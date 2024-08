Se ci fosse una cerimonia per distribuire premi legati alle migliori performance durante un episodio di People Versus, siamo sicuri che G.bit vincerebbe l’Oscar Per Il Miglior Ingresso. Detto questo, G.bit è un rapper di La Spezia con tre singoli alle spalle e un immaginario colorato e “happy”, proprio come questo episodio di People Versus.

