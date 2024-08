L’oroscopo di giugno – Toro

Stai leggendo l’oroscopo di giugno in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

Il momento di riassetto che vi vede pronti a dispensare stati umorali alterni prosegue in maniera spedita, ma con premesse diverse. A più riprese evitate finalmente di darvi per scontati, eseguendo fiacchi remake di voi stessi. Dopo tanto pensare potreste lasciarvi andare a decisioni dettate dall’istinto, con cambiamenti radicali in diversi settori della vostra vita e in quella di chi si ostina a seguirvi.

Questo perché alcuni condizionamenti interiori stanno in certi casi lasciando il posto a nuove possibilità. Alcuni Toro si trovano semplicemente a fare i conti con spinte e sensazioni inedite, dettate dal passaggio di Urano che porta a sperimentare la parte meno razionale del proprio essere. Per molti sarà come imparare a conoscersi di nuovo, con tutte le conseguenze del caso. I nati nel segno più innovativi arriveranno a parlare di loro stessi al plurale.

È un ottimo momento per dare sfogo a quella creatività che vi portate dentro e che sapete rivestire con un’elegante indolenza, rimandando in maniera indecorosa progetti e propositi in data da destinarsi.

Nella seconda metà del mese, con l’ingresso di Venere in Leone, i vostri slanci passionali tenderanno ad amplificarsi fino a sfociare in un Espressionismo eccessivo e teatrale, con manifestazioni estreme di gelosia recensite sulle migliori testate di cronaca. Nelle fasi di rinnovamento capita di non riconoscersi: prendetevi per buoni e fidatevi di voi, una buona volta.

