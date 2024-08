Le 3 migliori uscite di oggi

Ogni venerdì escono un sacco di cose nuove e ve ne consigliamo tre ogni settimana. Ovviamente non possiamo metterci tutte le cose strane che ci piacciono sennò verrebbe fuori una playlist da cinque ore, ma quelle qua sotto vi permetteranno sicuramente di passare un buon weekend fuori dal conforto del vostro Release Radar.



Per il resto, c’è sempre la playlist della settimana di Noisey su Spotify.

Aphex Twin – Collapse EP

Ogni volta che il genio misterioso della Cornovaglia, l’Enigma col Sorriso, l’Oracolo Digitale Richard D. James fa uscire qualcosa, ad alzare le antenne è tutta una particolare categoria di persone. Parlo di chi non è complottista però l’apocalisse digitale è vicina, di chi va nei locali ad ascoltare l’elettronica invece che a ballarla e del 100% di chi scrive di musica per lavoro. Se non fate parte di queste categorie, fareste comunque meglio a schiacciare forte play qua sopra perché Aphex Twin ha messo sul piatto altri cinque pezzi dalla struttura escheriana, che possono fare paura sul momento ma dai quali si riemerge, 28 minuti dopo, con il cervello lucidato, come dopo un trip da DMT.

Any Other – Two, Geography

Questo è il secondo album di Any Other, e già da un primo ascolto è evidente un fatto: Adele Nigro è maturata in modo impressionante rispetto al debutto Silently. Quietly. Going Away. Ogni canzone di Two, Geography brilla come le increspature di un lago di montagna poco dopo l’alba. A livello compositivo, si lascia alle spalle la formula più indie rock dell’esordio per spostarsi in territori pop, psichedelici, a tratti quasi soul e jazz; mentre il cantato a cuore aperto di Adele, che era già il suo marchio di fabbrica, mantiene la sua dolorosa sincerità accompagnandola con una considerevole crescita tecnica. Insomma, se ci chiedete da che parte si trova il futuro della musica con la chitarra in Italia, oggi indichiamo in questa direzione.

Sleaford Mods – S/T EP

Sembra ormai praticamente impossibile fermare gli Sleaford Mods, e il segreto del loro successo non è per niente segreto e resta sempre lo stesso: la sincerità. La vita dei due di Nottingham è cambiata e con lei le loro canzoni, ma l’evoluzione è talmente naturale che questo nuovo EP non sembra altro che un nuovo capitolo del romanzo Sleaford Mods, un romanzo pieno di ironia, di violenza, di brutale onestà e di piccole canzoni minimaliste, ripetitive e semplicemente irresistibili.

