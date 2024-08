Il mio ragazzo dice cose sempre più misogine. Come mi comporto?

Questa è ASK VICE: la serie in cui scrivi e i nostri advice columnist rispondono, con l’aiuto di figure esperte. Oggi a scriverci è M.

Ciao VICE,

Sto insieme al mio ragazzo da quasi due anni e, fino a poco tempo fa, la nostra relazione sembrava perfetta. Sono molto attratta da lui: è sicuro di sé, si prende cura del suo aspetto e ha la testa a posto. Abbiamo molti amici in comune e ci piace uscire a mangiare, fare clubbing e andare in giro, ma per certi aspetti siamo molto diversi l’uno dall’altra.

Il nostro primo discorso serio a un certo punto si è trasformato in una bizzarra discussione su Kim Kardashian. Anche se lui la segue su Instagram, trova “scandaloso che guadagni soldi con il suo corpo.” Secondo lui, questo prova che le donne hanno una vita più facile degli uomini. Naturalmente, mi sono trovata in forte disaccordo con la sua posizione, e lui mi ha risposto: “Complimenti, bel modo di metterti sulla difensiva,” aggiungendo che avevo ancora molto da imparare su come si sta al mondo.

Credevo che le sue vedute si sarebbero ampliate con il tempo, e per un po’ è sembrato andare proprio così. Ma a volte dice ancora cose profondamente misogine, specialmente quando usciamo con i suoi amici maschi e beviamo un po’.

Spesso ho la sensazione che dica certe cose soltanto per farmi incazzare, perché gli piace discutere animatamente. Il fatto è che piace anche a me, quindi a volte sembra quasi che stiamo giocando. Ultimamente, però, succede più spesso.

Per esempio, ascolta il podcast di Andrew Tate [sedicente antifemminista del mondo digitale che è stato bandito da diverse piattaforme]. A volte lo mette su anche mentre stiamo cenando perché “devo ascoltare bene quello che dice Andrew.” Mi fa venire da vomitare. Ora sta cominciando a dire che le donne sono tutte opportuniste e assetate di soldi e che a volte “se lo vanno a cercare, il pestaggio.” Secondo lui, il fenomeno degli uomini attratti da donne molto più giovani è pura “selezione naturale”. Di recente, mi ha detto che sentirmi parlare di lavoro e carriera “non è attraente.” Non conviviamo ancora, e ha iniziato a scrivermi messaggi per controllare che cosa sto facendo quando non siamo insieme.

Non va tutto male: passiamo anche momenti molto belli. Ho notato che dice queste cose perlopiù quando si sente giù. Il problema è che ultimamente non sta bene per nulla, ma rifiuta di farsi aiutare.

Non so cosa fare. Sono ancora molto innamorata di lui e, perciò, sento di poterlo aiutare. Allo stesso tempo, trovo il suo modo di parlare delle donne assolutamente ripugnante. Non oso discuterne con le mie amiche, perché non vorrebbero aver mai più nulla a che fare con lui.



Sarà capace di uscirne? O siamo troppo diversi per stare assieme?



Grazie,



M.

Cara M.,

Purtroppo, Andrew Tate ha molti più ascoltatori di quanto pensi. Prima che venisse espulso dalla maggior parte delle piattaforme social ad agosto del 2022, aveva 4,6 milioni di follower su Instagram, 744.000 iscritti su YouTube e i video con hashtag #AndrewTate accumulavano miliardi di visualizzazioni su TikTok. Sarebbe ingenuo pensare che soltanto gli sfigati lo ascoltassero—molti dei suoi follower sono persone del tutto a posto, con rapporti significativi con delle donne.

Queste opinioni si riflettono anche nei dati. Un sondaggio condotto nel 2020 dalla ONG britannica HOPE not hate ha rilevato che la metà dei 2076 giovani uomini interpellati concordava con la frase: “il femminismo ha superato il segno e rende più difficile avere successo per gli uomini.”

In un recente post su Reddit, una utente ha condiviso una storia simile alla tua. La risposta della community è stata piuttosto netta: “Mollalo!” era il consiglio in gran parte dei commenti. Ma ovviamente non è sempre così semplice. È chiaro che tu provi molto amore per il tuo fidanzato, ma in un certo senso, le sue idee sull’inferiorità delle donne valgono anche per te.

“La società sta cambiando,” ha detto Sarah Bracke, professoressa di sociologia e genere all’Università di Amsterdam, in una precedente intervista con VICE. “Il femminismo e i diritti LGBTQ+ hanno fatto significativi passi in avanti. E, certamente, ciò comporta che la mascolinità tradizionale sia sotto attacco.” Di conseguenza, molti uomini si trovano un po’ in uno stato di crisi esistenziale. “Rinunciare al privilegio o a una posizione dominante è di rado facile,” ha proseguito Bracke. “Si può provare rabbia, frustrazione, o pensare che non esistano più opportunità per uomini come te.”

Influencer antifemministi come Andrew Tate sono riusciti a capitalizzare su queste ansie ottenendo ampio seguito. Invece di promuovere lo sforzo interiore che serve per superare questi sentimenti, hanno individuato un nemico comune verso cui indirizzarli: le donne.

“Nel mio studio incontro uomini che non sanno più qual è il loro ruolo nella società,” racconta la terapeuta relazionale Joey Steur, che opera ad Amsterdam. Queste insicurezze si riflettono anche nelle relazioni del paziente, che spesso fatica a capire che cosa è in grado di offrire al partner in un mondo in cui la ripartizione dei compiti tradizionale non vale più. “Come terapeuta, io punto a corroborare questi sentimenti,” dice Steur. “Dico: ‘Non sei solo, parlarne ti fa bene.’”

Parte del ruolo di terapeuta sta precisamente nel vivisezionare l’ideologia del paziente strato dopo strato. Il processo porta il soggetto a guadagnare una comprensione migliore del proprio comportamento e delle proprie emozioni, che è fondamentale prima che lui e il proprio partner possano incontrarsi a metà strada. È per questo che Steur pensa che la terapia di coppia sarebbe la soluzione ottimale ai tuoi problemi relazionali.

Ma, come dici tu stessa, il tuo partner non sembra pronto a fare questo passo, quindi che cosa puoi fare tu? “Il tuo partner dà l’impressione di essere bloccato nel suo flusso di pensiero,” dice Steur. “Dice cose che ti colpiscono e tu rispondi in un certo modo.” Questo costante stato di frizione fa sì che voi vi allontaniate gradualmente l’uno dall’altra. “Ma scrivi che provi ancora amore per lui e vuoi fare uno sforzo per comprenderlo,” continua Steur. “Partendo da questo amore, avete la possibilità di riavvicinarvi.”

Puoi provare a guardare le questioni di cui parla da una maggiore distanza. È normale che le sue opinioni negative sulla tua carriera o sulla violenza sulle donne ti tocchino personalmente, perché riguardano anche la tua esperienza. Ma Steur pensa che reagire in modo emotivo alle sue provocazioni non faccia che gettare benzina sul fuoco di questa dinamica. “Molte coppie si mettono rapidamente sulla difensiva in questo tipo di conflitti,” fa notare. “Ciò inietta ostilità nella conversazione e frappone un ostacolo tra voi e il nucleo centrale del problema.”

Il miglior approccio, piuttosto, è quello di creare uno spazio sicuro per fargli mettere in discussione le insicurezze che si nascondono dietro le sue idee senza paura di essere giudicato, per quanto possa essere difficile. “Può essere d’aiuto se, in un momento di quiete in cui non c’è conflitto, gli chiedessi perché dice quelle cose,” spiega la terapeuta. “Chiedigli come hanno preso forma le sue idee e se ne parla con i suoi amici, per esempio.” Per proteggerti durante questi scambi delicati, Steur consiglia di ricordarti che il suo modo di pensare dipende molto più da lui che da te.

Nel migliore dei casi, il tuo partner troverà in se stesso la forza di arrivare gradualmente a capire le cause emotive dei suoi ragionamenti e, piano piano, ci lavorerà su. “A quel punto, ritroverà anche la strada che porta verso di te,” prevede Steur. “E tu sarai capace di spiegargli le conseguenze che le sue parole hanno su di te.”

Ma, naturalmente, è anche possibile che non sarà disposto ad aprirsi e a fare i conti con la propria vulnerabilità. A un certo punto, dovrai essere molto sincera con te stessa e determinare cosa è accettabile e cosa non lo è. È normale non andare sempre d’accordo, anche su questioni importanti, come la crescita dei figli o la gestione del denaro. Ma alcuni argomenti sono “differenze ‘inconciliabili’, come le chiamiamo noi del settore,” continua. “Sono parti così essenziali che è impossibile trovare un compromesso.”

È importante che tu sappia quali sono gli argomenti su cui non accetti compromessi e che tu non abbia paura di tracciare un confine preciso. Certo, c’è la possibilità che non sarete in grado di risolvere le cose tra di voi, e che l’unica soluzione sia lasciarvi. Per Steur, è il momento di farti forza: “Avrai fatto del tuo meglio, più di così è impossibile.”