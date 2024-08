L’oroscopo di ottobre – Toro

Stai leggendo l’oroscopo di ottobre in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

Se in tempi recenti avete sfoggiato un contegno atipico per il segno, ottobre rischia di cambiare qualche carta in tavola. Di fatto, qualcosa preme per uscire, compresa l’irrequietezza di fondo che i Toro rinnovano con abbonamenti mensili. Sono i passaggi di Mercurio e Venere nello Scorpione a favorire il contatto con la vostra parte più in ombra e che vi spingono verso l’insolito in cerca d’altro. In certe fasi rischiate di oscillare tra la stand-up comedy e il thriller psicologico sovrapponendo i generi in maniera inquietante. Siete per una comunicazione intensa quanto istintiva fatta di sguardi, mezze parole, sensazioni in sottotesto e importanti cause legali.

Anche la sessualità sarà dominata da forti componenti mentali, con orgasmi solo ipotizzati in grado di gettare gli altri nello sconforto. In molti casi state facendo i conti con parti di una quotidianità che non vi soddisfano più. Sfruttate positivamente il lato penetrante e indagatorio di certi passaggi per un’autoanalisi a prezzi modici, senza disperdere troppa energia in rappresaglie verso partner e conoscenti. Soprattutto, evitate di percepire le rimostranze alla stregua del petting. Non è il momento di fossilizzarsi su chi non comprende le vostre esigenze o sulle persone che bollate come drammaticamente inferiori.

Se canalizzato, l’acume offerto dallo Scorpione può aiutarvi nella gestione di progetti e finanze, facendovi ricollegare la teoria alla pratica in maniera fluida. L’assetto di questo mese suggerisce di andare a fondo nelle cose. Di ricordarvi che ogni forma di leggerezza ha sempre e comunque un suo peso specifico.

