giorno”, ha detto Evans, e i fatti sembrano darli ragione.

Io, per esempio, sono sono molto entusiasta di questi Signori distributori di carne. Non vedo l’ora di rimanere con il braccio bloccato, mentre cerco di afferrare un pacchetto di costolette che non è caduto, e sì signor poliziotto, giuro che ho pagato per queste.

