Lazy Ants si è dato una calmata

Lazy Ants è un nome che probabilmente avete già sentito se non disdegnate il rap italiano e l’elettronica post-blog house. Lazy è un producer di casa Dogozilla Empire, ha firmato brani di Guè Pequeno e Caneda, ha remixato Populous e i Crookers—insomma, è da un po’ nel giro e, dopo una serie di singoli ed EP, sta per pubblicare il suo primo album, che si intitolerà Low Profile e uscirà il 18 aprile per White Forest Records.



Oggi vi facciamo sentire in anteprima un estratto dall’album, “Solitaire”, che è una collaborazione con Milena Medu. È un pezzo che impara dalla mega-EDM americana e la copre con la foschia della presammale—Milena ce l’ha descritta come “una canzone d’amore a tutti gli effetti, che parla del senso di inadeguatezza e della frustrazione che emergono nel sentirsi attratti da una persona che in un primo momento reputiamo distante, e con la quale non riusciamo a stabilire una profonda connessione.”

Trovate “Solitaire” qua sotto.

