L’oroscopo 2018 – Cancro

CANCRO – Montagne russe emotive a prezzi modici

Nel corso del 2018 l’innato pessimismo dei Cancro verrà messo a dura prova dal transito positivo di Giove, che esalta creatività, gioco ed eros. Sarete portati a seguire i desideri prima delle necessità sentendo il bisogno di svago, spensieratezza e tutti quegli atteggiamenti leggeri che di solito sapete tenere a freno con baratri emozionali. Saturno in opposizione chiede sacrificio ma in cambio offre ottime possibilità di crescita, costringendo però i nati nel segno alla cosiddetta Revisione Interna comprensiva di Tagliando . Sarete quindi portati a fare il punto della situazione su cosa volete realmente essere e su chi volete al vostro fianco, con plausibili crisi di identità in Full HD. Niente comunque che non si possa risolvere con atteggiamenti crepuscolari e viaggi extracorporei, gestiti con la consueta sobrietà mentre ignari avventori cercano di risollevarvi il morale.

Nei momenti più lucidi avvertirete il sentore che, al di là degli altri, del piano astrale o degli eventi, il vero problema possiate essere voi. Marte simboleggia guerra, azione e desiderio: i suoi attraversamenti nel corso dell’anno vi daranno nuovi stimoli e molta intraprendenza, unita a sbalzi d’umore bollati come “totalmente incomprensibili” dalla moderna psichiatria. I confronti costantemente rimandati in diversi ambiti andranno fronteggiati con determinazione, limitando quel mix di atteggiamenti passivo-aggressivi che solo i Cancro sanno indossare con tanta eleganza. È di fatto un anno che richiede la vostra presenza costante: in ambito lavorativo è nell’aria qualche decisione netta, sia nel cambiamento che nella conferma. Sarete completamente assorbiti dalla vostra occupazione, con la possibilità di straordinari protratti anche durante il petting.

La sfera sentimentale risente di questo atteggiamento e ancora di più ne risente il partner, che spesso usate come punto di raccolta indifferenziata dove riversare dubbi e malumori. Soprattutto, potreste fermarvi a riflettere sulla vostra situazione di coppia, per la prima volta mettendo da parte il naturale bisogno di assetto famigliare che vi contraddistingue. Nella seconda parte dell’anno ci sarà tempo per un risveglio emotivo e una sessualità più orientata all’orgasmo. Il 2018 può rivelarsi per i Cancerini un insieme sconcertante di alti e bassi in grado di offrire gli strumenti per accantonare le naturali insicurezze che per indole vi portate dietro. E, di fatto, per gestire un concreto cambiamento che non implichi frizzanti crolli interiori.

